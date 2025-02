Sunseeker Robotics annuncia il debutto europeo, rafforzando la presenza globale

20 Febbraio 2025

AMBURGO, Germania, 20 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Sunseeker Robotics ha ospitato un importante evento riguardante il lancio del brand, “Sfrutta possibilità illimitate”, ad Amburgo, in Germania, annunciando ufficialmente la sua espansione in Europa. Con la presentazione dei tosaerba robotizzati senza fili di seconda generazione, l’azienda ha rafforzato il suo impegno verso l’innovazione nella cura intelligente del prato e le soluzioni intelligenti per esterni.

Sebbene Sunseeker possa essere una novità per i consumatori europei, vanta oltre un decennio di sviluppo del know-how nel settore della cura del prato, con una profonda conoscenza delle esigenze degli utenti e dei problemi del mondo reale. Grazie alla vendita di 180.000 unità OPE e robotiche nel 2023, Sunseeker si è affermata come una delle principali imprese nell’innovazione della robotica outdoor.

“Anni di competenza tecnica ci hanno portato fin qui, ma è la nostra visione del futuro che ci permette di fare progressi”, spiega Terry Ma, fondatore di Sunseeker Robotics. “Vediamo l’IA e la robotica trasformare il settore e grazie alla nostra profonda comprensione delle esigenze degli utenti siamo nella posizione giusta per guidare questa evoluzione”.

In occasione dell’evento Sunseeker ha presentato la sua strategia a due marchi – Sunseeker Elite X Series ad alte prestazioni e Sunseeker V3 di facile utilizzo – pensati per soddisfare esigenze diverse dei proprietari di case. I modelli Elite X Series, progettati per gestire aree estese da 800 m² a 12.000 m², sono supportati da Sunseeker Elite Lab, un business di prestigio mondiale nell’innovazione all’interno di Sunseeker Robotics. X Series integra tre sistemi avanzati: il sistema di guida completamente automatico, basato sul sistema di posizionamento AONavi™ e sulla tecnologia Vision AI, che garantisce una navigazione precisa e continua; il sistema di guida ATC (All-Terrain-Conquer), dotato di trazione integrale e di una piastra di taglio flottante brevettata, che consente l’adattabilità a terreni complessi, e il sistema di taglio efficiente e perfetto, progettato per una falciatura netta e precisa con un’efficienza ottimale.

Il focus del marchio Sunseeker è invece sull’accessibilità e sulla facilità d’uso e con la serie V offre soluzioni intuitive per una manutenzione del giardino senza fatica. Il modello V3 è perfetto anche negli spazi più angusti ed è progettato specificamente per prati tra 600 e 1.000 m². È dotato delle tecnologie ReadyGo™ e Vision AI, che consentono di tagliare l’erba con un clic, adattandosi ai paesaggi irregolari e rendendo la cura del prato un piacere per chiunque.

Torsten Bollweg, Direttore Sunseeker Europe, ha inoltre annunciato la sigla di due importanti partnership: Sunseeker è diventato sponsor ufficiale del club della Bundesliga Werder Brema e nominerà la stella francese del rugby Charles Ollivon come ambasciatore del suo brand in Francia. Queste collaborazioni strategiche sottolineano l’ambizioso obiettivo di Sunseeker – coinvolgere il pubblico locale ed espandere la presenza del proprio brand nei principali mercati europei.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2623356/CEO_of_Sunseeker_EU___Torsten.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2623358/Sunseeker_Robot_Lawnmowers.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2623357/Sunseeker_elite_X5.jpg

