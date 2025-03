Successo WMF in Silicon Valley: aperto il ponte strategico Italia-USA per l’innovazione

27 Marzo 2025

Si è concluso con grande successo il primo evento del WMF in Silicon Valley: presenti oltre 200 tra investitori, VCs, startup e Big Tech tra cui Google, Meta, TikTok, LG NOVA, Pinterest in una giornata all’insegna delle nuove sinergie di business e collaborazioni internazionali. Non solo, da San Francisco annunciati anche i primi VCs, investors e Open Innovation Stakeholder che da tutto il mondo giungeranno al WMF 2025, in programma dal 4 al 6 giugno a BolognaFiere.

San Francisco, 27 marzo 2025 – Si è concluso con successo AI For Future, evento organizzato da WMF – We Make Future – e Search On Media Group nel cuore della Silicon Valley, che ha riunitooltre 200 tra istituzioni, VCs e investitori, Big Tech, startup e esperti AI per una giornata dedicata all’Intelligenza Artificiale, alla collaborazione internazionale e all’open innovation.

Tra i presenti: Google, Meta, TikTok, Pinterest, LG NOVA, investitori della Bay Area, startup AI e stakeholder dell’ecosistema tecnologico USA.

L’evento, svoltosi il 18 marzo a San Francisco (CA) presso INNOVIT e realizzato con il supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha rappresentato la prima tappa americana del Road to WMF 2025 che culminerà a BolognaFiere dal 4 al 6 giugno. Presenti anche i rappresentanti istituzionali Sergio Strozzi, Console Generale d’Italia a San Francisco,Giosafat Riganò,Direttore ICE Los Angeles e Alberto Acito, Direttore di INNOVIT.

“Come Console Generale d’Italia a San Francisco sono lieto di presentare ai nostri partner il meglio dell’innovazione italiana” ha affermato Sergio Strozzi, Console Generale d’Italia a San Francisco“Davanti a me, ho persone e rappresentanti della Stanford University, persone di Meta, Google, la rete degli scienziati italiani qui in California, altre organizzazioni come la Business Association Italy America, e numerosi stakeholder ed esperti dalla Silicon Valley e oltre. È un onore per me essere qui a presentare We Make Future, in quanto manifestazione che punta a far emergere le eccellenze italiane nel campo dell’innovazione e della tecnologia. Auspico la più ampia partecipazione da parte dei nostri partner americani a questo importante evento a giugno”

A seguire, a prendere la parola sul palco principale anche il Direttore ICE Los AngelesGiosafat Riganò che ha affermato“We Make Future in Italia è ciò che INNOVIT rappresenta qui a San Francisco: un palco unico, una piattaforma senza paragoni dove l’eccellenza italiana può esprimere e amplificare tutto il suo potenziale. È davvero bellissimo avere qui oggi una combinazione così straordinaria di persone e competenze” e prosegue “Lasciatemi aggiungere che questo primo roadshow di We Make Future negli Stati Uniti è solo la prima tappa: il primo passo di un percorso che continuerà a Bologna, dal 4 al 6 giugno, con la più grande delegazione americana mai vista: investitori, venture capitalist, incubatori, acceleratori, giornalisti specializzati. Una delegazione davvero importante, organizzata dall’Agenzia ICE in stretta collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a San Francisco”.

AI For Future ha inoltre riunito alcuni dei principali esperti AI che sul palco dell’evento hanno portato molteplici prospettive, tra loro anche Nestor Maslej (Stanford University), Simona Capece (Google), Alicia Hanf (LG NOVA),Julia Yan (TikTok) Serena Perfetto(Pinterest), Simone Bianco (Altos Labs), Veronica Pitea (ACEPER)Paolo delloVicario (Datrix Group) eGiorgio Taverniti(Search On Media Group) oltre ad alcuni dei principali VCs locali come Yamaha Music Innovations, Coelius Capital, Alchemist Accelerator, Fusion Software Solutions Co e US Market Access Center intervenuti nel panel “Investing in AI: Spotting the Next Game-Changing Startups”

Un ecosistema globale con al centro la Diplomazia dell’Innovazione: San Francisco tappa strategica

Con la partecipazione di esponenti istituzionali e rappresentanti di Big Tech, Corporate, VCs e startup innovative statunitensi, AI For Future ha riaffermato l’importanza della diplomazia dell’innovazione, un concetto chiave espresso da Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF – We Make Future durante il discorso di apertura.

“La Innovation Diplomacy è la chiave per costruire un futuro più equo e sostenibile. Solo unendo talenti, aziende e istituzioni possiamo trasformare l’innovazione e l’Intelligenza Artificiale in un’opportunità per tutti” spiega Lombardo “Questo è il cuore della Diplomazia dell’Innovazione, creare un dialogo costruttivo per garantire che l’AI sia un motore di sviluppo equo, sostenibile e accessibile a tutti. Il Business del Domani non si misura solo in profitti, ma nell’impatto generato e WMF è una piattaforma costruita per abilitare questa visione.”

Presentata in anteprima l’edizione 2025 del VC & Open Innovation Fest al WMF

Durante AI For Future è stata presentata in anteprima anche la nuova edizione del VC & Open Innovation Fest, uno degli eventi verticali centrali del WMF 2025. Con oltre 214 miliardi in Assets Under Management, 1.300 miliardi di Total Portfolio Value e più di 13.630 round di investimento gestiti, il Fest riunirà a Bologna fondi VC e CVC, corporate, startup, scaleup, istituzioni e stakeholder da oltre 90 Paesi, proponendo incontri B2B e B2G, roundtable e panel, pitch di startup e scaleup ed eventi esclusivi di business e networking come la Special Dinner (4 giugno), l’Investors Night e l’Innovation Night.

Svelati inoltre, sempre da San Francisco, i primi VC, investor e stakeholder internazionali che parteciperanno al WMF 2025, tra cui: SoftBank, European Council, EIT Digital, LG NOVA, Invest Qatar, Intebridge e numerosi altri in arrivo da USA, Europa, Medio Oriente e Asia.

Startup competition: le vincitrici che voleranno al WMF

AI For Future ha riservato inoltre un grande attenzione al mondo delle startup con la finale della Startup Competition, un momento centrale dell’evento che ha visto confrontarsi alcune delle più promettenti realtà emergenti del panorama AI.

Le due startup vincitrici, l’italiana Cleverfi e l’americana Workee, parteciperanno al WMF 2025 con uno stand nell’area espositiva, la possibilità di organizzare incontri B2B con investitori e venture capitalist, e quella di presentarsi sullo Startup Stage, il palco interamente dedicato alle pitch session di startup selezionate in tutto il mondo. Tra le opportunità per startup promosse al pubblico internazionale in Silicon Valley anche laStartup Competition Internazionale del WMF, aperta sino all’11 aprile, la nuova challenge “Future of Manufacturing”, che sarà lanciata nei prossimi giorni sul sito ufficiale del WMF – e la collaborazione di WMF con il Tecnopolo di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna che darà ad alcune startup selezionate la possibilità di accedere agli spazi del Tecnopolo.

WMF: una innovation valley attiva 365 giorni l’anno

L’evento AI For Future in Silicon Valley è parte dell’impegno continuo portato avanti da WMF in Italia e, soprattutto, all’estero con il fine ultimo di essere strumento e acceleratore di sinergie e competenze per costruire un futuro migliore, anche tramite business e formazione. Dopo l’edizione 2024 – con 70.000 presenze da 90 Paesi, 2.000 startup e scaleup, 1.000 speaker, 1.000 VC & Investor, 700 espositori – il WMF si conferma piattaforma di riferimento per l’innovazione, l’imprenditorialità e l’impatto sociale. L’appuntamento è quindi fissato per il 4, 5 e 6 giugno 2024 a BolognaFiere, dove il WMF riunirà i principali attori dell’innovazione globale per dare forma al Business del Domani.

