STL raggiunge una pietra miliare di portata globale; presenta in anteprima all’edizione del 2023 di IMC la prima gamma al mondo di soluzioni in fibra ottica con marchio di qualità ecologica

Ottobre 30, 2023

– NUOVA DELHI, LONDRA e COLUMBIA, Carolina del Sud, 30 ottobre 2023 /PRNewswire/ — STL (NSE: STLTECH),prestigiosa azienda impegnata nello sviluppo di soluzioni ottiche e digitali, ha annunciato in data odierna di essere diventata la “prima azienda al mondo” a lanciare una gamma di soluzioni in fibra ottica con marchio di qualità ecologica. Il suddetto portafoglio di soluzioni in fibra ottica ha ricevuto il benestare di Sphera, impresa di servizi di consulenza statunitense specializzata nella valutazione delle prestazioni in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance (ESG) ed è stato convalidato da Metsims Sustainability Consulting, società di portata globale che fornisce consulenza riguardo alla sostenibilità.

La verifica da parte di terzi di un marchio di qualità ecologica riveste un’importanza fondamentale in quanto aggiunge credibilità e accresce la fiducia riposta nelle affermazioni di eco-sostenibilità rilasciate dall’azienda. Ora che gli sforzi attuati da STL a favore della sostenibilità sono stati ufficialmente riconosciuti attraverso questa certificazione rilasciata da una terza parte autorevole, l’azienda è stata annoverata tra i leader quanto a prestazioni in materia di ambiente, i cui prodotti sono stati classificati come “Sostenibili e Verdi”. Il raggiungimento di questo importante traguardo è riconducibile all’ingegnosità dimostrata da STL nell’implementazione di pratiche effettivamente sostenibili in un’era in cui l’ambientalismo d’accatto sta diventando un luogo comune.

I marchi di qualità ecologica conformi allo standard ISO 14024 e alle linee guida dell’UE concessi per i prodotti di STL attestano una fitta serie di caratteristiche valutate in base a diversi parametri di misurazione delle prestazioni sotto il profilo ambientale, tra cui consumo energetico, utilizzo di sostanze chimiche e riciclaggio.

In una rigorosa valutazione basata su numerosi criteri diversi, i prodotti di STL hanno esibito ottime prestazioni.

Rispetto ai prodotti standard, questi prodotti con marchio ecologico [1]:

[1] Fonte: Relazione metodologica sui marchi di qualità ecologica a cura di Sphera

Questo annuncio giunge sulla scia di una serie di iniziative per la promozione delle sostenibilità leader a livello mondiale intraprese dall’azienda, tra cui l’ottenimento delle certificazioni Zero Rifiuti in Discarica (Zero Waste to Landfill) e Scarico Liquido Zero (Zero Liquid Discharge) e l’adesione, annunciata di recente, alla Science-based Target initiative (SBTi).

Esprimendosi con vivo entusiasmo in merito all’approccio a tutto tondo adottato da STL ai fini dell’attestazione della qualità ecologica che copre l’intero ciclo di vita dei prodotti, dall’approvvigionamento al bene finito, Akanksha Sharma, Responsabile globale ESG presso STL, ha dichiarato: “Ci adoperiamo costantemente allo scopo di fornire ai nostri clienti i prodotti più sostenibili possibili. I nostri prodotti con marchio di qualità ecologica, ai massimi livelli di conformità agli standard di sostenibilità e convalidati da un’agenzia esterna, rappresentano un grande passo avanti nel rendere la sostenibilità una pratica essenziale e integrata a livello settoriale. Ciò andrà a vantaggio dei nostri clienti, consentendo loro di costruire delle catene di fornitura più sostenibili e di accelerare la concretizzazione dei loro obiettivi di neutralità carbonica”.

“Sono estremamente orgoglioso di poter annunciare quest’oggi questo importantissimo traguardo. I nostri prodotti con marchio di qualità ecologica rappresentano un progresso enorme per i percorsi verdi dei nostri clienti e conferiscono all’India una posizione di leadership nell’implementazione di interventi concreti a favore della sostenibilità. Credo che ciò scatenerà una reazione a catena per quanto concerne lo sviluppo sostenibile nell’intero settore delle reti digitali in tutto il mondo”, ha affermato Ankit Agarwal, amministratore delegato di STL.

In riferimento al lancio, Devusinh Chauhan, Ministro aggiunto per le comunicazioni, ha commentato: “Mi congratulo con STL per aver intrapreso questa iniziativa a favore dell’ambiente e per aver lanciato la prima gamma di prodotti ottici con marchio di qualità ecologica certificati da terzi. STL sta svolgendo un ruolo di primo piano nel mondo nella fornitura di soluzioni ottiche sostenibili. Il governo sta inoltre considerando provvedimenti e riforme che incoraggino altre aziende ad adottare iniziative simili per rendere il pianeta un posto migliore in cui vivere”.

Volgendo lo sguardo al futuro, STL si è impegnata a far sì che circal’80% del suo portafoglio sia costituito da prodotti ottici con marchio di qualità ecologica entro il 2030, in linea col suo obiettivo di Zero emisisoni nette.

