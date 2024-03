Studio dentistico Zenadent, la soluzione ideale per la cura del tuo sorriso

18 Marzo 2024

(Adnkronos) – Genova, 18 marzo 2024. Zenadent non è solo uno studio dentistico, è un’oasi di professionalità, tecnologia e, soprattutto, di attenzione al paziente. Lo si percepisce fin dal primo passo varcata la soglia: un ambiente accogliente, un team di professionisti sorridenti e competenti, guidati dal Dott. Fabio Schirripa, odontoiatra e implantologo.

Zenadent si avvale delle migliori tecnologie diagnostiche e terapeutiche presenti sul mercato. La Tac Cone Beam 3D garantisce una radiografia tridimensionale precisa e dettagliata, fondamentale per una pianificazione implantare impeccabile. Inoltre, lo studio vanta l’esclusiva in Italia del sistema di fresaggio Datron D5, che permette di creare in tempi rapidi protesi dentali di altissima qualità e perfettamente adattabili alla dentatura del paziente.

Il laboratorio interno Zenalab rappresenta un fiore all’occhiello dello studio. Qui, esperti odontotecnici realizzano protesi, soluzioni di impianto dentale, e manufatti dentali di ricercata fattura, unendo la tradizione artigianale alle più innovative tecnologie di produzione.

Per lo studio genovese il tempo del paziente è prezioso: infatti, è in grado di trovare una risposta alle sue problematiche, incluse situazioni di parodontite, in tempi ridotti. Grazie al rivoluzionario protocollo “One Day Surgery”, è possibile riabilitare un’intera arcata dentale in una sola seduta, restituendo al paziente il sorriso in tempi rapidissimi e senza dolore (implantologia a carico immediato). La sedazione cosciente rende l’esperienza ancora più confortevole e rilassante.

Al centro della filosofia dello studio c’è il paziente, con i suoi bisogni e le sue esigenze. Il rispetto del tempo, l’assenza di dolore, l’attenzione al dettaglio e l’empatia sono i valori cardine che guidano l’operato di tutto il team.

Zenadent è uno studio dentistico di riferimento per la città di Genova e per tutta la Liguria, offrendo ai propri pazienti un servizio di alta qualità, basato sull’esperienza, la competenza e l’attenzione al dettaglio.

Zenadent: un partner affidabile per la cura del tuo sorriso.

Per maggiori informazioni www.zenadent.it.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency