StopalCybercrime, l’evento online di Kaspersky per scoprire nuove minacce e misure di protezione

Settembre 14, 2022

(Adnkronos) – • L’evento digitale “Nuove minacce cyber, come e quali dati usare per difendersi” si terrà il 21 settembre alle 11.00

• Gli esperti parleranno dell’attuale scenario del cyber crime, in particolare del gruppo APT “Toddy Cat”, e delle misure che le aziende possono mettere in atto per difendersi – con un focus su Threat Intelligence

• Per partecipare all’evento è possibile registrarsi a questo link

Milano, 14 settembre 2022. Kaspersky organizza l’evento “Nuove minacce cyber, come e quali dati usare per difendersi”, che si terrà online mercoledì, 21 settembre alle ore 11.00, per scoprire la mappa delle nuove minacce e gli strumenti per difendersi dai cyber criminali.

L’appuntamento in diretta streaming con #StopalCybercrime sarà l’occasione per fare il punto con gli esperti di Kaspersky sui più recenti ed efficaci sistemi di attacco usati dai criminali informatici, capire se gli hacker sono in azione hanno fatto breccia nella rete aziendale e identificare le misure da mettere immediatamente in atto per bloccarli.

Nuovi gruppi APT, ransomware e cyber truffe stanno colpendo migliaia di imprese con importanti conseguenze economiche e reputazionali. Dalle PMI alle large enterprise, indipendentemente dal settore di appartenenza, la sicurezza informatica è una priorità imprescindibile per battere sul tempo i cyber criminali. Oggi, ad esempio, ogni 11 secondi va a segno un attacco ransomware a elevato impatto. Durante il live streaming Giampaolo Dedola, Senior Security Researcher del Global Research & Analysis Team (GReAT) di Kaspersky, delineerà l’attuale panorama della cybersecurity, offrirà un approfondimento sulle minacce informatiche emergenti e sulla recente scoperta di nuovi gruppi APT “Toddy Cat”.

Attraverso le best practice, Fabio Sammartino, Head of PreSales di Kaspersky, spiegherà come l’adozione di strumenti di intelligence innovativi permetta di affrontare eventuali attacchi specifici e di individuare i possibili punti deboli all’interno della rete aziendale. Grazie alla Threat Intelligence, un processo di identificazione e analisi delle cyber minacce, ordinare i dati, esaminarli in maniera contestuale per individuare i problemi e mettere in campo soluzioni specifiche, può fare la differenza.

L’evento, che si rivolge agli esperti IT e ai dirigenti aziendali del canale ed agli end user B2B, sarà moderato da Marco Lorusso, riconosciuto giornalista ed editorialista, che guiderà la discussione e coordinerà le domande provenienti dal pubblico.

Per partecipare all’evento digitale “Nuove minacce cyber, come e quali dati usare per difendersi” è possibile registrarsi al seguentelink.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell’azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

