Supermicro espande il portafoglio di soluzioni GPU con la piattaforma di sviluppo AI raffreddata a liquido da tavolo, alimentata da NVIDIA

Marzo 22, 2023

La piattaforma di sviluppo AI full-stack offre una soluzione hardware e software end-to-end con prestazioni petaflop per la creazione di AI di produzione accelerata, ideale per le implementazioni in ufficio a basso rumore

SAN JOSE, California, 22 marzo 2023 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT totali per cloud, AI/ML, storage e 5G/Edge, annuncia la prima di una linea di piattaforme di sviluppo AI accelerate da NVIDIA, potenti ma silenziose ed efficienti dal punto di vista energetico, che offre ai professionisti dell’informazione e agli sviluppatori la tecnologia più potente oggi disponibile sulla loro scrivania.

La nuova piattaforma di sviluppo AI, SYS-751GE-TNRT-NV1, è un sistema ottimizzato per le applicazioni che eccelle nello sviluppo e nell’esecuzione di software basati sull’AI. Questo sistema innovativo offre a sviluppatori e utenti una risorsa HPC e AI completa per i carichi di lavoro del reparto. Inoltre, questo potente sistema può supportare un piccolo team di utenti che eseguono simultaneamente carichi di lavoro di formazione, inferenza e analisi.

La funzione di raffreddamento a liquido autonomo soddisfa le esigenze di potenza termica delle quattro GPU NVIDIA® A100 Tensor Core e delle due CPU Intel Xeon Scalable di 4 generazione, per consentire il massimo delle prestazioni, migliorando al contempo l’efficienza complessiva del sistema e consentendo un funzionamento silenzioso (circa 30 dB) in un ambiente d’ufficio. Inoltre, questo sistema è progettato per ospitare CPU e GPU ad alte prestazioni, rendendolo ideale per applicazioni AI/DL/ML e HPC. Il sistema può risiedere in un ambiente di ufficio o essere montato su rack se installato in un ambiente di data center, semplificando la gestione IT.

“Supermicro sta prendendo la sua tecnologia leader basata su server AI e sta creando il sistema di sviluppo AI e HPC più potente del settore, che consente di eseguire un’ampia gamma di carichi di lavoro e di sviluppo AI dalla scrivania”, ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. “Questo nuovo ed entusiasmante sistema di GPU avrà anche un sistema di raffreddamento a liquido completamente integrato, che permetterà a CPU e GPU all’avanguardia di funzionare al massimo delle prestazioni senza costi infrastrutturali aggiuntivi. Ascoltiamo costantemente le richieste dei nostri clienti per capire le loro esigenze IT e fornire i prodotti più ottimizzati ovunque”.

Questa soluzione AI include una licenza di abbonamento triennale per NVIDIA AI Enterprise, il livello software della piattaforma NVIDIA AI, che comprende i workflow NVIDIA AI, i framework, i modelli pre-addestrati e l’ottimizzazione dell’infrastruttura. Questa soluzione completa riduce i tempi di produttività per gli sviluppatori e gli utenti, grazie alla presenza di tutti i componenti software precaricati sul sistema.

“I progressi dell’intelligenza artificiale richiedono sistemi deskside costruiti per garantire le prestazioni, la velocità e l’efficienza energetica di cui i clienti di oggi hanno bisogno”, ha dichiarato Ian Buck, vicepresidente del settore hyperscale e high performance computing di NVIDIA. “La piattaforma di sviluppo AI di Supermicro, basata su NVIDIA, offre agli utenti la possibilità di eseguire i carichi di lavoro più impegnativi del mondo direttamente sul proprio desktop.”

Il cuore della piattaforma di sviluppo AI di Supermicro è costituito da quattro GPU NVIDIA A100 da 80 GB che le aziende possono utilizzare per accelerare una vasta gamma di carichi di lavoro AI e HPC. Questo sistema include due processori Intel® Xeon® Gold 6444Y di 4 generazione con una frequenza di clock di base di 3,6 GHz, 512 GB di memoria DDR5, sei dispositivi di storage NVMe da 1,92 TB e una scheda di rete NVIDIA ConnectX®-6 DX 25GbE installata.

Una soluzione di raffreddamento a liquido autonoma è inclusa per raffreddare questa piattaforma di sviluppo AI di fascia alta con un funzionamento silenzioso. Una volta ricevuto il sistema, gli utenti devono semplicemente collegarlo a una fonte di alimentazione e alla rete. Questa nuova piattaforma di sviluppo dell’intelligenza artificiale può essere facilmente trasferita in base al cambiamento dei carichi di lavoro senza modificare l’infrastruttura a livello di rack.

La piattaforma di sviluppo AI di Supermicro, la SYS-751GE-TNRT-NV1, è attualmente disponibile e sarà dimostrata virtualmente nello stand di Supermicro a NVIDIA GTC, una conferenza globale sull’AI in corso fino a giovedì 23 marzo 2023.

