Steriline: l’innovazione italiana presentata al CPHI Milan con il nuovo sistema robotizzato RVFCM11-S

20 Dicembre 2024

– Como, 20/12/2024 – Steriline, azienda italiana di riferimento nella produzione di apparecchiature specializzate per l’industria farmaceutica, ha svelato la sua ultima creatura al CPHI Milan (8-10 ottobre 2024). Il sistema robotizzato per il riempimento e la ghieratura dei flaconi, RVFCM11-S, è stato presentato allo stand A42, Hall 18, attirando l’attenzione di professionisti e aziende del settore farmaceutico in cerca di soluzioni innovative per aumentare l’efficienza produttiva e soddisfare i rigorosi standard di sterilità richiesti dal mercato globale.

La RVFCM11-S rappresenta una svolta tecnologica nel confezionamento primario delle terapie cellulari e geniche. Progettata per combinare un’impronta compatta (2,25 m x 1,65 m) con una versatilità eccezionale, questa macchina può gestire flaconi in nest di vari formati (2R, 6R, 8R e 10R) ed essere configurata per il riempimento anche di siringhe pre-riempite (PFS) e carpule.

Caratteristiche principali:

La macchina è inoltre equipaggiata con un isolatore a doppia parete, integrato nella struttura, per minimizzare i rischi di contaminazione ambientale. Il processo operativo, fluido e interamente automatizzato, include:

Con una capacità di produzione fino a 15 unità al minuto, la RVFCM11-S combina velocità ed efficienza. La macchina integra funzionalità di tracciamento software che assicurano il rispetto dei limiti di tempo per prodotti sensibili alla temperatura, garantendone la stabilità farmacologica e l’efficacia terapeutica.

Le terapie cellulari e geniche rappresentano una delle sfide più complesse per l’industria farmaceutica, dove ogni perdita di prodotto può avere implicazioni significative. La RVFCM11-S offre una soluzione robusta che minimizza le perdite, garantisce elevati standard di sterilità e soddisfa i requisiti normativi più stringenti, come quelli dell’Annex 1.

La missione di Steriline è quella di continuare a promuovere l’innovazione nel packaging farmaceutico, migliorando i processi produttivi con soluzioni all’avanguardia che abbiano un impatto positivo sul settore e, in definitiva, sui pazienti.

Fondata nel 1989 a Como, Steriline ha costruito una reputazione di eccellenza grazie a un portafoglio che include lavatrici, tunnel di depirogenazione, sistemi di riempimento e contenimento.

Con una rete di oltre 400 professionisti e la presenza in 50 Paesi, Steriline esporta il 90% della sua produzione e ha installato oltre 2.000 macchine in tutto il mondo. Questa presenza globale, unita a una continua attenzione all’innovazione, rende Steriline un partner strategico per le aziende farmaceutiche in cerca di soluzioni affidabili e tecnologicamente avanzate.

Guardando al futuro, Steriline punta a consolidare il suo ruolo di leader nel settore della robotica farmaceutica. L’azienda prevede ulteriori sviluppi nella robotizzazione, nell’intelligenza artificiale e nell’automazione dei processi per rispondere alle nuove sfide della produzione farmaceutica globale.

Con il lancio della RVFCM11-S, Steriline non solo innalza gli standard di efficienza e sterilità, ma ridefinisce anche il futuro del confezionamento primario, offrendo soluzioni che combinano precisione, sostenibilità e adattabilità.

Via Tentorio, 30/31 – 22100 Como, Italia

Tel. +39 031 592064

Corporate website: www.steriline.it

LinkedIn page: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl