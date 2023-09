Steriline e Fatro consolidano un rapporto decennale con la macchina RNFM2 per piccoli lotti di vaccini ad uso veterinario

Settembre 7, 2023

(Adnkronos) – Como, 07/09/2023 – Steriline, azienda italiana leader nella produzione di linee di riempimento per farmaci iniettabili, ha recentemente consegnato a FATRO S.p.A. – Industria Farmaceutica Veterinaria, una nuova macchina riempitrice automatizzata, sorprendente per dimensioni ridotte e compattezza. Una soluzione innovativa progettata appositamente per la produzione di vaccini a uso veterinario in siringhe pre-riempite monodose (PFS, Pre-Filled Syringe), ideale quindi per la produzione di piccoli lotti.

Il precorso di attuazione pratica – dalla formalizzazione dell’ordine alla convalida della conformità di fabbrica del macchinario – ha richiesto un impegno di circa 12 mesi, prima della definitiva implementazione presso gli stabilimenti della FATRO.

L’ingegner Filippo Parini, Area Sales Manager di Steriline, si è detto profondamente onorato per la fiducia riposta da FATRO nell’esperienza e nelle competenze dell’azienda comasca, tenuto conto anche della valida concorrenza del settore nella zona di Bologna, sede della stessa FATRO S.p.A.

Ha inoltre dichiarato l’ing. Parini: “La FATRO ha dimostrato una notevole soddisfazione nei confronti delle competenze e delle tecnologie di Steriline, tanto da invitarci a proporre le nostre soluzioni per altre applicazioni in ambito veterinario. Sono certo che questo rappresenti l’inizio di una partnership solida e proficua per entrambi.”

Con l’obiettivo di assecondare nuove richieste dal mercato dei farmaci ad uso veterinario, la FATRO ha introdotto tra le sue linee di produzione la soluzione di Steriline, compatta e snella, caratterizzata da un numero adeguato e contenuto di componenti, progettata appositamente per la gestione di Pre-Filled Syringes. Un macchinario progettato con l’obiettivo di ottimizzare l’occupazione degli ingombri all’interno della camera bianca che la ospita, contribuendo di fatto a ridurne sensibilmente i costi di gestione.

Il Vice Presidente di FATRO, Francesco Meliota, ha dichiarato che grazie alla piccola e innovativa macchina diriempimento in nest di Steriline, l’azienda è finalmente in grado di rispondere con successo alle nuove richieste del mercato e di soddisfare le recenti esigenze dei clienti.

Un momento di grande soddisfazione per la FATRO, considerato che la nuova collaborazione consolida ancor più un rapporto di partnership di durata ormai decennale.

Steriline ha messo a disposizione di FATRO una soluzione di riempimento altamente compatta e flessibile. La macchina di riempimento in nest robotizzata RNFM2 è stata appositamente progettata per la gestione di siringhe pre-riempite monodose da 0,5 ml, pur mantenendo elevata la sua capacità produttiva, in grado di raggiungere fino a 2.900 pezzi all’ora.

Si tratta di una soluzione stand-alone dotata di due stazioni separate, una per il carico – tramite la quale l’operatore posiziona le vaschette precedentemente spellicolate in un ambiente controllato da un flusso d’aria laminare – e una per lo scarico manuale. La RNFM2 è equipaggiata con un braccio robotico che preleva i nest dalla vaschetta con i contenitori ancora vuoti, per poi collocarli in autonomia in linea con le due teste di riempimento, collegate alle pompe peristaltiche. Nel corso del processo di riempimento delle siringhe, due teste di tappatura sigillano le PFS correttamente riempite.

Completate entrambe le fasi, il braccio robotico trasferisce il nest alla vaschetta posizionata nella sede della stazione di uscita, pronto per essere ritirato e inviato alle successive procedure di confezionamento per il mercato.

Date le dimensioni della RNFM2, si tratta di una lavorazione che richiede di fatto un’area operativa estremamente contenuta, in linea con le esigenze e le successive aspettative della FATRO.

FATRO, fondata nel 1947 da Gualtiero Zaini, farmacista e veterinario, insieme al figlio Corrado, chimico, si dedica allo sviluppo e alla produzione di farmaci e vaccini per il settore veterinario. Il Gruppo FATRO rappresenta un’eccellenza italiana nell’industria farmaceutica veterinaria su scala globale, distribuendo i suoi prodotti in oltre 90 Paesi nel mondo e orientando la propria strategia di espansione internazionale alle specificità dei mercati locali.

STERILINE, fondata nel 1989 dal suo attuale amministratore delegato Gerardo Fumagalli, è leader nel settore della produzione di linee complete per la lavorazione asettica di prodotti iniettabili. L’azienda è in costante ampliamento in tutti i principali mercati internazionali, con oltre 1.800 installazioni di macchinari nel mondo e circa 40 rappresentanze significati sui singoli mercati locali.

Steriline S.r.l.

Via Tentorio, 30/31 – 22100 Como, Italia

Tel. +39 031 592064

Corporate website: https://www.steriline.it/

LinkedIn page: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl