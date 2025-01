Supermicro inizia le spedizioni in grandi volumi di server ad alte prestazioni ottimizzati per carichi di lavoro IA, HPC, di virtualizzazione ed Edge

9 Gennaio 2025

I server completamente aggiornati con i nuovi processori Intel ® Xeon® serie 6900 con P-core ottimizzati per le massime prestazioni sono ora in spedizione in grandi volumi, con supporto GPU di nuova generazione, memoria a larghezza di banda più elevata, rete 400GbE, unità E1.S ed E3.S e le soluzioni di raffreddamento a liquido Direct-to-Chip leader del settore

SAN JOSE, California, 9 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA/ML, HPC, Cloud, Storage e 5G/Edge, sta avviando le spedizioni di server ad alte prestazioni dotati di processori Intel Xeon serie 6900 con P-core. I nuovi sistemi sono dotati di una gamma di tecnologie nuove e aggiornate con nuove architetture ottimizzate per i carichi di lavoro ad alte prestazioni più esigenti, tra cui intelligenza artificiale su larga scala, HPC su scala cluster e ambienti in cui è necessario il massimo numero di GPU, come la progettazione collaborativa e la distribuzione multimediale.

“I sistemi ora distribuiti in grandi volumi promettono di sbloccare nuove capacità e livelli di prestazioni per i nostri clienti in tutto il mondo, offrendo bassa latenza, massima espansione I/O che fornisce un’elevata produttività con 256 core ad alte prestazioni per sistema, 12 canali di memoria per CPU con supporto MRDIMM e opzioni di archiviazione EDSFF ad alte prestazioni”, ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. “Siamo in grado di fornire la nostra gamma completa di server con queste nuove tecnologie ottimizzate per le applicazioni grazie alla nostra metodologia di progettazione Server Building Block Solutions®. Grazie alla nostra capacità globale di fornire soluzioni su qualsiasi scala e alle soluzioni di raffreddamento a liquido sviluppate internamente che garantiscono un’efficienza di raffreddamento senza pari, Supermicro sta guidando il settore verso una nuova era di elaborazione delle massime prestazioni.

Attualmente sono disponibili per i clienti diversi sistemi X14 per test e convalide da remoto tramite il programma JumpStart di Supermicro.

I sistemi Supermicro X14 sono disponibili in una varietà di fattori di forma, ciascuno ottimizzato per una gamma di carichi di lavoro ad alte prestazioni:

Questi modelli sfruttano componenti condivisi per aumentare l’efficienza e possono essere dotati di raffreddamento a liquido direct-to-chip per la massima densità di prestazioni.

I sistemi X14 ad alte prestazioni di Supermicro supportano i processori della serie Intel Xeon 6900 con P-core, che dispongono di un massimo di 128 core ad alte prestazioni per CPU, supporto per MRDIMM a elevata larghezza di banda fino a 8800 MT/s e acceleratori integrati tra cui Intel AMX specifico per IA.

I sistemi X14 rappresentano gli elementi costitutivi perfetti per data center di qualsiasi dimensione, con Supermicro in grado di fornire servizi completi di integrazione a livello di rack, tra cui progettazione, costruzione, collaudo, convalida e consegna. Una capacità produttiva globale leader nel settore che raggiunge i 5.000 rack al mese (2.000 raffreddati a liquido) e vaste strutture di collaudo e burn-in consentono a Supermicro di fornire soluzioni su qualsiasi scala nel giro di settimane, non di mesi. Con le soluzioni complete di piastre di raffreddamento a liquido direct-to-chip di Supermicro, il raffreddamento a liquido può essere facilmente incluso nelle integrazioni a livello di rack per aumentare ulteriormente l’efficienza del sistema, ridurre i casi di limitazione termica e abbassare sia il TCO che il costo totale per l’ambiente (TCE) delle implementazioni dei data center. Queste soluzioni chiavi in mano includono rack, cablaggio, alimentazione e infrastruttura di raffreddamento per semplificare l’implementazione della soluzione su larga scala.

Per massimizzare le prestazioni e il potenziale di densità dei più recenti sistemi X14, Supermicro offre anche soluzioni complete di raffreddamento a liquido sviluppate internamente, tra cui piastre di raffreddamento per CPU, GPU, memoria, unità di distribuzione del raffreddamento, collettori di distribuzione del raffreddamento, tubi flessibili, connettori e torri di raffreddamento. Il raffreddamento a liquido viene facilmente incorporato nelle integrazioni a livello di rack per aumentare l’efficienza del sistema, ridurre i casi di limitazione termica e limitare sia il TCO che i costi totali per l’ambiente (TCE) delle implementazioni dei data center.

I sistemi Supermicro X14 ad alte prestazioni dotati di processori Intel Xeon serie 6900 con P-core includono:

Soluzioni ottimizzate per le GPU: i sistemi X14 di Supermicro a performance più elevate sono progettati per il training dell’AI su larga scala, per i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), l’AI generativa e l’HPC, e supportano otto delle GPU SXM5 e SXM6 di ultima generazione. Questi sistemi sono disponibili in configurazioni raffreddate ad aria o a liquido.

GPU PCIe : progettata per la massima flessibilità della GPU, supporta fino a 10 schede di accelerazione PCIe 5.0 a doppia larghezza in uno chassis 5U ottimizzato termicamente o in uno chassis 3U ottimizzato per l’edge. Questi server sono ideali per carichi di lavoro di inferenza IA, media, progettazione collaborativa, simulazione, cloud gaming e virtualizzazione.

Acceleratori IA Intel® Gaudi® 3 – Supermicro sta ora spedendo il primo server IA del settore basato sull’acceleratore Intel Gaudi 3 ospitato dai processori Intel Xeon 6. Sviluppato per aumentare l’efficienza e ridurre i costi dell’addestramento di modelli di intelligenza artificiale su larga scala e dell’inferenza di intelligenza artificiale, il sistema è dotato di otto acceleratori Intel Gaudi 3 su una scheda madre universale OAM, sei porte OSFP integrate per una rete scalabile a costi contenuti e una piattaforma aperta progettata per utilizzare uno stack software open source basato sulla comunità, che non richiede costi di licenza software.

SuperBlade® : il SuperBlade X14 6U ad alte prestazioni, con densità ottimizzata ed efficienza energetica di Supermicro ottimizza la densità del rack, con un massimo di 100 server e 200 GPU per rack. Ottimizzato per l’IA, l’HPC e altri carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo, ogni nodo è dotato di raffreddamento ad aria o a liquido direttamente sul chip, per ottimizzare l’efficienza e offrire il PUE più ridotto unitamente al miglior TCO, oltre a una connettività fino a quattro switch Ethernet integrati, con uplink 100G e I/O frontale e il supporto di una serie di opzioni di rete flessibili, fino a 400G InfiniBand o 400G Ethernet per nodo.

FlexTwin™ – La nuova architettura Supermicro X14 FlexTwin è progettata appositamente per HPC, conveniente e sviluppata per fornire la massima potenza di elaborazione e densità in una configurazione multi-nodo con fino a 24.576 core ad alte prestazioni in un rack 48U. Ottimizzato per l’HPC e per altri carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo, ogni nodo è dotato esclusivamente del raffreddamento a liquido direct-to-chip, per massimizzare l’efficienza e ridurre i casi di limitazione termica della CPU, nonché di I/O HPC anteriore e posteriore a bassa latenza che supporta una gamma di opzioni di rete flessibili, fino a 400G per nodo.

Hyper – X14 Hyper è la piattaforma rackmount di punta di Supermicro, progettata per offrire le massime prestazioni per applicazioni IA, HPC e aziendali esigenti, con configurazioni a socket singolo o doppio che supportano GPU PCIe a doppia larghezza per la massima accelerazione del carico di lavoro. Sono disponibili sia modelli con raffreddamento ad aria, sia modelli con raffreddamento a liquido direct-to-chip, per semplificare il supporto delle CPU top-bin senza limitazioni termiche e contenere i costi di raffreddamento del data center, aumentando al contempo l’efficienza.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell’IA e per il 5G telco/edge IT. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. La competenza di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dell’alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l’innovazione di prossima generazione, dal cloud all’edge, per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l’ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all’interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri ‘blocchi costruttivi’ flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

