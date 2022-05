Studio dentistico: il progetto strategico di Ideandum per il marketing e il management odontoiatrico

Maggio 18, 2022

(Adnkronos) – Roma, 18/05/2022 – Indipendentemente dall’area professionale nella quale si opera, non si può più prescindere dalla presenza digitale. Né può farlo il settore odontoiatrico, che vive, storicamente, una vasta concorrenza su due livelli: sul territorio, per quanto riguarda i piccoli o i nuovi studi, e su livello nazionale, quando si tratta di grandi cliniche che offrono servizi esclusivi e hanno, così, necessità di farsi conoscere a un ampio pubblico.

Considerato poi che il lavoro del dentista deve restare quello medico, già impegnato in aggiornamento professionale e gestione standard dello studio e dei collaboratori, è qui che si inserisce bene il supporto operativo che professionisti di management e marketing potrebbero offrire nel destreggiarsi tra le varie strategie più efficaci: il marketing odontoiatrico diventa così non solo un approccio teorico e pratico a un’area professionale e commerciale molto delicata e complessa (che si muove fra salute e mercato), ma la soluzione perfetta per ottimizzare risorse e risultati senza deconcentrarsi dal proprio lavoro di dentista.

Per gestire le relazioni con i clienti in ottica di marketing, è oggi necessario adottare un approccio strategico complessivo, che è quello adottato da Ideandum, azienda di marketing odontoiatrico e management dello studio dentistico. L’importanza di un management odontoiatrico interessa tutte le aziende del settore, poiché permette di implementare al proprio modo di fare gestione dello studio medico, una logica innovativa di avvicinare i contatti, fare formazione per le vendite, curare la presenza online e molto altro.

Ideandum effettua anche servizi di grafica e creazione del logo, brand identity, gestione, formazione, advertising, e cura percorsi dedicati a inserire o migliorare la presenza online e offline dello studio dentistico. Si occupa, cioè, di supportare i clienti durante tutte queste fasi necessarie e concatenanti per la creazione di una strategia integrata che abbia come obiettivo la comunicazione efficace dello studio odontoiatrico.

Questa strategia si focalizza su tutte le fasi attraverso cui passa il paziente durante il suo patient journey, esperienza che dovrà rivelarsi soddisfacente sia nelle relazioni fisiche con lo studio dentistico che in quelle online.

Ideandum sarà presente a Expodental Meeting 2022, la più importante manifestazione italiana del settore dentale, evento che si terrà a Rimini dal 19 al 21 maggio. Alla fiera, Ideandum organizzerà eventi formativi gratuiti specifici per studi dentistici per la comunicazione e management odontoiatrico: una grande occasione di partecipazione attiva per l’odontoiatria e i dentisti e per conoscere i percorsi formativi proposti. Scopri tutti gli eventi:https://www.ideandum.com/i-corsi-gratuiti-di-expodental-meeting-22-ideandum/

Adeguarsi alle più avanzate metodologie di marketing e management odontoiatrico è oggi il miglior modo per uno studio dentistico di farsi conoscere, di farsi pubblicità e rimanere impresso nella mente dei potenziali pazienti, o fidelizzare quelli che già lo sono.

Quello di Ideandum è un approccio basato su diverse logiche di strategia e analisi distribuite in tre grandi aree, ossia graphic design, web design e web marketing. Questi i punti su cui focalizza gli interessi:

• creazione del sito web e dell’intero passaporto digitale;

• applicazione di strategie SEO efficaci per raggiungere più clienti;

• gestione delle pagine social sui principali canali per completare la presenza online;

• creazione delle sponsorizzate su Facebook e delle campagne di Google Ads (che rispondano ai principi della legge Boldi sulla pubblicità sanitaria intesa come informazione sanitaria);

• creazione del logo, di brochure e cataloghi, per imprimere l’immagine del brand;

• applicazione degli strumenti di web analisi per lo studio dei risultati;

• organizzazione di eventi dedicati ai pazienti.

Il metodo Ideandum prevede l’individuazione dei punti nevralgici – sia forti che deboli – dello studio dentistico e del settore dentale in generale, attraverso l’analisi strategica e dettagliata degli strumenti più adatti da applicare.

Questa analisi consente di individuare il modo in cui i clienti si approcciano allo studio dentistico e ai suoi servizi e si traduce nel management strategico. Grazie a un’Academy interna che lavora per la formazione dei dentisti nella gestione economica dello studio, inoltre, si introducono nuovi strumenti e concetti di business plan e controllo di gestione della leadership e delle risorse umane.

Gestire efficacemente le risorse umane e il marketing del settore dentale produce, così, effetti necessari alla delineazione di obiettivi come la consapevolezza, che si trasforma in sicurezza e maggiore capacità di affermazione nel settore, nello sviluppo delle capacità di problem solving e nel potenziamento del ruolo della leadership.

Ideandum è la prima azienda in Italia specializzata in Marketing & Management per il settore Odontoiatrico e Medicale. Offriamo soluzioni per generare valore attraverso strategie personalizzate e innovative. Non vogliamo venderti qualcosa, ma farti capire quanto puoi ancora migliorare e offrirti un supporto concreto per farlo.

