SuperEnalotto: sapevate che la combinazione della serie tv “Lost” è nella TOP10 delle più giocate?

30 Maggio 2024

(Adnkronos) – Milano, 30 maggio 2024 – La combinazione 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6, in Italia, gode di due record: è la password più utilizzata e la combinazione più giocata al SuperEnalotto.

Ma non pensate che gli appassionati del gioco che da oltre 26 anni fa sognare e mette d’accordo sempre più generazioni siano poco fantasiosi perché non è del tutto vero. Per esempio: sapevate che tra le combo più ricorrenti nelle giocate, oltre alle diagonali sulla schedina o la colonna del 7, dell’8 e del 15, ci sono i numeri della serie TV Lost?

Nella TOP10 dei numeri più giocati del SuperEnalotto ci sono infatti proprio loro: 4 – 8 – 15 – 16 -23 – 42, le sei misteriose cifre giocate alla lotteria da Hugo Reyes in Lost. I fan dell’opera di J.J. Abrams, che presto tornerà sugli schermi con un documentario celebrativo, potranno quindi attendere questa data con maggiore hype e, forse, vedere avverato il loro sogno di essere baciati dalla fortuna proprio come successe a Hugo quasi 20 anni fa.

D’altronde chi non vorrebbe vincere il Jackpot e vedere un Matthew Fox un po’ invecchiato riesclamare quell’iconico: “dobbiamo tornare indietro”? E chi, proprio ora che sta arrivando l’estate, non vorrebbe godersi delle vacanze da sogno? E se non sarà la combinazione della sestina a portarvi nella meta dei vostri sogni, la fortuna potrà comunque cogliervi di sorpresa. A tal proposito è stata lanciata “UN’ESTATE A MILLE!”, l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che assegnerà un totale di 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno nelle 4 estrazioni del 25, il 27, 28 e 29 giugno. Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, convalidata per almeno uno dei 4 concorsi speciali, verrà assegnato, incluso nel costo della giocata, un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere all’estrazione dei premi garantiti in palio. Sarà possibile giocare già a partire dal 31 maggio, sia online che nei punti di vendita Sisal di tutta Italia.

Per saperne di più: https://www.superenalotto.it/

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di circa 50.000 punti vendita e su quello online con oltre1 milione di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di Londra e di New York.