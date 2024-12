Successo Leone Investments: Restituito oltre 1 milione di euro con un ROI del 10% in un solo mese

5 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 5 Dicembre 2024 – Continuano i successi della Leone Investments che si conferma la realtà di crowdfunding immobiliare più solida e in crescita in Italia. Con un punteggio Trustpilot di 4.9 su 5 , un success rate del 100% e un totale di 4,8 milioni di euro restituiti agli investitori, Leone Investments sta ridefinendo il settore degli investimenti immobiliari, offrendo rendimenti concreti e costruendo fiducia con migliaia di investitori, distinguendosi nel panorama del crowdfunding immobiliare grazie all’attenzione alla trasparenza e all’affidabilità. Nel solo mese di Novembre, Leone Investments ha restituito ben 2 operazioni Immobiliari per un importo totale di 1.027.635€ con un ROI del 10% ai 166 Investitori che hanno creduto in queste 2 Operazioni.

“In Leone Investments, siamo fieri di continuare a costruire relazioni di fiducia con i nostri investitori, offrendo loro la possibilità di partecipare a progetti immobiliari innovativi e redditizi. Per noi, la fiducia è il fondamento di tutto ciò che facciamo. La nostra missione è quella di rendere il mercato immobiliare accessibile e alla portata di tutti, sostenendo al contempo una gestione trasparente e professionale dei capitali investiti.” Queste sono le parole di Armando Perrone, CEO e fondatore della Leone Investments.

“Siamo orgogliosi del nostro tasso di successo del 100% nelle operazioni finanziate e del fatto che abbiamo già restituito oltre 4,8 milioni di euro ai nostri investitori. Questo dimostra che il crowdfunding immobiliare può essere una scelta solida e redditizia.

“Grazie ai risultati ottenuti, come la restituzione di 2 Operazioni per un totale di 1.027.635€ nel solo mese Novembre a 166 Investitori, continuiamo a dimostrare che investire insieme a Leone Investments significa cogliere opportunità concrete e ottenere rendimenti soddisfacenti, anche senza avere la conoscenza approfondita che il mercato immobiliare di oggi richiede.”

Via Jachino

L’operazione è consistita nel frazionamento in due unità immobiliari e nella completa ristrutturazione interna di un locale residenziale situato nel Comune di Roma (RM), in Via Domenico Jachino, 43. L’immobile, di circa 215 mq, era originariamente un unico locale residenziale. Grazie al frazionamento, sono state ricavate due unità immobiliari distinte, aumentando significativamente il valore complessivo dell’immobile e massimizzando il suo potenziale sul mercato.

Per sviluppare questa operazione, sono stati raccolti 628.500€ da 111 Investitori in solamente qualche giorno.

L’operazione è stata portata a termine con successo, generando un significativo valore aggiunto per gli investitori. Questo ha permesso una distribuzione dei profitti con un ROI del 10%, a cui si è aggiunto un 1% extra per il mese di attesa in più, permettendo così un ritorno complessivo particolarmente interessante per i nostri investitori in soli 13 mesi.

Via Placanica | Fase 2

L’operazione è consistita nel frazionamento e totale ristrutturazione interna di una palazzina sita nel Comune di Roma (RM), in Via Placanica.

Per sviluppare la Fase 2 di questa operazione, sono stati raccolti 300.000€ da 55 Investitori in poche ore.

Anche questa operazione è stata portata a termine con successo, permettendo una distribuzione dei profitti con un ROI del 10% in soli 12 mesi.

Entrambe le operazioni sono state particolarmente interessanti poiché la città di Roma offre una delle più rapide rivendibilità degli immobili in Italia, essendo una metropoli con circa 3.795.353 abitanti e una domanda sempre alta. Gli immobili si trovavano in una posizione estremamente favorevole, garantendo una forte attrattiva sul mercato.

Questa operazione dimostra chiaramente come Leone Investments possa creare opportunità di investimento con rendimenti significativi e tangibili. Il progetto di frazionamento e ristrutturazione di immobili residenziali, soprattutto in aree strategiche come il Comune di Roma, è un modello efficace per valorizzare il patrimonio immobiliare, con un forte coinvolgimento degli investitori. Progetti come questo non solo incrementano il valore degli immobili, ma contribuiscono a migliorare la qualità dell’offerta residenziale in aree cruciali della città, creando così vantaggi sia per il mercato immobiliare e soprattutto per gli investitori che hanno avuto la lungimiranza di finanziare la realizzazione di questi progetti di valore.

Unirsi alla community di Leone Investments significa diventare parte di una delle realtà più dinamiche e in rapida crescita nel crowdfunding immobiliare in Italia e accedere a progetti di alta qualità, che offrono rendimenti competitivi e stabili.

