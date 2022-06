Steriline, eccellenza italiana nella lotta al Covid

Giugno 16, 2022

(Adnkronos) – Como, 16/06/2022 – I macchinari Steriline simboleggiano il contributo apportato dall’industria italiana alla lotta contro il Covid, con specifico riferimento ai processi di distribuzione e di somministrazione dei vaccini nel mondo. I sofisticatissimi sistemi di riempimento per farmaciiniettabili progettati e prodotti dalla nota azienda comasca, hanno infatti contribuito attivamente all’applicazione delle campagne vaccinali su scala internazionale.

Steriline rappresenta un’eccellenza nazionale del primary packaging nel settore farmaceutico; ancora una volta ha saputo distinguersi per tempestività e rapidità di progettazione di nuove linee di riempimento, confermandosi leader per professionalità ed efficienza. Pur consapevole di dover operare in una congiuntura sfavorevole, ostacolata dall’emergenza sanitaria, il team di professionisti di Steriline ha comunque consentito all’azienda di raggiungere obiettivi di prim’ordine.

Per comprendere a fondo l’impegno profuso nel progetto, basti considerare gli sforzi effettuati da Steriline finalizzati all’incremento della produttività delle proprie linee di riempimento, passate dalle 12.000 unità iniziali ai 24.000 flaconi iniettabili all’ora, in grado di contenere fino a sette dosi di vaccino ciascuno. Sistemi che hanno incentivato la somministrazione di centinaia di migliaia di vaccini anti Covid-19 al giorno, favorendo così l’implementazione dei singoli piani vaccinali, tanto in Italia, quanto all’estero.

Fin dagli albori della prima campagna vaccinale anti Covid, nel corso dei primi mesi del 2021, Steriline ha ridirezionato i propri processi produttivi, accogliendo favorevolmente la sfida di una prima commessa originata in Germania. Ad oggi, l’azienda tedesca che aveva scommesso sul potenziale delle linee Steriline nel 2021, continua a vantare una posizione di leadership in un contesto paneuropeo di produzione e distribuzione del vaccino.

Sull’onda del successo di mercato ottenuto in Europa, il contributo di Steriline è andato estendendosi oltre i confini comunitari, in Medio Oriente e, più di recente, sui mercati del Sud-est asiatico. Come evidenziato a più riprese dal Direttore Commerciale Federico Fumagalli, l’obiettivo di Steriline continua ad essere quello di rispondere ad una necessità di prevenzione dal contagio Covid a carattere globale, incrementando costantemente le quote di distribuzione di vaccini nel mondo.

Steriline è un’azienda basata su solidissime tradizioni familiari. Attualmente la gestione è presidiata dal Direttore Commerciale Federico e dal Direttore Operativo Ilaria, in piena continuità con il progetto del padre Gerardo Fumagalli, fondatore e CEO di Steriline da quasi 35 anni.

Già a partire dai primissimi mesi, e per tutto il semestre del 2021, Steriline è stata incaricata da più parti della progettazione e della fornitura di impianti per il riempimento delle tre principali formulazioni di vaccino: AstraZeneca, Pfizer-Biontech e Johnson&Johnson. Un ruolo daprotagonista nel programma internazionale di avanzamento della campagna vaccinale, fino ad oggi – come più volte evidenziato dalla comunità di immunologi e virologi – unica soluzione ad elevata efficacia nel piano di contenimento della diffusione del Coronavirus.

Steriline in particolare ha potuto distinguersi per intuizione e tempestività, mettendo sul campo consolidate capacità di progettazione e produzione in tempi estremamente ridotti, consentendole di portare a completamento in soli 6 mesi una prima linea di riempimentointegrale. Una fattispecie che, in condizioni normali, avrebbe richiesto tempi di produzione pari almeno al doppio del periodo effettivamente impiegato. Rapidità di esecuzione che non ha avuto peraltro alcun impatto sui prezzi di vendita, invariati nonostante si siano registrati incrementi tangibili in termini di efficienza e produttività, variabili oltremodo differenziali in un contesto emergenziale come quello pandemico.

Una direzione strategica virtuosa che ha favorito altresì la generazione di nuovi posti di lavoro, alimentata da un piano di assunzioni volto all’incremento del personale di circa il 10%. Nuovi specialisti tecnici e operatori professionali assunti allo scopo di velocizzare il raggiungimento dell’obiettivo predefinito, in un quadro in cui Steriline ha saputo mixare efficientemente la convivenza tra lavoro in presenza e lavoro in remoto.

Nel contesto di un carico produttivo incalzante, l’intera organizzazione aziendale si è dedicata senza riserve ai nuovi ritmi di lavoro, dettati dalla necessità di rispondere prontamente all’emergenza sanitaria internazionale, consentendo a Steriline di poter progettare e realizzare sistemi che attualmente alimentano il riempimento di circa 2 milioni di flaconi quotidianamente.

Steriline rappresenta oggi un nome di spicco sui mercati internazionali nel settore della progettazione e produzione di impianti per la lavorazione dei medicinali in ambiente sterile easettico. Un comparto costantemente in evoluzione, che vede protagonista l’azienda comasca anche in termini di ricerca e innovazione tecnologica.

Oltre ai già citati impianti destinati al filling dei vaccini anti Covid, Steriline è in grado di rispondere alla domanda di mercato con un’ampia gamma di linee di riempimento, standard, robotizzate o personalizzate in funzione delle esigenze dell’azienda farmaceutica committente. Competenze tecniche e alti livelli di specializzazione del team di lavoro, investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico, filosofia improntata alla sostenibilità, consentono all’azienda di eccellere nel settore del primary packaging, che vede una partecipazione attiva dell’azienda anche ai principali eventi fieristici.

Tra le altre, Steriline ha recentemente partecipato alla fiera Interphex di New York, dal 24 al 26 maggio 2022, e sarà presente anche all’Achema di Francoforte, dal 22 al 26 agosto 2022, presso il padiglione 3.1, Stand E69.

