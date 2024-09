Stefano D da cantautore ad ambasciatore musicale genovese, canta in Colombia nel Tour di Alberto Plaza

26 Settembre 2024

(Adnkronos) – Genova, 26/09/2024 – Stefano D rappresenta Genova con la sua musica sul palco in Medellín – Colombia con il Big Alberto Plaza.

Dopo il successo clamoroso dagli anni 80 del cantante cileno Alberto Plaza in tutta la Latina America è Stefano D a portare orgoglio italiano all’estero, esibendosi per rappresentare Genova sul palco all’ Universidad De Medellín Theater nel tour di Alberto Plaza in Colombia, “Sin Fronteras Tour”.

Stefano Deidda, meglio conosciuto come Stefano D è cantautore indipendente emergente anche nel panorama internazionale che, a seguito di un difficile ed autentico percorso da indipendente lo vede con una carriera ricca di successi, riconoscimenti, con collaborazioni d’alto profilo e milioni di streaming su Stefano D Spotify e migliaia di visualizzazioni su Youtube.

“Partecipo in tournée internazionali con i big senza una major alle spalle? Sì, perché io sono così”, afferma Stefano D “se fossi un pittore, dipingerei. La musica è il mio modo di comunicare al mondo le mie emozioni, quello che sono. Perché mangi? Perché respiri? Ne hai bisogno; è così anche per me. Sono nato per questo. La vita va oltre il quotidiano e le distrazioni”.

A quanto pare la fatica ripaga visto i vari raggiungimenti accumulati. Dal trionfo al Festival della Musica Italiana a New York nel 2008, fino alle recenti collaborazioni con artisti di fama mondiale come Alberto Plaza e Andrea Tessa. Nel 2021 ottiene una doppia nomination come miglior “Video Música Tropical Urbana” e miglior “Fotografia” al Premios MOVIENDO Guantánamo VídeoClip Festival, per il suo singolo urban Noche Prohibida, vincendone così nel marzo 2022 l’ottava edizione assegnato come “Vídeo Más Popular”, aggiudicandosi la nomination come miglior “Música Tropical Urbana” dell’anno.

Nel 2023, Stefano D ha pubblicato il singolo “Voglia di me”, realizzato con la prestigiosa Bulgarian Symphony Orchestra Sif.309, seguito dal brano “Il nostro mare”, un’esclusiva produzione con quintetto d’archi, dimostrando ancora una volta la sua capacità di unire tradizione e modernità, creando un ponte tra la musica classica e quella pop.

Ed infine la recente ospitata alla Universidad De Medellín Theater con il notorio Alberto Plaza nel suo “Sin Fronteras Tour 2024” concerto dello scorso 14 di settembre; “è stata un’esperienza molto forte che mi ha travolto di emozioni, e la cosa più bella è che mentre ero sul palco davanti a migliaia di persone, sentivo nel cuore Genova e l’Italia”.Il concerto in Colombia è stata una grande opportunità per l’artista italiano maturata a seguito del duetto con il cantautore cileno nel singolo “Me Gustas Como Eres” firmato dai due artisti e pubblicato nei rispettivi cataloghi discografici nel dicembre del 2023.

Egli ha iniziato come alcuni personaggi che con grande voglia di emergere e di rivalsa (come ad esempio Fedez) sfruttano il web senza passare dai talent o grandi major.

“A volte mi sento inquieto”, confessa l’artista, “perché ho sempre paura che dedicarmi alla mia passione in modo così intenso possa togliere qualcosa alla mia famiglia: tempo, sicurezza, attenzioni. Queste farfalle che sento nello stomaco mi ricordano che non posso permettermi di fallire, perché il sacrificio è altissimo ed è proprio questa adrenalina che mi ha permesso di fare cose che molti non avrebbero potuto raggiungere da soli, lavorando con artisti meravigliosi e altrettanto appassionati e grandi professionisti del settore come il management Oscar Lolo Peña e l’arrangiatore e direttore d’orchestra il M. Marco Grasso”.

Si può fare musica sfidando il sistema tradizionale dell’industria musicale o perlomeno non facendone parte?

La carriera di Stefano D è una delle storie che lo dimostra e fare progetti prestigiosi si può.

Il 2024 è un anno discograficamente cruciale per la carriera del cantautore genovese, con l’uscita di un nuovo album che raccoglierà i duetti e gli inediti che hanno segnato il suo percorso. Tra le collaborazioni più attese, c’è quella con Andrea Tessa, personaggio pubblico tra i più amati del Cile, i due artisti duetteranno insieme nel brano “Passione”, in uscita il 31 ottobre 2024, e firmano insieme la versione ufficiale in spagnolo “Pasiones”

Altro passo prestigioso per Stefano D è stata la pubblicazione esclusiva, rilasciata in maggio 2024, della versione ufficiale italiana di “Ahora” di Alberto Plaza, con il titolo “E Ora”.

Senza dubbio una boccata d’aria fresca per tutti quei talenti che si esibiscono ovunque e che ricorda che credere e sentire il bisogno di essere, è la cosa più importante per comunicare con il mondo in modo autentico a prescindere dalle grandi etichette e produzioni o dai canoni tradizionali.

