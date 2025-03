Su EQU tv la ‘Longines Global Champions Tour’, l’evento di salto ostacoli più prestigioso al mondo!

3 Marzo 2025

– Da mercoledì 5 marzo alle ore 21, in onda sul canale 151 del digitale terrestre, sul 220 di SKY e sul 51 di tivùsat,la sintesi della tappa di Doha, in Qatar, prima delle diciassette città in cui viene ospitato lo spettacolare circuito equestre internazionale

Milano, 3 marzo 2025 – Da mercoledì 5 marzo fino al 26 novembre EQUtv , l’emittente televisiva visibile sul canale 151 del Digitale terrestre , sul 220 della piattaforma SKY e sul 51 di tivùsat , è pronta a mandare in onda le prima delle diciassette sintesi dell’edizione 2025 del ‘Longines Global Champions Tour – LGCT’ , il prestigioso circuito mondiale di salto ostacoli o, come molti dicono, ‘la Formula 1 dell’equitazione’. Una grande occasione per EQUtv che può ampliare l’offerta del proprio palinsesto e coinvolgere i telespettatori appassionati di sport equestri.

“ La Longines Global Champions Tour è uno dei più importanti eventi di salto ostacoli a livello internazionale – conferma Maria Chiara Polselli , Amministratore delegato di Epiqa -, e il team di EQUtv offre la possibilità di godere uno spettacolo in cui i migliori cavalli, le più grandi amazzoni e i più grandi cavalieri si confrontano nelle città più belle del mondo. Questa è una ulteriore conferma che stiamo andando verso la costruzione di unabrand identity con contenuti rinnovati e fruibili al grande pubblico ponendo al centro il cavallo. Allo stesso tempo affrontiamo temi importanti ed attuali che spaziano dalla cultura all’arte, dalla natura alle tradizioni ampliando l’offerta al telespettatore”.

Ogni sintesi in onda su EQUtv porta alla scoperta delle locations sparse in 15 nazioni e in 3 continenti diversi tra cui l’Italia rappresentata anche quest’anno da Roma alla 15^ tappa che è in programma al Circo Massimo tra il 10 e il 12 ottobre . L’esordio di questa kermesse , però, è tra pochi giorni a Doha , in Qatar, da giovedì 27 febbraio a sabato 1° marzo . Da non perdere quindi gli highlights di mercoledì 5 su EQUtv a partire dalle ore 21:00 per gustarsi 30 minuti di grande spettacolo. Le repliche della puntata sono allo stesso giorno dalle ore 23.30 e il giorno dopo, giovedì, dalle ore 9.30. E così anche per le altre date in calendario.

Dopo il Qatar, infatti, si vola a Mexico City (Messico, dal 27 al 30 marzo), poi Shangai (Cina, 2-4 maggio), Madrid (Spagna, 16-18 maggio) e le tre tappe di giugno in Francia tra Cannes (5-7) e Saint Tropez (12-14) e Parigi (20-22). Si torna ancora in Europa a Stoccolma (Svezia, 27-29 giugno), a Monaco (Principato di Monaco, 3-5 luglio), a Londra (Inghilterra, 8-10 agosto), a Valkenswaard (Olanda, 22-24 agosto) e a Riesenbeck (Germania, 12-14 settembre). Poi la parentesi negli States a New York tra il 19 e il 21 settembre, e di nuovo nel Vecchio continente a Vienna (Austria, 26-28 settembre) e appunto Roma ad ottobre. Le finali e i playoff, invece, sono in calendario rispettivamente dal 30 ottobre al 1° novembre e dal 20 al 23 novembre e si disputano a Riyadh

(Arabia Saudita) e Praga (Repubblica Ceca).

Nella tre giorni di ogni tappa la formula vede sul campo gara sia il prestigioso LGCT Grand Prix che mette i cavalieri in competizione per la vittoria individuale, sia la Global Champions League con i team a cercare la supremazia assoluta. L’edizione 2025 parla anche italiano con una presenza record di Azzurri come Emanuele Camilli che indossa i colori della Riesenbeck International , Emanuele Gaudiano per la Rome Gladiators , Guido Grimaldi e Clara Pezzoli con Paris Panthers , Giacomo Casadei a rappresentare la Doha Falcons , e Lorenzo de Luca con Valkenswaard United .

– Visibile su EQUtv – Canale 151 DTT – SKY 220 – tivùsat 51; – Visibile sulla piattaforma web di YouTube; – Durata di ogni puntata: 30 minuti; – Messa in onda: mercoledì dalle ore 21:00; – Repliche: lo stesso mercoledì dalle ore 23:00 e il giovedì alle ore 9:30;

– Doha (Qatar): 27 febbraio-1° marzo.

– Città del Messico (Messico): 27-30 marzo.

– Shangai (Cina): 1°-4 maggio.

– Madrid (Spagna): 16-18 maggio.

– Cannes (Francia): 5-7 giugno.

– Ramatuelle St. Tropez (Francia): 12-14 giugno.

– Parigi (Francia): 20-22 giugno.

– Principato di Monaco (Monaco): 3-5 luglio.

– Londra (Gran Bretagna): 8-10 agosto.

– Valkenswaard (Paesi Bassi): 22-24 agosto.

– Riesenbeck (Germania): 11-14 settembre.

– New York (Stati Uniti): 19-21 settembre.

– Vienna (Austria): 26-28 settembre.

– Roma (Italia): 10-12 ottobre.

– Riyad (Arabia Saudita) – Finals: 30 ottobre-1° novembre.

– Praga (Rep. Ceca) – Playoff: 20-23 novembre.

Ufficio Stampa Snaitech

ufficiostampa.ippica@snatech.it

Mobile: +39 349 3798591