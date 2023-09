Su EQUtv un settembre caldo a partire dalle dirette TV con le Aste dei cavalli a Milano e Busto Arsizio

Settembre 8, 2023

(Adnkronos) – Si parte sabato 9 con le Aste SGA galoppo all’Ippodromo Snai San Siro di Milano e poi con il doppio appuntamento dell’11 e 12 con le Aste ITS trotto a Busto Arsizio (Varese). Gli eventi saranno ripresi dalle troupe con le interviste dei giornalisti inviati di EQUtv in diretta sul 151 del digitale terrestre, sul 220 di Sky e sul 51 di tivùsat dalle ore 13:30

Milano, 8 settembre 2023 – EQUtv, l’emittente televisiva del Masaf e visibile in chiaro sul canale 151 del digitale terrestre, sul 220 della piattaforma Sky e sul 51 di tivùsat, presenta un calendario fitto di grandi appuntamenti nel mese di settembre. A cominciare dai due appuntamenti più importanti nel mondo delle aste di cavalli: si parte sabato 9, dalle ore 13:30 in poi, con la diretta delle Aste Yearlings di SGA (Società Gestione Aste) per il galoppo all’Ippodromo Snai San Siro di Milano; e poi lunedì 11 e martedì 12 con l’asta super selezionata Yearling trottatori organizzata da ITS (Italian Thoroughbred and Trotting Sales) per il trotto al Centro ippico Etrea di Busto Arsizio (Varese) sempre con inizio dalle ore 13:30. Di quest’ultimo evento EQUtv andrà in onda in diretta nella prima delle due giornate, mentre martedì ci saranno solo dei collegamenti ed aggiornamenti sempre in diretta.

“EQUtv allarga i propri orizzonti coinvolgendo il telespettatore nel grande e suggestivo spettacolo delle aste di cavalli – dichiara il direttore editoriale Giovanni Bruno – Ci teniamo molto che gli appassionati possano essere coinvolti comodamente da casa anche per questo affascinante spettacolo che vede i cavalli protagonisti ma anche i compratori e il banditore in un susseguirsi di rilanci”.

La diretta da Milano di questo sabato vedrà in passerella ben 117 cavalli di cui una sessione super qualificata con ben 38 cavalli scelti tra i migliori della produzione italiana. L’asta selezionata yearling trottatori organizzata dalla ITS, invece, prevede nel pomeriggio dell’11 una sessione super selezionata in cui passeranno sotto il martello del banditore ben 140 puledri; nella seconda giornata di asta, denominata ‘qualificata’, saranno 80 i puledri.

Ufficio Stampa Snaitech

ufficiostampa@snaitech.it

Cell. 348.4963434