Supermicro è leader nel settore coi primi server eight-socket e Four-Socket per i carichi di lavoro aziendali, strategici e database più esigenti, basati su CPU Intel.

Maggio 10, 2023

Con un massimo di 480 core, 32 TB di memoria e 12 GPU, questi sistemi possono alimentare l’intelligenza artificiale generativa su flussi di lavoro SAP e Oracle in tempo reale

SAN JOSE, Calif., 10 maggio 2023 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per Cloud, AI/ML, Storage e 5G/Edge, sta introducendo il server più potente della sua gamma per applicazioni in aziende e database su vasta scala. La linea di prodotti a multi-processore comprende il server 8-socket, ideale per database dotati di memoria intrinseca, che richiedono fino a 480 core e 32 TB di memoria DDR5 per ottenere le massime prestazioni. Inoltre, la linea di prodotti comprende un server 4-socket, ideale per applicazioni che richiedono un’unica immagine di sistema fino a 240 core e 16 TB di memoria ad alta velocità. Questi potenti sistemi utilizzano tutti processori Intel Xeon scalabili di 4° generazione. Questi sistemi hanno 2 volte il numero di core, 1,33 volte la capacità di memoria e 2 volte la larghezza di banda della memoria delle precedenti generazioni di server 8-socket e 4-socket. Inoltre, questi sistemi offrono fino a 4 volte la larghezza di banda I/O delle precedenti generazioni di sistemi per la connettività alle periferiche. Le prestazioni del sistema Supermicro 8-socket hanno ricevuto le più alte valutazioni mai ottenute per un singolo sistema sulla base dei parametri di riferimento FP SPECcpu2017, sia per i risultati di base che di picco. Inoltre, i server 8-socket e 4-socket Supermicro dimostrano di essere leader nelle prestazioni su un’ampia gamma di benchmark SPEC. Ulteriori informazioni sui benchmark SPEC sono disponibili sul sito: http://www.spec.org.

“Continuiamo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti aziendali coi nostri nuovi server 8-socket e 4-socket, oggi i server più grandi e più potenti del settore”, ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. “Stiamo affrontando i bisogni delle organizzazioni più esigenti di ogni parte del mondo, che richiedono la semplicità e la possibilità di manutenzione di un unico sistema con un massimo di 480 core, 32 TB di memoria e fino a 12 GPU NVIDIA H100 Tensor Core in un unico armadio. I nostri nuovi sistemi 8-socket sono leader del settore in termini di prestazioni a virgola mobile e a numeri interi per grandi impianti MP. Il nostro approccio modulare Building Block Solutions alla progettazione dei server ci consente di portare più rapidamente una vasta gamma di server sul mercato, dall’edge al data center aziendale. Supermicro offre ora ai clienti di tutto il mondo Rack Scale Solutions senza vincoli”.

Ulteriori informazioni sui server a multi-processore Supermicro X13 sono disponibili sul sito web: https://www.supermicro.com/en/products/mp?pro=generation_new%3DX13

Sia i server 8-socket che 4-socket sono certificati per SAP HANA e Applicazioni e Database Oracle. I grandi pool di memoria disponibili per questi sistemi consentono prestazioni SAP e Oracle superiori poiché tutti i carichi di lavoro vengono ricondotti in un unico nodo senza la latenza della scalabilità orizzontale tra reti. Inoltre, il sistema a 4-socket può ospitare due GPU a doppia larghezza, mentre il sistema a8-socket può ospitare fino a 12 GPU a doppia larghezza, consentendo l’inferenza e l’addestramento dell’IA In tempo reale o in batch rispetto ai set di dati di SAP e Oracle. La versatilità e l’espandibilità di questi sistemi permettono implementazioni SAP e Oracle a prova di futuro per l’automazione generativa in rapida evoluzione basata sull’intelligenza artificiale per i flussi di lavoro ERP.

I nuovi server a 8-socket e a 4-socket riducono la complessità creando data center ad alte prestazioni per applicazioni aziendali, come intelligenza artificiale (IA), database, analisi, business intelligence, ERP, CRM e lavori di visualizzazione scientifica. Consolidando enormi quantità di risorse informatiche, memoria e archiviazione in un unico sistema operativo, il carico gestionale del sistema si riduce, così come il collegamento in rete con altri server. Specifiche dei due nuovi sistemi:

“Supermicro è leader nello sviluppo di sistemi dotati di scalabilità che utilizzano i processori Intel Xeon Scalable di 4° generazione. Questi sistemi sono progettati per accelerare le applicazioni aziendali con centinaia di core e terabyte di memoria”, ha dichiarato Greg Ernst, vicepresidente e direttore generale Intel Americas. “Lavoriamo a stretto contatto con Supermicro per fornire dei sistemi innovativi per applicazioni su vasta scala”.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader globale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a dare risultati in termini di innovazione con prodotti primi sul mercato per le infrastrutture IT Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge. Ci stiamo trasformando in un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, memoria, IoT e regolazione, software e servizi, fornendo al contempo prodotti avanzati con telai, alimentazione e schede madri ad alto volume. I prodotti sono progettati e fabbricati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando stabilimenti di livello globale per dimensioni ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portfolio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare con precisione i propri carichi di lavoro e le proprie applicazioni, scegliendo tra un’ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, archiviazione, reti, alimentazione e raffreddamento (condizionati ad aria o con raffreddamento ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Intel, il logo Intel e altri marchi Intel sono marchi di Intel Corporation o delle sue consociate.

Tutti gli altri brand, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2073092/Supermicro_8_Socket_4_Socket_Servers.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg