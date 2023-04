“ Storie di imprese” – IV Edizione

Aprile 27, 2023

(Adnkronos) – Si è conclusa la quarta edizione della prestigiosa rassegna “Storie di imprese”, curata da Prima Pagina Italia, nella quale, come ogni anno, vengono presentate 12 aziende in rappresentazione del tessuto imprenditoriale virtuoso del paese.

Milano, 27 aprile 2023.“Storie di imprese”, 12 aziende che rappresentano il modello vincente dell’imprenditoria italiana. Aziende che hanno saputo affermarsi sui mercati di riferimento, grazie alla lungimiranza, alla competenza ed alla dedizione degli imprenditori che le guidano.

Conosciamole in questa breve sintesi:

Anonima Castelli: eccellenza di design

Una realtà storica che unisce tradizione e innovazione, nel settore dell’arredo di design per ufficio. Un’azienda che ha trovato la chiave del successo rilanciando le icone che avevano fatto grande l’azienda negli anni ’60 e ’70, utilizzando nuovi materiali di alta qualità e tecniche innovative che garantiscono affidabilità e durevolezza, così da impattare anche meno sull’ambiente.

https://www.anonimacastelli.com/it/

Domotrick S.r.l.: innovative tecnologie d’ eccellenza per l’ illuminazione

Domotrick è l’azienda emiliana che si dedica al mondo dell’illuminazione, con un approccio innovativo e tecnologico.

“La nostra ottica? A tutto tondo sul mondo del Lighting. Realizziamo circuiti elettronici customizzati, illuminazioni LED, progettazioni illuminotecniche, ma anche prototipazioni rapide e del tutto personalizzate per i nostri clienti, privati o aziende. Abbiamo anche sviluppato un e-commerce “Virdemlux”, che offre una vastissima scelta di articoli per l’ illuminazione LED.

Certo, il settore ha una concorrenza spietata, ma il punto di forza di Domotrick è lo studio sistemico e la ricerca incessante, per proporre prodotti realmente diversi. Come ad esempio “Flora Led”, il sistema di illuminazione per piante intelligente, dal design compatto, dalla massima efficienza e dallo spettro variabile per ogni specie vegetale.” Come raccontano i fondatori Nicholas e Alessandro Fantini.

https://www.domotrick.com/index.html

Giada Studio Srl – Lovissima e Bluete Beachwear: bikini esclusivi, ma alla portata di tutti!

Lovissima e Bluete Beachwear sono i due brand di Bikini con manifattura Made in Italy, dal design di moda e dall’ ottima qualità, che si distinguono, nei rispettivi shop online, per i prezzi decisamente competitivi. Produzione interna, varietà di tessuti e di colori, ottima vestibilità, attenzione unica ai dettagli fanno di questi prodotti della moda mare capi esclusivi, ma alla portata di tutti!

L’alta qualità Made in Italy, ma accessibile alle tasche di chiunque. Si potrebbe riassumere così il concept di Giada Studio Srl, azienda del cuore del golfo di Napoli che ha dato vita ai due e-commerce di bikini Lovissima e Bluete Beachwear.Lovissima e Bluete Beachwear: la moda mare esclusiva, personalizzata, di qualità, ad un prezzo concorrenziale!

https://lovissimabikini.it/

https://bluetebeachwear.com/it/

C.S. Toscolegnami: la storia degli antichi borghi italiani torna in vita

L’azienda toscana, specializzata nella fornitura di materiali di recupero antichi per il restauro e la ristrutturazione, è un’eccellenza italiana che valorizza la nostra tradizione.

L’azienda nasce dalla passione di Silvano Checconi per la ricerca di oggetti che i più definiscono “vecchi”, ma che nascondono gli aspetti più affascinanti del nostro passato.

“Seguendo il suo amore per l’antichità, abbiamo intrapreso un lungo percorso di studio e rivalutazione dei materiali con cui i nostri antenati usavano costruire case e città, trasformando quella che era una falegnameria a conduzione familiare in una realtà d’eccellenza unica”, racconta Simone Mencagli, nipote del fondatore e attuale AD. “L’area in cui operiamo è tra le più ricche di borghi medievali e offre un’enorme presenza di materiali antichi. Stiamo parlando del cuore della Toscana, zone come la Val d’ Orcia o il Chianti, Montepulciano o Cortona. Per curare e conservare l’antico fascino di queste aree, noi di C.S. Toscolegnami ci siamo specializzati nella ricerca e nell’attenta selezione di materiali antichi finalizzati al restauro e alla ristrutturazione, che unitamente alle esigenze dei singoli clienti, riportano le antiche dimore e le case d’epoca, agli splendori di un tempo, arricchendole di un fascino senza fine.

http://www.toscolegnami.com/

La Aldo Romeo Spa alla conquista del mercato nazionale

L’azienda campana è da anni ai vertici del settore aftermarket automobilistico e si sta preparando per importanti cambiamenti.

Quello dei ricambi per auto è un mondo articolato, molto competitivo per professionisti e imprenditori, molto complesso per gli utenti finali. In questo settore operano diversi player, grandi e piccoli, regionali e nazionali, ma nessuno di loro ha saputo affermarsi in questo mondo come la Aldo Romeo Spa, un’azienda di Napoli che è passata dall’essere una piccola realtà al ritrovarsi tra i migliori dieci distributori nel mercato aftermarket.

“Negli ultimi dieci anni abbiamo aperto filiali in quasi tutta Italia”, spiega la manager campana Marinella Romeo, presidente e amministratrice delegata della società insieme a Domenico De Vivo. “Ancona, Catania, Bari, Padova, Cosenza, oltre la sede storica di Napoli dove si trovano gli Headquarter: abbiamo capito che nel nostro settore è molto importante essere presenti sul territorio in modo capillare, stare al fianco dei clienti per rispondere alle loro esigenze, soprattutto in termini di tempi di consegna.”

https://www.aldoromeospa.it/

Il Tranciato: la tradizione che guarda al futuro

L’azienda veneta specializzata nella lavorazione del tranciato in legno si rinnova con macchinari di ultima generazione. Quando tradizione e innovazione s’incontrano non può che nascere un connubio capace di fare scuola d’avanguardia. Così, Il Tranciato, sotto la guida esperta di Luciano Carli, è diventata azienda leader nel settore dell’impiallacciatura, una tecnica che affonda le sue origini nel Rinascimento e che consiste nel rivestire mobili in materiali poco pregiati, con strati di legname ben più nobile. “L’elemento che ci contraddistingue è una serie di macchinari che vanno da macchine da taglio a controllo numerico , a macchinari di ultima generazione 4.0 per la giuntatura a colla, e soprattutto macchine a laser, con cui possiamo creare prodotti personalizzati per l’industria del mobile”, spiega Paolo Carli, attuale amministratore insieme al fratello Roberto. “Possiamo dire di essere tra le aziende del settore più all’avanguardia, in quanto non rinunciamo alla sartorialità pur ricercando l’innovazione”.

https://www.iltranciato.com/

Le Dinastie: il vino fatto “come una volta”

L’azienda che sta rilanciando la produzione dell’Oltrepò Pavese nel segno dl rispetto dell’ambiente.

Se pensate a Le Dinastie come a una normale azienda vinicola vi sbagliate di grosso. Le Dinastie è sinonimo di storia, tradizione, territorio, ma anche di qualità e sostenibilità. L’azienda nasce nel 2019 dall’unione di tre grandi nomi della zona dell’imprenditoria nostrana. Da una parte le famiglie Alessi e Alberici, storiche casate di produttori di vino dell’Oltrepò Pavese, vignaioli dal 1500 che contano decine di ettari di terreno sparsi tra i comuni di Broni, Volpara e Cigognola; dall’altra la famiglia Novarini, avvocati e uomini d’affari dai numerosi interessi imprenditoriali, non ultimo lo sviluppo economico e commerciale dell’area territoriale a sud di Pavia. Insieme fanno Le Dinastie, un’azienda che fin dalla sua nascita si è posta un ambizioso obiettivo: riportare la produzione di vino dell’Oltrepò Pavese ai vertici del settore.

La raccolta a mano delle uve, l’utilizzo minimo di fitofarmaci e la lavorazione non forzata del terreno sono solo alcuni aspetti della mentalità con la quale il gruppo di imprenditori ha dato vita a Le Dinastie.

Il Pinot Nero Gran Riserva barricato, punta di diamante dell’azienda con quattro anni di affinamento tra barrique e bottiglia, il tradizionale Riesling fermo, la Croatina da vendemmia tardiva, vino da meditazione, la Bonarda, il Sangue di Giuda, il celebre Moscato di Volpara e il Buttafuoco vendemmia 2001: tutti nettari superiori rivolti a un pubblico dalle grandi esigenze che sa cosa significa amare il buon vino.

https://ledinastie.wine/

Cascina Alberona: tutta la qualità del riso in una filiera a km 0!

Cascina Alberona è l’azienda pavese che dal 1988 si occupa della produzione a km 0 di diverse varietà di riso, dal campo alla tavola.

Una filiera controllata, dalla riproduzione di sementi selezionate in azienda, alla pilatura a pietra per preservarne sostanze nutritive e gusto, fino al confezionamento sottovuoto. Elevati standard qualitativi per una grande varietà: Baldo Classico, S. Andrea Classico, Arborio, Originario, Carnaroli Classico.

E proprio dal Carnaroli Classico, la punta di diamante: RISERVA ALBERONA, la miglior selezione. Prodotta in quantità limitata, accuratamente controllata e certificata; stagionata 24 mesi nei silos a temperatura controllata.

Il risultato? Un prodotto di pregio e qualità: un riso con chicchi compatti e ben sgranati, maggiore tenuta in cottura, minor collosità, intenso sapore e capacità di assorbire meglio i condimenti.

https://www.cascinaalberona.com/

Amaretti Cavalier Vicenzi: inconfondibile eccellenza italiana

Gli Amaretti Cavalier Vicenzi, dolcetti piccoli e dorati dal gusto unico e inconfondibile, oggi sono indiscussa eccellenza italiana e internazionale nel mercato dolciario. Pochi, semplici ingredienti naturali e di altissima qualità per prodotti deliziosi, morbidi, fragranti e genuini, dal gusto eccezionale ed indimenticabile, coniugati in linee personalizzate e diverse varianti.

Un’ eccellenza italiana che fonda le sue origini lontano. Una produzione fedele all’ antica ricetta tradizionale del 1700, tramandata da Mombaruzzo, tra le colline piemontesi, da generazioni di mastri fornai, e concretizzatasi nel 1955 quando grazie a Franco Vicenzi, esperto pasticcere, nasce l’azienda divenuta ben presto da piccola bottega artigiana a leader del settore.

https://cavaliervicenzi.com/

Cooperativa Il Ponte: il “buono” non è solo questione di gusto”

La Cooperativa Il Ponte, a Schio, da oltre 40 anni, è riferimento per inclusione sociale, con il lodevole obiettivo di permettere a persone con disabilità di misurarsi concretamente nel mondo del lavoro. Attiva oggi nella produzione di panificati e prodotti da forno di nicchia (gluten free), tè, tisane, infusi, – con i brand – “Giardino Botanico dei Berici” ed “Herbalia” -, attua percorsi che valorizzano i ragazzi nell’attività produttiva interna, spesso, con sbocchi nelle aziende del territorio.

https://ilponteschio.it/

La logistica viaggia sui pallet di plastica

CMP srl, l’azienda che ha rivoluzionato il mondo degli imballaggi e del trasporto merci.

Intuendo le potenzialità del pallet di plastica e la necessità di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dei clienti, l’impresa da rivenditrice si è trasformata in produttrice, investendo costantemente nell’innovazione richiesta da un settore in continua evoluzione.

Oggi è presente sul mercato italiano ed estero grazie alla sua capacità di riconoscere criticità e opportunità della logistica internazionale, differenziando continuamente l’offerta e i servizi.

Vipall, Jpall e Vinplast® sono marchi registrati e prodotti di punta dell’azienda. Il Vipall è un modello innovativo, versatile e flessibile realizzato nel 2015. Il Jpall, lanciato nel 2019, ha rivoluzionato il mondo della logistica legata all’export in quanto ergonomico e leggero. Infine c’è il Vinplast®, progettato nel 2006, un sistema brevettato per lo stoccaggio del vino. Si tratta di un’interfalda in materiale plastico per l’alloggiamento orizzontale delle bottiglie, che vengono così preservate dal rischio di rottura.

https://cmp-plast.it/

4D Engineering lancia la prima piattaforma per formare le nuove generazioni di ingegneri meccanici

Da gennaio 2023 la piattaforma verrà utilizzata per portare i più avanzati contenuti formativi all’interno di alcune importanti università italiane.

4D Engineering srl nasce nel 2004 da Rossano Schiavoni e Alessandro Brunetti, rispettivamente Presidente e Amministratore della società. Partendo dalla progettazione di motori diesel, i due soci sono arrivati a coprire gran parte del mondo automotive, appliance e aerospaziale. Oggi 4D è leader nel settore della progettazione meccanica, fornendo consulenze di altissimo livello specializzate e mirate alle richieste del cliente.

“Ogni anno ospitiamo molti giovani offrendo loro tirocini altamente formativi e percorsi tecnici specifici”, spiega il Presidente. “Durante la pandemia abbiamo sviluppato una piattaforma che ci ha permesso di rendere sempre più smart questi percorsi di formazione. Abbiamo riempito questo spazio di contenuti, sia a livello di CAD che di tecnologie, in modo che gli ingegneri possano confrontarsi con diverse attività, come lo stampaggio della plastica, i processi fusorei, la lavorazione di lamiere e la stampa 3D di materiali metallici o polimerici. Si tratta di formazione estremamente pratiche che conferiscono alle persone l’operatività necessaria a diventare subito professionisti”.

https://www.4d-eng.eu/

