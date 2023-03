Supermicro accelera l’Era dell’intelligenza artificiale e del Metaverso con server top di gamma per formazione AI, Deep Learning, HPC e intelligenza artificiale generativa, con sistemi H100 8-GPU basati su NVIDIA HGX e PCIe

Marzo 21, 2023

Il portfolio di sistemi più completo dal cloud all’edge che supporta i sistemi NVIDIA HGX H100, GPU L40 e L4 e OVX 3.0

SAN JOSE, Calif., 21 marzo 2023/PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un provider totale di soluzioni IT per AI/ML, cloud, storage e 5G/edge, ha annunciato oggi di aver iniziato a spedire i suoi nuovi server GPU top di gamma che dispongono del più recente sistema NVIDIA HGX H100 8-GPU. I server Supermicro incorporano il nuovo NVIDIA L4 Tensor Core GPU in un’ampia gamma di server ottimizzati per applicazioni, dall’edge al data center.

“Supermicro offre il portfolio più completo di sistemi GPU del settore, tra cui server in fattori di forma 8U, 6U, 5U, 4U, 2U e 1U, oltre a workstation e sistemi SuperBlade che supportano l’intera gamma di nuove GPU NVIDIA H100″, ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. «Con il nostro nuovo server NVIDIA HGX H100 Delta-Next, i clienti possono aspettarsi aumenti delle prestazioni pari a 9x rispetto alla generazione precedente per le applicazioni di formazione delle AI. I nostri server GPU dispongono di innovativi design a flusso d’aria che riducono le velocità delle ventole, riducono i livelli di rumore e consumano meno energia, con una conseguente riduzione del costo totale di proprietà (TCO). Inoltre, forniamo opzioni complete di raffreddamento a liquido su rack per i clienti che desiderano preparare i propri data center alle sfide del futuro”.

Il nuovo server 8U GPU, il più potente di Supermicro, è attualmente in spedizione in grandi volumi. Ottimizzato per carichi di lavoro AI, DL, ML e HPC, questo nuovo server Supermicro 8U è alimentato dall’NVIDIA HGX H100 8-GPU con la più alta comunicazione GPU-to-GPU che utilizza la più veloce tecnologia NVIDIA NVLink® 4.0, interconnessioni NVSwitch e rete Ethernet NVIDIA Quantum-2 InfiniBand e Spectrum-4 per superare le barriere dell’intelligenza artificiale su larga scala. Inoltre, Supermicro offre diverse configurazioni ottimizzate per le prestazioni dei server GPU, tra cui CPU direct-connect/single-root/dual-root per GPU e modelli I/O anteriori o posteriori con alimentazione CA e CC in configurazioni rack standard e OCP DC. L’involucro Supermicro X13 SuperBlade® ospita 20 GPU PCIe NVIDIA H100 Tensor Core o 40 NVIDIA L40 GPU in un alloggiamento 8U. Inoltre, possono essere utilizzate fino a 10 NVIDIA H100 PCIe GPU o 20 NVIDIA L4 Tensor Core GPU in un alloggiamento 6U. Questi nuovi sistemi offrono l’accelerazione ottimizzata ideale per l’esecuzione di NVIDIA AI Enterprise, lo strato software della piattaforma NVIDIA AI.

Il raffreddamento a liquido di questi server è supportato anche su molti server GPU. Inoltre, Supermicro sta per annunciare un sistema di sviluppo AI raffreddato a liquido (in configurazione a torre o rack) contenente due CPU e quattro GPU NVIDIA A100 Tensor Core, ideali sia in ufficio che a casa e implementabile in cluster dipartimentali e aziendali.

I sistemi Supermicro supportano la nuova GPU NVIDIA L4, che offre un guadagno di accelerazione multipla ed efficienza energetica rispetto alle generazioni precedenti. Lo stesso vale per l’inferencing dell’intelligenza artificiale, lo streaming video, le workstation virtuali e le applicazioni grafiche nell’azienda, nel cloud e a livello edge. Con la piattaforma AI di NVIDIA e l’approccio full-stack, L4 è ottimizzata per inferenza su larga scala per un’ampia gamma di applicazioni di intelligenza artificiale, tra cui raccomandazioni, assistenti avatar di intelligenza artificiale basati su voce, chatbot, ricerca visiva e automazione del contact center per fornire le migliori esperienze personalizzate. In qualità di acceleratore NVIDIA più efficiente per i server tradizionali, L4 ha prestazioni AI fino a 4 volte superiori, maggiore efficienza energetica e una capacità di streaming video ed efficienza oltre 3 volte superiori a supporto della codifica/decodifica AV1. La versatilità della GPU L4 per inferenza e visualizzazione e il suo piccolo fattore di forma 72 W a slot singolo, a basso profilo, a bassa potenza e a basso consumo energetico, la rendono ideale per implementazioni globali, comprese le postazioni edge.

“Fornire ai server Supermicro l’impareggiabile potenza della nuova GPUNVIDIA L4 Tensor Core consente ai clienti di accelerare i propri carichi di lavoro in modo efficiente e sostenibile”, ha dichiarato Dave Salvator, Director of Accelerated Computing Products di NVIDIA. “Ottimizzata per le implementazioni tradizionali, NVIDIA L4 offre un fattore di forma a basso profilo operante in un involucro a bassa potenza da 72 W, portando le prestazioni e l’efficienza dell’intelligenza artificiale su edge a nuovi livelli”.

Le nuove soluzioni accelerate PCIe di Supermicro consentono la creazione di mondi 3D, gemelli digitali, modelli di simulazione 3D e metaverso industriale. Oltre a supportare le precedenti generazioni di sistemi OVX™ NVIDIA, Supermicro offre una configurazione OVX 3.0 con quattro GPU NVIDIA L40, due SmartNIC NVIDIA ConnectX®-7, una DPU NVIDIA BlueField®-3 e il recentissimo software NVIDIA Omniverse Enterprise™.

Per ulteriori informazioni su tutti i nuovi sistemi GPU Supermicro avanzati, visitare il sito web: https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Ulteriori informazioni su Supermicro all’NVIDIA GTC 2023 sono disponibili all’indirizzo https://register.nvidia.com/events/widget/nvidia/gtcspring2023/sponsorcatalog/exhibitor/1564778120132001ghs2/?ncid=ref-spo-128510

