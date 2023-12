Steriline al CPHI & PMEC India 2023, per soddisfare la crescente domanda del mercato indiano

Dicembre 7, 2023

(Adnkronos) – Como, 07/12/2023 – Si è recentemente conclusa l’ultima edizione del CPHI India, l’evento preminente in Asia per l’industria farmaceutica. Steriline ha partecipato per la prima volta direttamente, presentando un portafoglio prodotti mirato per il mercato del Sud-Est asiatico. L’esperienza è stata estremamente soddisfacente, e l’azienda comasca si prepara già per la prossima edizione del 2024, prevista dal 26 al 28 novembre sempre presso l’India Expo Centre di Greater Noida.

Con quest’ultima partecipazione si è ribadito al grande pubblico quanto sia consolidata la partnership strategica tra Steriline e INCOME, formalizzatasi lo scorso giugno con la costituzione a Mumbai di Steriline Asia Pvt. Ltd. Un sodalizio che promette nuove prospettive di sviluppo, tanto a livello globale, quanto a livello locale indiano, da tempo uno dei principali mercati di riferimento per Steriline s.r.l. nel settore dei macchinari per il riempimento asettico di farmaci iniettabili.

Con il mercato indiano che cresce al doppio del tasso mondiale, Steriline Asia, guidata dal CEO Chiranjeevi Kondapaka e supportata dalla consulenza di Vishesh Parekh, punta al miglioramento e all’efficientamento delle proprie performances. Dichiara lo stesso Kondapaka: “Unirsi a Steriline significa che il team sarà presto potenziato con strumenti e processi migliorati per una risposta più rapida. Stiamo anche pianificando di espanderlo assumendo più esperti, con l’obiettivo di continuare a fornire l’eccellente supporto a 360° che il team ha offerto al mercato nazionale per oltre trent’anni.”

Le oltre 100 linee di riempimento installate in India, per un totale di circa 800 macchine, attestano l’apprezzamento dell’industria farmaceutica per le tecnologie di Steriline e per i servizi garantiti in passato da INCOME in qualità di agente locale. Un connubio che ha trasformato in pochi anni l’India nel mercato più grande e importante per l’azienda italiana.

Filippo Parini, Sales Area Manager presso Steriline, sottolinea la complementarità delle tecnologie meccaniche classiche con quelle robotiche: “Le tecnologie robotiche risolvono tutte le problematiche legate alla produzione di lotti piccoli, come flessibilità, riduzione dei cambi di formato, minimizzazione delle perdite di prodotto. Quelle meccaniche sono invece più indicate quando è richiesta una maggiore velocità e la produzione di lotti grandi. Steriline, grazie ad un portafoglio prodotti davvero completo, può appunto soddisfare le esigenze del mercato indiano in termini di attrezzature per il riempimento e la tappatura, spaziando dal primary packaging di medicine personalizzate alla produzione di farmaci generici. Grazie alla sua nuova filiale in India, Steriline è ora poi più efficiente, efficace e presente, sia per i propri clienti che per i partner locali.”

L’industria farmaceutica indiana, in piena fase di trasformazione, troverà in Steriline Asia un partner fortemente impegnato nel fornire soluzioni convenienti, appositamente progettate per le specifiche esigenze del contesto indiano. Un’affermazione rimarcata anche dal CEO Chiranjeevi Kondapaka: “In questo modo, saremo ancora più pronti a rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti”

Steriline, affermato produttore italiano di soluzioni per il confezionamento primario di prodotti iniettabili, costituisce un pilastro nell’approvvigionamento internazionale dell’industria farmaceutica, con una rete di oltre 40 rappresentanze distribuite su tutti e 5 i continenti.

L’inaugurazione di Steriline Asia Pvt. Ltd, evidenziata dalla recente partecipazione al CPHI& PMEC di Nuova Delhi, ha ampliato ulteriormente la portata globale dell’azienda comasca. Pur mantenendo una radicata presenza in Europa con ben 11 rappresentanze distribuite in 20 Paesi diversi, la nuova presenza in India segna una significativa espansione nell’area asiatica. Questa regione è ora servita da dealers con sedi strategicamente posizionate in Giappone, Taiwan, Corea, Singapore, Cina, Vietnam, Indonesia, Bangladesh e Tailandia.

