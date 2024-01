Stilo by JFL: il rivoluzionario sistema di taglio firmato da WABi in corsa per il Compasso d’Oro

Gennaio 19, 2024

(Adnkronos) – Treviso (TV) – 22 Dicembre. Stilo (link: https://www.stilo.life/ ) è un nuovo sistema di taglio innovativo che permette di creare forme mai esplorate in totale libertà, fluidità e con il massimo della precisione. Il progetto nasce da una intuizione dell’imprenditore Giovanni Magarotto, titolare della Jodal Fashion Lab, è un nuovo sistema di taglio innovativo che permette di creare forme mai esplorate in totale libertà, fluidità e con il massimo della precisione. Il progetto nasce da una intuizione dell’imprenditore Giovanni Magarotto, titolare della Jodal Fashion Lab, azienda friulana che da anni opera nel settore del beauty&fashion specializzandosi nella fornitura di prodotti e servizi per il professionista dell’hairstyling.

Grazie alla collaborazione con lo studio creativo WABi (link: https://www.wabi.it/) di Treviso, guidato dai manager Daniele Camerin e Stefano Meneghin, è stato sviluppato un sistema innovativo, successivamente brevettato e inserito tra i progetti selezionati per la XXVIII edizione del Premio Compasso d’Oro ADI.

Il sistema è composto da due elementi principali:

• Stilo: una innovativa penna con lama, progettata per permettere il miglior risultato nel taglio capelli e la massima libertà creativa. Il manico è in tecnopolimero arricchito di particelle ceramiche per trasferire una sensazione di equilibrio e bilanciare correttamente il peso nell’impugnatura ergonomica in gomma. La lama è montata su una testina intercambiabile che prevede una soluzione a filo continuo per eseguire il taglio in modo netto e definito. Per sfoltire e scalare, si utilizza la lama dentata, ideale per lavorare sui volumi e tagli innovativi.

• Stilo Board: il supporto in plexiglass dove stendere le ciocche ed eseguire l’haircut. Grazie alla scala millimetrata si raggiunge una precisione esclusiva nel taglio senza rinunciare alla creatività.

Sopra la tavoletta, il tappetino in gomma trasparente permette migliore adesione del capello, maggiore scorrevolezza della lama e ne preserva il filo. È tutto trasparente: per avere il pieno controllo del taglio e delle ciocche libere.

La combinazione di questi due elementi permette di creare una gamma infinita di tagli, su ogni tipologia di capello. Una importante innovazione nasce dalla combinazione contemporanea di taglio e colore, offrendo una vasta possibilità di nuove soluzioni. I risultati sono assolutamente innovativi, colorazioni puntuali, tagli sfumati e volumi estremi, per un look davvero su misura.

Il progetto Stilo non si limita alla presentazione del sistema. Le iniziative Jodal Fashion Lab prevedono il coinvolgimento di diversi stilisti e la fornitura di una gamma di servizi accessori. L’imprenditore Magarotto ha dichiarato:

“In questi mesi, successivi alla presentazione del sistema, abbiamo coinvolto stilisti e concessionari, invitandoli a delle giornate formative con l’obiettivo di testare il sistema. Il coinvolgimento di stilisti professionisti è fondamentale per lo sviluppo di Stilo. Gli stilisti possono contribuire a perfezionare il sistema e a creare nuove tecniche creative. Inoltre, possono aiutare a diffondere la conoscenza di Stilo tra i clienti.

Per il prossimo anno abbiamo diverse iniziative da presentare al mercato. Abbiamo realizzato shooting fotografici e video, applicando il metodo su diversi modelli con soluzioni taglio e colore. Sono state descritte e perfezionate le tecniche utilizzate e abbiamo migliorato ulteriormente gli strumenti. È in arrivo anche una nuova linea prodotti specifica per i tagli Stilo. Aspettatevi grandi novità!”.

Le iniziative Jodal Fashion Lab includono anche la fornitura di una gamma di servizi accessori. Questi servizi includono corsi di formazione per hairstylist, programmi di marketing e consulenza personalizzata. I servizi accessori sono progettati per aiutare gli hairstylist a utilizzare al meglio Stilo e a ottenere risultati eccellenti.

Stilo ha il potenziale di innovare significativamente il settore dell’hairstyling. Offre agli hairstylist la possibilità di esprimere la propria creatività e di creare look unici e personalizzati, abbinando taglio e colore in un modo completamente nuovo.

