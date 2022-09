Stress da rientro? Gli immobili da sogno per trasformare ogni giorno in una vacanza

Agosto 31, 2022

(Milano, 31/8/22) – Castelli e ville immerse nella natura, da Berkshire Hathaway HomeServices le strutture di lusso del Bel Paese dove prolungare i benefici delle ferie o progettare un nuovo inizio.

Milano, 31 agosto 2022 – Il rientro dalle vacanze è sempre traumatico: ci si lascia alle spalle la sensazione di relax e pace acquisita durante il viaggio e si fa ritorno alla routine quotidiana, fatta di stress, lavoro e impegni. Ma il break estivo è un’ottima occasione per riflettere, fissare i buoni propositi e chiedersi cosa cambiare nella propria vita per prolungare il benessere conquistato durante le ferie.

Work-life balance o cambio vita

Questi due anni e mezzo di pandemia hanno stravolto totalmente l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, spingendo sempre più persone a lasciare tutto e ricominciare da capo. Solo nel primo trimestre di quest’anno, l’Osservatorio sul precariato dell’INPS ha registrato 306.710 dimissioni: un aumento del +35% rispetto al 2021 e del +29% paragonato ai dati del 2019. Un fenomeno questo, già ribattezzato negli USA “Great Resignation”, destinato a cambiare radicalmente il mondo del lavoro, ma non solo. Sempre più italiani decidono di cambiare vita, mentre qualcuno lo fa per cercare maggiori benefit e una migliore work-life balance, altri decidono di abbandonare le certezze e dedicarsi a nuove attività. Questa tendenza si riflette anche sul mercato immobiliare, che ha assistito negli ultimi mesi a una diminuzione della domanda nelle grandi città, compensata dalla crescita delle richieste di proprietà ben collegate ai maggiori centri urbani ma caratterizzate da ampi spazi esterni.

Secondo Berkshire Hathaway HomeServices, network globale di intermediazione che opera in Italia in partnership con Maggi Properties, il vero lusso che gli investitori stanno ricercando sul mercato italiano è il potenziale commerciale degli immobili residenziali. Ecco allora tre tipologie di abitazioni in grado di soddisfare le esigenze di chi vuole cambiare vita e iniziare un nuovo business.

Toscana e le strade del vino

Negli ultimi anni moltissimi VIP, affascinati dal patrimonio enogastronomico del nostro paese, hanno deciso di investire nel settore vinicolo. La regione che affascina maggiormente le star nazionali e internazionali, tra cui spiccano attori, sportivi, stilisti e cantanti è senza dubbio la Toscana, dove vengono realizzati alcuni tra i migliori vini italiani come il Brunello di Montalcino e il Nobile di Montepulciano.

In quest’area, e più precisamente a meno di 1 km dallo splendido borgo di Radicofani, in provincia di Siena, si trova la Villa Val d’Orcia, un casale centenario in vendita a €1.680.000. La tenuta di 550 mq, immersa in un terreno di 7 ettari, è costruita in pietra di Radicofani e interamente ristrutturata nel pieno rispetto dei suoi valori storici e dei vincoli architettonici.

“Le iconiche zone della Val d’Orcia o della Val di Paglia, diventate Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, affascinano gli investitori che sono alla ricerca di casali in cui poter respirare la vera essenza della campagna toscana. Oltre la possibilità di vivere a contatto con la natura e di sperimentare la vita nelle vigne, le caratteristiche fondamentali che trainano la domanda di questo tipo di immobili sono privacy e tranquillità” commenta Marcus Benussi, Managing Partner & General Counsel di Berkshire Hathaway HomeServices – MAGGI Properties.

Borghi medievali e castelli per offrire il lusso in ogni sfaccettatura

Chi da piccolo non ha sognato di vivere in un castello delle fiabe? Dalla Valle d’Aosta alle Marche, queste strutture da favola costituiscono un patrimonio artistico e storico inestimabile. Immobili che ben si prestano allo sviluppo di un’attività ricettiva di lusso, grazie anche alle potenzialità turistiche e paesaggistiche italiane.

Su un’altura protetta dalle gole del torrente Savara e della Dora di Rhemes in Valle d’Aosta, è disponibile il Castello medievale di Plan d’Introd, situato in un parco di oltre 15.000 mq. Il nucleo primitivo risale al XII secolo mentre la forma attuale fu assunta in seguito alle modifiche del 1400. Un importante progetto di recupero è stato attuato nel secolo scorso dal noto architetto Chevalley. La fortezza si sviluppa su una superficie di 2.500 mq ed è ancora oggi curata nei minimi dettagli. Le sale sono arredate con mobilia antica di ottima fattura e gli affreschi coprono quasi per intero il maniero. Sulla spianata di fronte al Castello è conservato il granaio, uno dei rari esempi di costruzioni interamente in legno tipiche del basso Medioevo in questa Regione. Una dimora storica dal grande fascino.

Nel cuore di un piccolo borgo dell’entroterra marchigiano, poco distante da Pesaro e Urbino, è possibile acquistare un Castello di origini medioevali dalle caratteristiche tipiche dell’epoca. Costruita intorno al 1290 a opera della Famiglia Malatesta e conteso poi con i Montefeltro, la struttura di 2.000 mq si sviluppa su 5 piani e conserva l’antico splendore, grazie anche al sapiente e importante lavoro di restauro effettuato che ha saputo mantenere la spettacolare ambientazione storica, senza però dimenticare i plus moderni come, ad esempio, l’installazione di un ascensore che facilita l’accesso ai piani alti.

Uno schermo davanti al mare

Chi invece vuole approfittare della flessibilità che le aziende hanno introdotto grazie allo smart working, potrebbe apprezzare una nuova prospettiva o un panorama diverso davanti a cui lavorare. “Questo ha cambiato il paradigma di ricerca per l’acquisto delle seconde case: oltre alla funzionalità si cercano spazi più ampi, camere per gli ospiti da adibire a ufficio temporaneo, infrastrutture e dispositivi di smarthome integrati” spiega Benussi.

Ecco allora che un angolo di paradiso come Panarea, luogo di charme esclusivo e raffinato, può smettere di essere solo una meta estiva di villeggiatura e diventare la destinazione perfetta per un periodo di smart working. Qui è disponile a €1.600.000, Bouganvillea. Villa edificata nel 1982 nel cuore di Drautto, come dimora privata per volontà di una famiglia italiana innamorata da sempre dell’isola, si estende per una superficie di circa 260 mq distribuita su tre livelli affacciati sul mare. I colori caldi dello stile eoliano si integrano nel paesaggio mediterraneo circostante, mentre gli elementi architettonici seguono le ondulazioni del terreno, gli archi decorativi e i pergolati di piante sono piccoli dettagli in grado di donare un fascino senza tempo a questo immobile.

Berkshire Hathaway HomeServices

Berkshire Hathaway HomeServices è una delle reti immobiliari più̀ autorevoli, selettive e in più rapida crescita con quasi 50.000 agenti in oltre 1.400 uffici. Fondata a fine 2013, in poco più di 5 anni ha raggiunto traguardi significativi e ha riunito i migliori professionisti dell’immobiliare nel mondo. L’obiettivo è quello di essere presente in tutte le aree strategiche del pianeta, unendo in un marchio globale l’Europa, l’Asia e l’America. Berkshire Hathaway HomeServices fa capo alla holding Berkshire Hathaway Inc. di Warren Buffett, una delle società più rinomate al mondo, con più di $ 200 miliardi di asset e 60 aziende, tra cui HomeServices of America, padre di Berkshire Hathaway HomeServices. La holding detiene, inoltre, quote azionarie rilevanti in società come American Express, Wells Fargo, Coca-Cola e IBM.

Maggi Properties

Maggi Properties è frutto di oltre 40 anni di esperienza nella gestione di operazioni immobiliari nei principali segmenti del real estate: residenziale, commerciale, industriale, direzionale, turistico-ricettivo. Fondata nel 1981 da Cesare Maggi, la struttura prevede l’utilizzo sinergico delle divisioni Advisory e Retail. Le attività sono estese su tutto il territorio nazionale grazie ad un network di professionisti altamente qualificati.