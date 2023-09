SUEZ e Schneider Electric uniscono le forze per diffondere i servizi digitali nel settore idrico

Settembre 19, 2023

(Adnkronos) – •Soluzioni digitali per intervenire sull’invecchiamento delle infrastrutture e favorire gli investimenti in tecnologie smart per l’intero ciclo idrico

Stezzano (BG) 19 settembre 2023 Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione industriale, e SUEZ, leader nelle soluzioni digitali e circolari per il mondo water & waste water, hanno recentemente annunciato di avere unito le forze per accelerare l’adozione di soluzioni digitali dedicate all’efficienza energetica, alla conservazione delle risorse e al controllo delle emissioni di CO2 legate ai sistemi di gestione del ciclo idrico.

Si stima che due terzi della popolazione mondiale vivrà in aree sottoposte a stress idrico entro il 2025. SUEZ e Schneider Electric intendono aiutare ad affrontare la scarsità di acqua spingendo l’adozione di infrastrutture per il ciclo idrico che abbiamo prestazioni migliori e siano più resilienti.

L’accordo internazionale che è stato siglato prevede che Schneider Electric integri la gamma di prodotti digitali di SUEZAQUADVANCED®nel suo software di gestione del ciclo idricoEcostruxureTM Water Advisor. AQUADVANCED® in uso da oltre 10 anni in numerose aziende pubbliche e private che si occupano di gestione idrica, attualmente è presente in oltre 1.500 reti di distribuzione e impianti.

“Permettendo la gestione in tempo reale delle reti di distribuzione dell’acqua e di gestione delle acque reflue, la piattaforma ACQUADVANCED® è leader nel mercato e crea valore per i clienti in tutto il ciclo di vita delle loro infrastrutture e servizi – dalla progettazione alla manutenzione. La nostra partnership unisce il know how specifico e unico di SUEZ e le sue soluzioni digitali con le capacità globali di integrazione di Schneider Electric, così da diffondere in tutto il mondo ACQUADVANCED® e accelerare la penetrazione nel mercato” ha affermato Patricia Villoslada, Senior Vice President Digital Solutions di SUEZ.

Per Schneider Electric, l’accordo conferma la necessità di lavorare insieme come un unico ecosistema, essenziale per vincere le sfide che intrecciano l’acqua e l’energia- ovvero assicurare capacità di recupero alle risorse idriche e realizzare infrastrutture idriche efficienti dal punto di vista energetico e decarbonizzate; essenziale è farlo avvalendosi della trasformazione digitale in tutto il ciclo idrico come abilitatore fondamentale di un futuro più sostenibile.

Rivolta a operatori di rete e di impianti e alle organizzazioni che si occupano di gestione della risorsa idrica, la soluzione creata dall’unione di EcoStruxure Water Advisor e AQUADVANCED® è unica sul mercato. Essa è dotata di innovative tecnologie basate su intelligenza artificiale e machine learning; integra e processa migliaia di punti dati in tempo reale, permettendo di monitorare e gestire in modo proattivo le infrastrutture di trattamento dell’acqua in ogni fase del ciclo di vita.

Permette di individuare perdite e presenza di inquinanti, controllare l’impatto degli eventi climatici estremi come siccità e inondazioni, assicurare la fornitura al miglior costo, ottimizzare il trattamento delle acque e delle acque reflue per rispettare le norme e gli standard ambientali.

La nuova suite di offerta può ridurre fino al 30% il consumo di energia, può ridurre del 15% la quantità di acqua che non produce ricavo e può proteggere la qualità dell’ambiente circostante, riducendo della metà il volume delle acque reflue scaricate. Può anche ridurre fino al 25% i costi operativi, mentre la soluzione digital twin può far diminuire fino al 20% il total cost of ownership.

L’obiettivo di SUEZ e Schneider Electric, unendo le forze, è accelerare l’adozione nel settore idrico di soluzioni digitali capaci di offrire solide e dimostrabili prestazioni.

SUEZ

Affrontando le crescenti sfide ambientali, da oltre 160 anni SUEZ fornisce servizi essenziali che proteggono e migliorano la qualità della vita. SUEZ fornisce ai propri clienti soluzioni innovative e resilienti per i servizi idrici e i rifiuti. Con 40.000 dipendenti in 40 Paesi, il Gruppo collabora con i clienti per creare valore lungo l’intero ciclo di vita dei loro beni e servizi e per guidare la loro transizione a basse emissioni di carbonio. Nel 2022, SUEZ ha fornito acqua potabile a 68 milioni di persone nel mondo e servizi igienico-sanitari a più di 37 milioni di persone. Il Gruppo ha generato 3,7 TWh di energia dai rifiuti e dalle acque reflue e ha evitato 4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Nel 2022, SUEZ ha generato ricavi per 8,8 miliardi di euro*. Per maggiori informazioni: www.suez.com Twitter @suez

*ridotto su base 12 mesi.

Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider è consentire a tutti di sfruttare al meglio le energie e risorse a disposizione, coniugando progresso e sostenibilità per tutti. Questo è ciò che chiamiamo Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando tecnologie di processo e per la gestione dell’energia, leader a livello mondiale, connettendo dall’end-point al cloud prodotti, controlli, software e servizi, lungo l’intero ciclo di vita, consentendo una gestione integrata di abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Sosteniamo standard aperti ed un ecosistema di partner appassionati dei nostri valori condivisi di scopo, inclusività e valorizzazione delle persone.www.se.com/it

