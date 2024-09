Steriline conclude un anno di successi con un fitto calendario di eventi internazionali

27 Settembre 2024

Como 27/09/204. Steriline, azienda leader nella produzione di soluzioni asettiche per il settore farmaceutico, si avvia a concludere un intenso e ricco calendario di eventi per il 2024, dopo aver già preso parte a oltre 25 manifestazioni tra gennaio e settembre. L’azienda ha consolidato la propria presenza a livello mondiale, partecipando a fiere di grande rilievo come Interphex e Achema, oltre a presenziare in numerosi convegni e workshop di settore.

Con l’inizio dell’autunno, Steriline si prepara ad affrontare l’ultima parte dell’anno con un calendario fitto di appuntamenti in diverse aree del globo, che la vedranno impegnata sia direttamente, sia attraverso le proprie rappresentanze internazionali. Tra gli eventi di maggior rilievo, spiccano il CPHI di Milano e il CPhI& P-MEC IndiadiDelhi, occasioni fondamentali per consolidare la leadership dell’azienda in mercati strategici.

Ad ottobre, Steriline sarà presente a cinque eventi chiave, tra cui:

• 2 ottobre: ISPE Product Show a Boston (USA) – Evento organizzato dal più grande e attivo capitolo dell’ISPE, dedicato a fornire soluzioni tecniche e operative per i professionisti del settore farmaceutico e biofarmaceutico.

• 8-10 ottobre: A3P International Congress a Biarritz (Francia) – Congresso che riunisce l’intera filiera farmaceutica per discutere le sfide attuali del settore.

• 8-10 ottobre: CPHI a Milano (Italia) – Tra i principali eventi del settore farmaceutico, giunto alla sua 35ª edizione. Tre giorni di networking e scambio di idee, con l’obiettivo di rimodellare il futuro dell’industria.

• 13-16 ottobre: ISPE Annual Meeting & Expo Conference a Orlando (USA) – Conferenza dedicata alle sfide e alle soluzioni del settore, condotta dai principali enti regolatori e leader di pensiero.

• 23-24 ottobre: Aseptic Processing Summit 2024 a La Jolla (USA) – Vertice di due giorni focalizzato sui requisiti della lavorazione asettica, sempre più fondamentali per il futuro dell’industria.

Steriline proseguirà il proprio tour internazionale con tre importanti appuntamenti a novembre:

• 3-6 novembre: PACK EXPO International a Chicago (USA) – Una delle fiere più attese nel settore del packaging, con oltre 2.600 espositori pronti a presentare le innovazioni più recenti.

• 12 novembre: FarmaForum Mexico a Guadalajara (Messico) – Un evento esclusivo, limitato a 150 partecipanti, che offrirà una piattaforma privilegiata per lo scambio di competenze e idee nel settore farmaceutico.

• 26-28 novembre: CPhI& P-MEC India a Delhi (India) – Una delle tappe più importanti dell’anno per Steriline, che mira a rafforzare la propria presenza nei mercati asiatici, grazie anche alla recente nascita di Steriline Asia Pvt. Ltd. Ufficializzata a giugno 2023, questa joint venture rappresenta una mossa strategica per consolidare la leadership dell’azienda in un mercato con enormi potenzialità di crescita.

La stagione degli eventi si chiuderà a dicembre con due appuntamenti di rilievo:

• 10-11 dicembre: ISPE Pharma 4.0 Conference a Roma (Italia) – Evento incentrato sull’automazione e la trasformazione digitale nel settore farmaceutico, che vedrà la partecipazione dei maggiori produttori, fornitori di tecnologia e scienziati accademici a livello globale.

• 10-12 dicembre: CPHI Middle East a Riyadh (Arabia Saudita) – Il principale evento farmaceutico della regione, promosso direttamente dal Ministero della Salute saudita, rappresenta una piattaforma ideale per esplorare le nuove opportunità di sviluppo nel mercato del Medio Oriente.

Concludendo un 2024 ricco di successi e partecipazioni internazionali, Steriline si prepara ad affrontare il 2025 con lo stesso slancio, con l’obiettivo di continuare a innovare e guidare il settore delle soluzioni asettiche per l’industria farmaceutica.

L’azienda, forte di una strategia globale ben consolidata e di un portafoglio di eventi che copre i principali mercati mondiali, si conferma ancora una volta come un fornitore chiave nella trasformazione dell’industria farmaceutica, mirando a garantire qualità, sicurezza e innovazione per tutti gli attori del primary packaging.

