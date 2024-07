STERILINE: risultati di successo a Interphex e Achema 2024

26 Luglio 2024

(Adnkronos) – Como, 26 luglio 2024 – Innovazioni nei processi asettici presentate a Francoforte e New York

Steriline, produttore europeo di linee standard e robotiche per il riempimento asettico di farmaci iniettabili, ha recentemente partecipato con successo a due delle fiere più importanti del settore: Interphex 2024 a New York e Achema 2024 a Francoforte. Entrambi gli eventi hanno visto Steriline presentare le sue ultime innovazioni tecnologiche, riscuotendo grande interesse e apprezzamento da parte degli operatori del settore.

A Interphex 2024, tenutasi dal 16 al 18 aprile allo Javits Center di New York, Steriline ha presentato una macchina robotica di riempimento per flaconi con sistema di movimentazione planare, tecnologia simile a quella del più famoso treno super-veloce Maglev, che viaggia tramite levitazione magnetica. La superficie sulla quale si basa la piattaforma garantisce una movimentazione dei contenitori totalmente priva di attriti, favorendo un miglioramento significativo in termini di flessibilità e qualità del processo.

James Rorke, Operation Manager di Steriline in Nord America, ha evidenziato come l’adozione delle tecnologie del sistema a motore planare in ambienti asettici rappresenti un passo avanti significativo verso una maggiore flessibilità e un maggior controllo dei rischi di contaminazione.

Ad Achema 2024, tenutasi dal 10 al 14 giugno a Francoforte, Steriline ha esposto presso lo stand E95, padiglione 3.1, presentando le nuove tecnologie sviluppate appositamente per il perfezionamento della più recente filosofia zero-loss 2.0. Tra le principali novità, è stato presentato il nuovo sistema di riempimento robotico per la riduzione al minimo di eventuali sprechi in fase di produzione.

Il Direttore Commerciale Federico Fumagalli ha sottolineato l’importanza di ambire a produzioni sempre più innovative e sostenibili nel settore del primary packaging farmaceutico, evidenziando come la filosofia zero-loss 2.0 di Steriline sia stata perfezionata anche per rilevare e riprocessare eventuali pezzi non conformi, riducendo ulteriormente gli sprechi.

Per gli operatori del settore che non fossero riusciti a visitare gli stand di Steriline, gli eventi da registrare a calendario sono quelli del Pharma Pro & Pack Expo (Hyderabad, India) che si terrà tra il 26 e il 28 settembre, del CPHI di Milano (Italia, 08 – 10 ottobre 2024), del Pack Expo di Chicago (USA) del prossimo 3 novembre e, per concludere, del CPHI & PMEC di Delhi (India).

Intanto, in attesa di scoprire quali altre soluzioni avanzate il dipartimento di Ricerca & Sviluppo presenterà alle prossime fiere, la recente partecipazione a Interphex e Achema ha permesso a Steriline – anche nel 2024 – di consolidare la sua posizione di leader nell’implementazione di tecnologie innovative nei processi di trattamento asettico dei farmaci iniettabili.

Steriline sviluppa, produce e fornisce una gamma completa di soluzioni, comprese applicazioni meccaniche e robotiche per il riempimento sterile di farmaci iniettabili. Queste applicazioni sono compatibili con flaconi, ampolle, carpule e siringhe e possono gestire prodotti tossici o non tossici, sia in forma liquida che in polvere. Le linee complete di Steriline includono apparecchiature che vanno dalle macchine lavatrici, ai tunnel di depirogenazione, alle macchine di riempimento e tappatura, fino alle macchine di decontaminazione esterna e ai sistemi di barriera come LAF, oRABS, cRABS.

Fondata nel 1989 a Como (Italia), dove si trovano tuttora la sede centrale e gli impianti di produzione, Steriline opera in più di 50 Paesi, contando su una rete di oltre 220 persone tra dipendenti e partner esterni, con 40 rappresentanti di vendita locali. Le esportazioni costituiscono oltre il 90% del fatturato dell’azienda, con più di 1.800 macchine installate in Asia, Europa e Stati Uniti.

