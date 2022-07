Stefano Bandecchi (Ap): “Se dovessimo andare al voto, il centro destra saprà presentare un programma di governo serio e credibile”

Luglio 14, 2022

(Roma, 14/7/22) – Crisi di governo, il commento di Stefano Bandecchi, Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare.

Roma, 14 luglio 2022. “Il M5S sta dimostrando la sua inadeguatezza a guidare la Nazione, inadeguatezza che ha portato anche ad una scissione del movimento. L’On. Di Maio è l’unico ad esserci di testa, insieme alle persone che si sono allontanate dal M5s, con un’idea più vicina al centro destra. Siamo nelle mani di Draghi e del Presidente della Repubblica. È chiaro che le elezioni sono sempre più vicine, personalmente non credo che andare a votare sia un dramma anche se mi auguro che si possa arrivare a fine legislatura.”

“Sarò un po’ cinico – continua Bandecchi – non so se i 5s che appoggiano ancora Conte vorranno andare a casa prima del 18 settembre, data in cui percepiranno la pensione; sta di fatto che si sono sempre voluti chiamare cittadini e adesso, attraverso l’Avv. Conte, fanno cadere il governo sul Dl Aiuti. Stanno bloccando la legislatura quando del denaro poteva entrare nelle tasche dei cittadini, forse non tutti i cittadini solo uguali per loro? Ad ogni modo, se dovessimo andare al voto, il centro destra saprà presentare un programma di governo serio e credibile, che sarà scelto dalla stragrande maggioranza degli italiani, che vogliono il buongoverno.”

Ufficio Stampa