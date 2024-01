Supermicro introduce una soluzione completa con scalabilità a rack per l’archiviazione per IA per accelerare le pipeline di dati per il training e l’inferenza ad alte performance delle IA

Gennaio 29, 2024

– Soluzioni pronte all’uso per l’archiviazione di dati per il training e l’inferenza delle IA su larga scala – centinaia di petabyte in una soluzione multilivello (multi-tier) supporta l’enorme capacità di dati richiesta e la larghezza di banda per alte performance necessaria per i carichi di lavoro scalabili delle IA

SAN JOSE, California, 26 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), società che produce soluzioni IT complete per l’IA, Cloud, archiviazione e 5G/Edge, sta lanciando una soluzione full-stack ottimizzata per l’archiviazione per le pipeline di dati IA e ML, che copre i processi dalla raccolta dati alla data delivery ad alte performance. Questa nuova soluzione massimizza il valore temporale dell’IA mantenendo le pipeline di dati delle GPU sempre a pieno regime. Per il training delle IA, si possono raccogliere quantità enormi di dati grezzi (“raw data”) nell’ordine della petascale e poi caricarli nella pipeline di lavoro dell’IA di un’azienda. Questa soluzione multilivello (“multi-tiered solution”) di Supermicro ha dimostrato di gestire un flusso di più petabyte di dati per AIOps e MLOps negli ambienti di produzione. L’ intera soluzione di scalabilità multi-rack (“multi-rack scale solution”) di Supermicro è stata progettata per ridurre i rischi legati all’implementazione, consentendo alle aziende di addestrare più rapidamente i loro modelli e usare velocemente i dati conseguenti per l’inferenza delle IA.

“Con 20 PB per rack di memoria flash ad alte prestazioni che supportano il funzionamento di quattro NVIDIA HGX H100 8-GPU ottimizzate per le applicazioni situate in server con raffreddamento ad aria oppure supportano otto NVIDIA HGX H100 8-GPU in server raffreddati a liquido, i clienti possono accelerare il funzionamento delle proprie applicazioni IA e ML con una scalabilità a rack (“rack scale”)”, ha affermato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. “Questa soluzione può fornire una capacità di lettura (“read throughput”) pari a 270 GB/s e 3,9 milioni IOPS per cluster di archiviazione come base minima e può facilmente scalare fino a centinaia di petabyte. Usando i sistemi Supermicro più recenti con dispositivi per archiviazione PCIe 5.0 ed E3.S, così come il software WEKA Data Platform, gli utenti vedranno un aumento importante nelle performance delle applicazioni IA con questa soluzione con scalabilità a rack (“rack scale solution”) provata e testata sul campo. La nostra nuova soluzione di archiviazione per il training delle IA consente ai clienti di usare al massimo le nostre soluzioni con scalabilità a rack più avanzate basate su server GPU, riducendo il loro TCO (“Total Cost of Ownership” – Costo totale di proprietà) e aumentando le performance delle IA”.

Per saperne di più sulle soluzioni di archiviazione di Supermicro per l’IA, si può consultare il sito https://www.supermicro.com/en/products/storage

Petabyte di dati non strutturati usati nell’elaborazione di training su larga scala per l’IA devono essere disponibili per i server GPU con latenze basse e larghezza di banda alta, così da mantenere le GPU sempre produttive. L’ ampio portfolio di Supermicro che include server per l’archiviazione basati su sistemi Intel e AMD è un elemento cruciale della pipeline delle IA. Tra questi rientrano i server Supermicro Petascale All-Flash per l’archiviazione, che hanno una capacità di 983,04* TB per server di capacità NVMe Gen 5 flash e forniscono una larghezza di banda per la lettura fino a 230 GB/s e 30 milioni IOPS. Questa soluzione include anche i server con vani per drive di archiviazione (“drive bay storage servers”) Supermicro SuperServer 90 per la capacità dell’object tier. Questa soluzione completa e testata è disponibile in tutto il mondo per i clienti in ML, GenAI e altri carichi di lavoro complessi a livello computazionale.

La nuova soluzione di archiviazione consiste di:

“Le alte performance e l’ampia capacità flash dei Supermicro All-Flash Petascale Storage Servers sono perfettamente complementari al software IA della WEKA Data Platform. Insieme, forniscono una velocità, semplicità e possibilità di scalare senza pari, tutte qualità richieste dai clienti aziendali che operano con IA”, ha affermato Jonathan Martin, Presidente di WEKA.

Supermicro presenterà l’architettura ottimizzata per l’archiviazione in un webinar più dettagliato. Per partecipare al live webinar che si terrà il 1 febbraio 2024 o vedere i webinar di Supermicro e WEKA on-demand, si può visitare il sito: https://www.brighttalk.com/webcast/17278/604378

Scopri più informazioni su tutti i Supermicro Storage Systems

*Valore grezzo basato sulla capacità grezza base del rivenditore pari a 30,72TB. TB misurato con sistema di numerazione posizionale a base 10. La disponibilità degli SSD 30,72TB E3.S dipende dalla disponibilità dei rivenditori.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell’IA e per il 5G Telco/Edge IT. Siamo un produttore di soluzioni IT complete che propone server, IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di supporto. La competenza di Supermicro nel campo delle schede madri, dell’alimentazione e della progettazione degli châssis favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione dell’azienda e rende possibile l’innovazione di prossima generazione, dal cloud all’edge, per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e fabbricate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio delle Server Building Block Solutions® consente ai clienti di scegliere l’ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all’interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri ‘blocchi costruttivi’ flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e raffreddamento (ad aria, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2327188/Supermicro_AI_Data_Storage.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg