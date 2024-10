Studio Legale Navach: tutela legale per invalidità civile, ecco come difendere i propri diritti

3 Ottobre 2024

(Adnkronos) – L’avvocato barese Massimo Navach con studi legali a Bari Roma e Milano è un valido e sicuro supporto nel riconoscimento dei diritti in caso di negata invalidità civile

Bari, 3 ottobre 2024.“La legge italiana prevede specifiche forme di tutela per proteggere i cittadini affetti da infermità fisiche o mentali che compromettono la loro capacità lavorativa e, di conseguenza, la possibilità di ottenere un reddito adeguato. Strumenti di tutela che pur garantendo un sostegno concreto a chi si trova in condizioni di fragilità, spesso vengono respinti a causa di valutazioni inadeguate”. È quanto dichiarato dall’avvocato Massimo Navach, il cui storico studio legale con sede a Bari e filiali a Roma e Milano, offre assistenza legale in diverse aree, tra cui diritto civile, diritto del lavoro, invalidità previdenziale e invalidità civile.

“Per accedere alle diverse misure di tutela, come l’assegno di invalidità, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento, l’assistito deve presentare domanda amministrativa all’INPS onde poter essere sottoposto a visita medica collegiale dalla ASL. Purtroppo però, a seguito dell’accertamento sanitario, il riconoscimento della richiesta invalidità civile spesso viene negato. Ecco allora che presso lo Studio Legale Navach, interveniamo in maniera decisiva, istruendo cause a regola d’arte che vinciamo nel 90% dei casi”, ha proseguito l’avvocato barese.

Dunque, se il riconoscimento della invalidità civile viene negato in sede amministrativa, il cittadino può presentare ricorso giudiziario nel termine di decadenza di sei mesi dalla ricezione del verbale sanitario.

Per fare ricorso contro il diniego dell’invalidità civile, dunque, è spesso necessario consultare uno studio legale specializzato. Lo Studio Legale Navach, con oltre sessant’anni di esperienza, è un valido e sicuro supporto in giudizio, per garantire all’assistito i diritti sociali ed economici che gli spettano per legge.

