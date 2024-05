Supermercati a Milano, orientarsi tra migliaia di offerte: come fare

28 Maggio 2024

(Adnkronos) – Milano, 28/05/2024 – Milano, cuore pulsante della moda, del design e della cultura italiana, vanta anche una vasta scelta di supermercati che riflettono la diversità e l’eccellenza della città stessa. Tuttavia, navigare tra migliaia di offerte e opzioni può essere una sfida per i residenti e i visitatori allo stesso modo. In questo testo, esploreremo il ricco panorama dei supermercati a Milano e condivideremo strategie pratiche su come orientarsi tra le innumerevoli offerte disponibili.

Carrefour è una catena di supermercati e ipermercati francese, fondata nel 1959 ad Annecy. Con oltre 10.000 punti vendita in 40 paesi, è il quarto gruppo di vendita al dettaglio più grande al mondo.

In Italia, Carrefour è presente con oltre 1.500 punti vendita, suddivisi principalmente in tre formati:

● Ipermercati Carrefour: Sono i punti vendita più grandi di Carrefour, con una superficie media di 5.000 mq. Offrono una vastissima gamma di prodotti alimentari e non alimentari, a prezzi competitivi.

● Supermercati Carrefour Market: Sono punti vendita di dimensioni più piccole, con una superficie media di 1.500 mq. Offrono una gamma di prodotti alimentari e non alimentari più ristretta rispetto agli ipermercati, ma comunque completa e di qualità.

● Carrefour Express: Sono negozi di prossimità, con una superficie media di 100 mq. Offrono una gamma di prodotti alimentari di base, ideali per la spesa quotidiana.

Conad, acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti, è una delle più grandi catene di supermercati in Italia, con oltre 2000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. Nata nel 1962 a Bologna da un consorzio di cooperative di dettaglianti, Conad si è affermata come una realtà leader nel settore della grande distribuzione organizzata, grazie alla sua attenzione alla qualità dei prodotti, alla convenienza dei prezzi e all’ampia gamma di servizi offerti.

Coop è una catena di supermercati italiana nata nel 1967 con l’obiettivo di offrire ai consumatori prodotti di qualità a prezzi convenienti, promuovendo al contempo lo sviluppo sociale e la sostenibilità ambientale.

Ecco alcuni dei punti di forza di Coop:

● Marchio Coop: I prodotti a marchio Coop sono realizzati con standard qualitativi elevati e nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. Sono inoltre disponibili a prezzi competitivi.

● Focus sulla freschezza: Coop dedica particolare attenzione alla freschezza dei suoi prodotti, con un’ampia selezione di frutta e verdura di stagione, carne, pesce e prodotti lattiero-caseari provenienti da filiere controllate.

● Sostenibilità: Coop è impegnata nella promozione della sostenibilità ambientale, attraverso la riduzione degli sprechi alimentari, l’utilizzo di imballaggi ecocompatibili e l’adozione di pratiche agricole sostenibili.

● Valori sociali: Coop sostiene diverse iniziative sociali e culturali a livello locale e nazionale, promuovendo la coesione sociale e il benessere delle comunità.

CRAI è una catena di supermercati italiana con oltre 1.500 punti vendita in tutto il paese. Nata nel 1973 da un gruppo di dettaglianti alimentari, CRAI si è sviluppata come una cooperativa con una forte presenza sul territorio, offrendo un modello di supermercato di vicinato attento alle esigenze dei clienti locali.

Esselunga è una catena di supermercati italiana con sede a Milano, fondata nel 1957. Con oltre 170 punti vendita, Esselunga è uno dei principali rivenditori di generi alimentari in Italia.

Ecco alcuni dei punti di forza di Esselunga:

● Qualità: Esselunga è rinomata per la qualità dei suoi prodotti, che vengono selezionati con cura da fornitori affidabili. Offre una vasta gamma di prodotti freschi, come frutta e verdura, carne, pesce e prodotti lattiero-caseari, oltre a una selezione di prodotti biologici e salutistici.

● Convenienza: Esselunga è conosciuta per i suoi prezzi competitivi. Offre regolarmente promozioni e sconti su una vasta gamma di prodotti, garantendo ai clienti un ottimo rapporto qualità-prezzo.

● Marchi propri: Esselunga offre una vasta gamma di prodotti a marchio proprio, che includono generi alimentari, prodotti per la casa, articoli per l’igiene personale e prodotti per animali domestici. I prodotti a marchio proprio Esselunga sono generalmente più economici delle marche nazionali, pur mantenendo una qualità elevata.

● Innovazione: Esselunga è all’avanguardia nell’innovazione al dettaglio. È stata una delle prime catene di supermercati in Italia a introdurre il codice a barre, lo shopping online e il pagamento con carta di credito.

Iper La Grande i è una catena di ipermercati con sede in Italia settentrionale, con una rete di più di 20 punti vendita. Nata nel 1976 a Cremona, fa parte del Gruppo Finiper.

L’offerta di Iper La Grande i si contraddistingue per la sua ampiezza e varietà, con un’attenzione particolare alla freschezza e alla qualità dei prodotti. Iper La Grande i offre una vasta gamma di prodotti alimentari, tra cui frutta e verdura fresca, carne, pesce, prodotti lattiero-caseari, generi alimentari confezionati, bevande e prodotti biologici. Dispone inoltre di una grande varietà di prodotti non alimentari, come articoli per la casa, elettrodomestici, abbigliamento, giocattoli e articoli per il bricolage.

Trovare le migliori offerte tra i supermercati milanesi potrebbe non essere semplicissimo se non si ha molto tempo da dedicare a questa attività. Una delle strategie più efficaci per individuare le offerte è consultare i siti web e i volantini online dei supermercati.

I siti web dei supermercati e i loro volantini online sono costantemente aggiornati con le ultime promozioni, sconti e offerte speciali. Questo ti consente di essere sempre aggiornato sulle migliori occasioni disponibili senza dover aspettare che il volantino cartaceo venga distribuito. Inoltre, alcuni supermercati offrono offerte esclusive disponibili solo attraverso i loro siti web o app. Iscrivendoti alle newsletter o seguendo i social media dei supermercati, potresti accedere a promozioni speciali e sconti riservati agli utenti online.

Consultare i volantini online ti consente di pianificare la tua spesa in anticipo, in modo da poter approfittare delle migliori offerte disponibili. Puoi compilare la tua lista della spesa in base alle offerte e ai risparmi previsti, aiutandoti a gestire meglio il tuo budget.

