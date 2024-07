Studio Piraino – Infortunistica Stradale, Roma: “Gestione esclusiva di pratiche complesse di infortunistica stradale in tutto il Lazio”

16 Luglio 2024

(Adnkronos) – Innumerevoli casi di successo per il massimo risarcimento: l’approccio multisettoriale all’infortunistica stradale del rinomato studio romano

Roma, 16 luglio 2024. Un incidente stradale è indubbiamente un’esperienza traumatica e disorientante che, oltre al danno fisico ed emotivo, spesso impone di dover affrontare complicate pratiche burocratiche e legali per ottenere il giusto risarcimento. In questi casi, affidarsi ad una società specializzata esclusivamente in infortunistica stradale può fare davvero la differenza.

Ippolito Piraino, patrocinatore stragiudiziale e fondatore dello Studio Piraino di Roma, rinomato per la gestione di casi complessi e di nota rilevanza di infortunistica stradale in tutto il Lazio, spiega quali sono i fattori chiave per l’ottenimento del massimo risarcimento dei danni subiti.

“Gli incidenti stradali possono variare notevolmente in gravità e complessità, le situazioni più gravi richiedono necessariamente una gestione specializzata e grandangolare”, afferma Ippolito Piraino. “Affidarsi ad un team di professionisti trasversale e competente significa, non solo ottenere il giusto risarcimento, ma anche essere supportati concretamente per affrontare l’esperienza traumatica dell’incidente con maggiore serenità e consapevolezza. Perché la vera vittoria, dopo un incidente, è tornare a vivere una vita piena e soddisfacente. Questo, da sempre, è il nostro unico obiettivo”.

Affrontare ogni sfaccettatura del sinistro stradale è il punto di forza distintivo dello Studio Piraino di Roma: dalla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente, attraverso consulenti tecnici e periti cinematici, alla perizia medico-legale e la conseguente programmazione di tutti gli accertamenti specialistici e strumentali.

“Adottiamo da sempre un approccio centrato sul cliente”, puntualizza Ippolito Piraino. “La fiducia nel nostro ambito è la colonna portante: le vittime di incidenti stradali che si affidano al nostro Studio, non sono semplicemente ‘un altro caso’ per noi, sono persone che hanno bisogno di aiuto a 360 gradi”.

Le conseguenze di un incidente stradale grave si diramano, infatti, in molteplici aspetti: sanitario, legale, finanziario, emotivo. Ecco perché, per ottenere il massimo risarcimento danni, non è sufficiente un avvocato ma è fondamentale affidarsi ad una equipe di professionisti specializzati in discipline complementari. Gli innumerevoli casi di ottenimento del massimo risarcimento danni conseguiti dallo Studio Piraino di Roma, dimostrano la massima competenza in Infortunistica Stradale, svolgendo per l’assistito tutto il lavoro necessario per assicurare, in tempi brevi, la miglior tutela dei propri diritti.

