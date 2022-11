Supermicro apre JumpStart, un programma di accesso online da remoto, per il portafoglio di sistemi H13 basati sui nuovissimi processori AMD EPYC™ di quarta generazione

Novembre 9, 2022

– Il programma gratuito di accesso online rende possibile il test remoto del carico di lavoro, il benchmarking e la convalida dei nuovi sistemi basati sul processore AMD EPYC di Supermicro, la cui spedizione avverrà a partire dal 10 novembre

SAN JOSÉ, California, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ — Supermicro (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per cloud, AI/ML, storage e 5G/Edge, annuncia il programma di accesso da remoto JumpStart – Supermicro H13 Jumpstart – per testare i carichi di lavoro e regolare le applicazioni sui sistemi basati sui processori AMD EPYC di 4a generazione.

Gli sviluppatori e gli amministratori IT di AI, Deep Learning, Manufacturing, Telco, Storage, e altri settori avranno accesso immediato a tecnologie all’avanguardia per accelerare l’implementazione della propria soluzione sull’ampio portafoglio di sistemi H13 di Supermicro. I clienti potranno testare la compatibilità con le generazioni precedenti di sistemi basati su processori AMD EPYC e ottimizzare le proprie applicazioni per sfruttare la memoria DDR5, l’archiviazione PCI-E 5.0, la rete, gli acceleratori e le periferiche CXL 1.1 + dei processori AMD EPYC di 4a generazione.

“Il programma JumpStart del processore AMD EPYC di 4a generazione di Supermicro è pronto a offrire ai clienti un vantaggio di mercato rispetto alla concorrenza grazie alla convalida rapida delle prestazioni del carico di lavoro per accelerare le implementazioni dei data center”, ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. “I server ottimizzati per le applicazioni di Supermicro integrano le più recenti tecnologie per migliorare le prestazioni per watt, l’efficienza energetica e la riduzione del TCO”.

Programma Jumpstart

Il programma JumpStart offrirà ai data center incentrati su prestazioni ed efficienza un vantaggio di prim’ordine nell’implementazione delle loro soluzioni pre-convalidate. I server Supermicro Hyper 1U e 2U con montaggio su rack saranno inizialmente disponibili per la convalida, mentre altri modelli di server con montaggio su rack, twin multi-nodo e sistemi di archiviazione saranno aggiunti nel tempo e in base alla domanda dei clienti.

Facendo riferimento al Rack Plug and Play Solution Center di Supermicro, i partecipanti al programma Jumpstart di Supermicro avranno accesso ai principali team di progettazione e architettura del data center di Supermicro. Questa collaborazione consentirà ai partecipanti di passare da test e convalida a un’implementazione completa della soluzione IT totale.

Per partecipare, i clienti interessati a Supermicro possono registrarsi sul portale JumpStart di Supermicro. Subito dopo, riceveranno un’istanza bare metal con una scelta di sistemi operativi e l’opportunità di programmare il tempo per i sistemi in base ai loro orari.

Per ulteriori informazioni sul programma Supermicro H13 Jumpstart, visitare il sito web: www.supermicro.com/jumpstart/H13

Per ulteriori informazioni su Supermicro, visitare il sito web: www.supermicro.com

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l’ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un’ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

AMD, il logo AMD Arrow, EPYC e le loro combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere marchi commerciali dei rispettivi titolari.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1940734/SuperMicro_New_Performance_Optimized_Server_Portfolio.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg