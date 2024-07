Stefano Maiullo, lo chef dei Vip e la cucina collettiva per la sua Romagna

18 Luglio 2024

(Adnkronos) – Bologna, 18 luglio 2024. Per tutti è lo chef dei Vip. Stefano Maiullo, cuoco di fama internazionale, è stato selezionato per contribuire, con il proprio ruolo professionale, alla nascita del progetto Neom, una metropoli che, costruita in Arabia Saudita, è composta dall’isola artificiale Sindalah, dalla montagna Trojena (innevata 365 giorni l’anno), dal complesso industriale Oxagon e da The Line, che ospiterà 9 milioni di abitanti in 34 chilometri quadrati: “Ho conosciuto la famiglia reale nel 2006 – spiega Maiullo. 15 giorni di frequentazione che si è poi trasformata in amicizia. Ma da allora non ho avuto più contatti così assidui. Fino alla selezione a cui ho partecipato e per la quale sono stato selezionato. Fra 20 giorni inizierà l’avventura che durerà due anni lavorerò a stretto contatto con lo chef 3 stelle Michelin Norbert Nidelklofer”.

Un riconoscimento ulteriore per uno chef che ha girato tutto il mondo e che ha come posto del cuore la Romagna: “Ho iniziato da ragazzo -sottolinea Maiullo- e ho avuto l’opportunità di girare il mondo intero. Sono stato a Miami, Parigi, Zurigo e, di recente, in Trentino Alto Adige solo per citare alcuni luoghi dove ho lavorato. Ma, più in generale, ho avuto l’onore di far assaggiare i miei piatti a personaggi di un certo livello. Persone eclettiche che hanno esigenze tutte loro e che, per chi fa il mio mestiere, rappresentano uno stimolo in più. X-Factor e Italia’s Got Talent mi hanno visto protagonista e anche lì ho avuto l’occasione di far conoscere la mia cucina a migliaia e migliaia di persone”.

Due anni da trascorrere in Arabia rappresentano dunque la nuova avventura dello chef dei Vip: “Ma già penso al futuro -sottolinea Maiullo. Quando torno nella mia Romagna, ho intenzione di dare vita a una società di servizi che possa servire gli alberghi della zona. Una sorta di cucina collettiva che sia in grado di preparare almeno 2000 pasti al giorno. Pranzi di qualità che sappiano far emergere le bontà di un territorio ricco di sapori, di profumi e di inventiva. Un’idea, quella che intendo attuare, che ha anche uno sbocco occupazionale importante. Il business plan dice che, per il primo anno, si creeranno almeno 35 posti di lavoro. E di questi tempi mi sembra davvero un’occasione da cogliere al volo”. Intanto l’iniziativa ha già riscontrato l’adesione di alcuni imprenditori del settore ricettivo di Igea Marina.

