Strategie Sostenibili per Professionisti Smart: il corso live che insegna il marketing online ai professionisti in sole 3 ore

3 Marzo 2025

– Il primo corso live che combatte i fuffa guru con le storie vere di chi ce l’ha fatta. Appuntamento a Padova, il 27 marzo 2025.

Padova, 3 Marzo 2025. Si terrà a Padova, il 27 marzo 2025 all’Hotel Crowne Plaza, “Strategie per Professionisti Smart”.

Un evento dedicato ai professionisti che vogliono far crescere il proprio business con gli strumenti del web.

Ma anche un corso live che in sole 3 ore trasmetterà le conoscenze necessarie per emergere e prosperare.

Una ricca sessione formativa che contrappone alla fuffa nozioni reali, alle promesse dei fuffa guru le testimonianze reali di chi, proprio grazie al web, è riuscito a imprimere una svolta alla propria attività.

Il corso nasce da due consapevolezze.

Il mercato dei professionisti è cambiato: non basta erogare un buon servizio o vendere un prodotto. La qualità non si comunica da sola. E’ necessario entrare nell’arena del web e battersi per emergere. La scalata è ardua, il premio per chi arriva in cima è straordinario: il successo e la prosperità.

Il mercato della formazione è inquinato. Improvvisati maestri di vita, giustamente etichettati come fuffa-guru e altrettanto giustamente saliti ai (dis)onori della cronaca, lanciano false promesse e trasmettono messaggi sbagliati. Utilizzano la voglia di emergere dei professionisti per imbastire truffe efficaci. Spacciano per sacro graal strategie che non funzionano, che nella migliore delle ipotesi sono INSOSTENIBILI.

Oggi più che mai è necessaria una formazione vera, sobria e ben focalizzata. La formazione che Webenjoy vuole e può somministrare, grazie a “Strategie Sostenibili per Professionisti Smart”.

Il corso perseguirà i seguenti obiettivi.

Fornire strategie sostenibili – in termini di tempoe denaro – per professionisti di tutte le categorie.

Spiegare come trasformare siti web e social in strumenti per acquisire clienti.

Spiegare come costruire un’autorevolezza sul web e un brand forte, che emerga rispetto ai competitor.

E lo farà dando spazio ad esperti formatori ma anche e soprattutto alle storie di chi ce l’ha fatta.

Tra i relatori spiccano infatti professionisti che sono cresciuti proprio grazie al web, pronti a raccontare la loro esperienza e a spiegare il processo che li ha portati al successo.

Simone Marietta Durelli. Esperto di negoziazione e comunicazione, con anni di esperienza nella formazione e nella gestione di grandi appalti. È docente nel Master “Scienze Imprenditoriali” e fondatore di Ockham Group. Parlerà di come ha creato un brand e un ecosistema per generare clienti e vendite.

Alessandra Parolini. Architetto e Interior Designer, attiva su Instagram dal 2019, ha trasformato la sua attività grazie a una strategia digitale efficace, ottenendo una crescita costante e nuove opportunità professionali. Parlerà di come la sua vita è cambiata grazie a Instagram e come realizza i suoi contenuti.

Sara Fazio e Giampaolo Gomiero. Consulenti patrimoniali, hanno fondato il progetto “La Finanza col Cuore”, con l’obiettivo di sostenere e aiutare le donne che hanno vissuto esperienze difficili. Parleranno di come hanno usato LinkedIn per farsi conoscere e attirare clienti.

Alessandro Tasso. Consulente automotive professionale a 360°, ha creato il progetto Alex 1stClass, dedicato agli imprenditori che necessitano di una consulenza specializzata per l’acquisto di una vettura. Il progetto è veicolato attraverso un canale YouTube in costante crescita. Parlerà della sua esperienza con YouTube e del suo impatto sul business

A presentare l’evento in qualità di Master Trainer sarà Alessandro Ferrari, imprenditore, consulente aziendale, docente e speaker. Punto di riferimento imprenditori e manager nell’ambito della comunicazione strategica e del business development.

L’organizzazione è seguita da Webenjoy S.R.L. i cui fondatori, Mirko Galassi, Nicola Stoia e Gianluca di Salvo si alterneranno agli altri relatori per dare anche un punto di vista tecnico sugli argomenti trattati.

Nozioni utili contro fumo negli occhi. Strategie sostenibili contro false promesse. Storie e casi studio reali contro fandonie. Questo e molto altro è “Strategie Sostenibili per Professionisti Smart”.

L’appuntamento è all’Hotel Crowne Plaza di Padova, il 27 marzo 2025.

Gli interessati possono prenotare il proprio posto seguendo questo link.

Quali sono gli argomenti del corso

Gli argomenti del corso sono i seguenti: scenario attuale del mercato, l’elaborazione del prezzo, le strategie di guadagno, le strategie di differenziazione, gli strumenti pratici del marketing sostenibile. A seguire, la testimonianza dei professionisti che hanno fatto crescere il proprio business grazie al web.

Perché Webenjoy…

Perché è un’agenzia che da oltre dieci anni aiuta professionisti e imprese a crescere. Di recente ha creato Architetti 7.0, un corso specifico per aiutare gli architetti a usare le strategie di marketing: un vero successo, con oltre 17 ordini e 1200 professionisti coinvolti. “Strategie Sostenibili per Professionisti Smart” nasce proprio da quell’esperienza, ampliata e approfondita per rivolgersi a tutti i settori.

Per maggiori informazioni

Magneptor.com – Webenjoy SRL

Sito web: https://magneptor.com/step/strategie-sostenibili/