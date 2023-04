Stefano Vellei presenta “RESILIENZA IMPRENDITORIALE”, la guida per diventare imprenditori di successo

Aprile 18, 2023

(Adnkronos) – Milano, 18.04.2023 – Il settore dell’imprenditoria italiana è in continua crescita ma la resilienza è fondamentale per far evolvere le aziende che tuttavia sono in difficoltà. Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, infatti, il 60% delle aziende italiane fallisce entro i primi 5 anni di attività.

Esce oggi una nuova risorsa che può aiutare le imprese a superare i propri ostacoli: il libro di Stefano Vellei “resilienza imprenditoriale. Come far evolvere la propria azienda attraverso la forza di volontà, la fede nella crescita e i valori fondamentali” edito da Bruno Editore. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’imprenditoria, l’autore offre un approccio pratico e diretto per aiutare i lettori a superare le sfide imprenditoriali.

“Ho deciso di scrivere questo libro per condividere la mia lunga esperienza maturata sul campo, con l’obiettivo di motivare il lettore, a prescindere se sia già un imprenditore o se stia pensando di intraprendere la sua nuova attività, a portare al successo la propria azienda” afferma Stefano Vellei, autore del libro. “Questo testo parla della mia biografia, ma raccontata in un’ottica formativa, sottolineando tutte le fasi di crescita personale che mi hanno permesso di fare la differenza, con lo scopo di aiutare a maturare le consapevolezze che serviranno per allenare il potenziale del lettore, così da farlo diventare l’imprenditore o l’imprenditrice di successo che desidera essere davvero”.

L’autore specifica che il libro è rivolto a tre categorie di persone. A chi vuole diventare un imprenditore ma pensa di non farcela. A chi invece crede che sia troppo facile e non si rende conto delle difficoltà da cui dovrà farsi trovare pronto. A tutti quegli imprenditori che purtroppo oggi vivono momenti di difficoltà e non vedono ancora una via di uscita. Infine, a chi vuole semplicemente migliorarsi e portare la sua azienda a un livello successivo.

“Stefano Vellei, in questo libro, condivide le proprie esperienze di successo e insuccesso con i propri lettori, fornendo consigli pratici su come affrontare tali difficoltà, così da perseguire i propri obiettivi imprenditoriali” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Sono tanti i consigli di valore che l’autore espone attraverso la propria pubblicazione. Uno su tutti? L’importanza di sviluppare una mentalità orientata al problem solving e alla ricerca di soluzioni innovative, anziché concentrarsi sui problemi e sulle difficoltà incontrate”.

“Ho scelto Bruno Editore perché ho ritenuto che fosse la casa editrice più adatta a pubblicare il mio libro, in base alla sua reputazione, alla sua esperienza e ai suoi canali di distribuzione” conclude l’autore. “Lo staff di Giacomo Bruno mi ha seguito con professionalità nel corso di tutta la pubblicazione, consentendomi di pubblicare questo mio primo lavoro editoriale che sono certo sarà di grande aiuto per tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3o95gGu

Stefano Vellei è l’imprenditore che ha fondato la Vellei Tecnological Painting, l’azienda leader nel settore della verniciatura e finitura dei materiali compositi avanzati. Ha iniziato la sua carriera professionale nella piccola carrozzeria di famiglia, dove ha acquisito le conoscenze tecniche necessarie per le lavorazioni legate al mondo dell’automotive. Successivamente, ha deciso di intraprendere la strada dell’imprenditoria, fondando l’attuale azienda partendo da zero. Grazie alla sua esperienza, è stato in grado di offrire servizi di alta qualità e si è rapidamente guadagnato la fiducia di clienti e fornitori. Negli anni, la Vellei Technological Painting è cresciuta costantemente, affermandosi sempre di più nel panorama nazionale e internazionale. Attraverso le sue abilità nel comprendere le esigenze del mercato e la sua innata capacità di innovare, Stefano Vellei è stato in grado di mantenere il successo dell’azienda e di ampliarne la portata: la sua storia è un esempio di come la passione, l’esperienza e l’innovazione possono portare al successo imprenditoriale. Sito web:www.vellei.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it