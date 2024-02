Steve Sorrentino – Trasformare le idee in start up di successo

Febbraio 20, 2024

(Adnkronos) – Roma, 20 febbraio 2024.Trasformare le idee in start up di successo. Questo è l’obiettivo che si prefigge Steve Sorrentino, poco meno di 40 anni, ma con alle spalle un’esperienza ormai ventennale: “Sono la figura -spiega- che, agli inizi della mia attività, avrei voluto incontrare. La mia expertise si estende dall’ideazione alla realizzazione, garantendo un supporto completo in ogni fase dello sviluppo imprenditoriale. La mia rete di contatti è vasta e variegata e offre accesso a risorse preziose e opportunità uniche. Spesso, le buone intuizioni non riescono a essere messe a terra per colpa di una burocrazia complessa o per mancanza del denaro necessario. Ecco, il mio ruolo è quello di sciogliere questi nodi e di far trasformare le idee in imprese di successo”.

I soldi non sono un problema, dice Steve Sorrentino. Non lo sono quando le idee proposte sono vincenti: “Il segreto -afferma- è tutto qua. Se la proposta è buona, i fondi si trovano. Ma il problema non si limita ad accendere il motore ma anche riuscire a scegliere correttamente il percorso per raggiungere la destinazione. Per questo, propongo, forte della mia esperienza, un approccio personalizzato: ascolto le esigenze e lavoro per trasformare la visione di chi si rivolge a me in realtà tangibili. La mia capacità di anticipare e superare gli ostacoli assicura insomma un percorso più fluido verso il successo. Il mio compito è trovare soluzioni in tutte le fasi del progetto, con l’aiuto del team che, negli anni, sono riuscito a costruire”.

“Resilienza & Innovazione” è il titolo del libro che Steve Sorrentino ha scritto e che verrà pubblicato nelle prossime settimane: “Si tratta del resto -dice- dei due termini che caratterizzano un progetto dal successo duraturo; questo, infatti, per una startup si misura nella realizzazione efficace di una visione e nella capacità di soddisfare le esigenze del mercato. E, in tal senso, il saper essere al passo con i tempi è fondamentale, così come lo è l’essere innovativi. Questo è valido sia per le startup, che per le aziende già consolidate. L’approccio deve essere rivoluzionario per vincere le sfide del mercato. Ma aggiungerei un altro sostantivo per connotare il mio lavoro: passione. Perché è con la passione che trasformo le idee che mi vengono sottoposte quotidianamente in società che spiccano nel loro mercato di riferimento. Posso affermare con certezza che ogni startup che prospera è un tassello che contribuisce a trasformare il mondo e a migliorare concretamente la vita delle persone.

Per info

https://www.stevesorrentino.it/

io@stevesorrentino.it