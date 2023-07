Sungrow rimane il numero 1 nelle spedizioni di inverter fotovoltaici a livello globale nel 2022 (secondo S&P Global Commodity Insights)

Luglio 7, 2023

HEFEI, China, 7 luglio 2023 /PRNewswire/ — Secondo le stime di S&P Commodity Insights, Sungrow è stato il primo produttore di inverter fotovoltaici al mondo nel 2022, con 77 GWac di inverter fotovoltaici spediti.

L’impegno di Sungrow nell’innovazione e nel miglioramento dei prodotti è stato un fattore chiave del successo dell’azienda negli ultimi anni. Con sei centri di ricerca e sviluppo a Hefei, Shanghai, Nanjing, Shenzhen, Germania e Paesi Bassi, Sungrow è determinante per lo sviluppo del settore. Inoltre, l’azienda continua ad espandere le proprie reti di vendita e assistenza a livello globale per garantire un supporto sempre mirato alle applicazioni commerciali, industriali e residenziali.

La leadership di mercato di Sungrow si estende a tutti i mercati chiave, tra cui Europa, Nord e Sud America, Asia Pacifico e Medio Oriente. Con la sua posizione di leader di mercato, Sungrow sta dando un importante contributo alla transizione energetica in oltre 150 Paesi.

Informazioni su Sungrow

Sungrow Power Supply Co. Ltd (“Sungrow”) è il marchio di inverter di maggior successo al mondo, con oltre 340 GW di capacità installata in tutto il mondo a dicembre 2022. Fondata nel 1997 dal professor Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e nello sviluppo di inverter solari. L’azienda dispone del più grande team di ricerca e sviluppo del settore e offre un ampio portafoglio di prodotti di soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia per applicazioni utility-scale, commerciali, industriali e residenziali, oltre a soluzioni riconosciute a livello internazionale per sistemi fotovoltaici galleggianti, soluzioni di propulsione NEV, soluzioni di ricarica EV e sistemi di produzione di idrogeno rinnovabile. Con un’esperienza di 26 anni nel settore fotovoltaico, i prodotti di Sungrow alimentano oltre 150 paesi in tutto il mondo. Per saperne di più su Sungrow, visitate il sito www.sungrowpower.com.

