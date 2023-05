Supermicro lancia i primi server del settore NVIDIA HGX H100 a 8 e 4 GPU con raffreddamento a liquido, riducendo i costi di alimentazione dei data center fino al 40%

Maggio 24, 2023

– Infrastruttura di formazione IA su larga scala raffreddata a liquido fornita come soluzione rack integrata per accelerare l’implementazione, aumentare le prestazioni e ridurre l’impatto sull’ambiente

SAN JOSE, California e AMBURGO, Germania, 23 maggio 2023 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per cloud, IA/ML, archiviazione e 5G/Edge, continua ad ampliare la propria offerta per data center con soluzioni di scala rack NVIDIA HGX H100 raffreddate a liquido. Le tecnologie avanzate di raffreddamento a liquido di Supermicro riducono i tempi di attesa per un’installazione completa, aumentano le prestazioni e riducono le spese operative, riducendo al contempo il PUE dei data center. Si stima che il risparmio energetico per un data center sia pari al 40% quando si utilizzano le soluzioni di raffreddamento a liquido di Supermicro rispetto a un data center raffreddato ad aria. Inoltre, può realizzarsi una riduzione fino all’86% dei costi di raffreddamento diretto rispetto ai data center esistenti.

“Supermicro continua a guidare il settore che supporta le ingenti esigenze dei carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale e dei moderni data center in tutto il mondo”, ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. “I nostri innovativi server GPU, che utilizzano la tecnologia di raffreddamento a liquido, riducono significativamente i requisiti di alimentazione dei data center. Con la quantità di energia necessaria per consentire gli odierni modelli di intelligenza artificiale su larga scala in rapida evoluzione, l’ottimizzazione del TCO e del TCE (costo totale per l’ambiente) è fondamentale per gli operatori dei data center. Abbiamo comprovata esperienza nella progettazione e costruzione di interi rack di server ad alte prestazioni. Questi sistemi GPU sono progettati da zero per l’integrazione su scala rack con raffreddamento a liquido per fornire prestazioni, efficienza e facilità di implementazione superiori, consentendoci di soddisfare i requisiti dei nostri clienti in tempi molto rapidi.”

Per ulteriori informazioni sui server GPU di Supermicro, visitare: https://www.supermicro.com/en/products/gpu

I rack ottimizzati per IA con le più recenti famiglie di prodotti Supermicro, incluse le linee di prodotti server Intel e AMD, possono essere forniti rapidamente da modelli di progettazione standard o facilmente personalizzabili in base alle esigenze uniche dell’utente. Supermicro continua a offrire la più ampia linea di prodotti del settore coi server e i sistemi di archiviazione con le migliori prestazioni per affrontare progetti complessi ad alta intensità di calcolo. Le soluzioni integrate su scala rack offrono ai clienti la sicurezza e la capacità di collegare i rack, connettersi alla rete e diventare più produttivi in breve tempo rispetto alla gestione della tecnologia in prima persona.

Il server di punta GPU raffreddato a liquido contiene due CPU Intel o AMD e otto o quattro GPU Tensor Core NVIDIA HGX H100 interconnessi. L’uso del raffreddamento a liquido riduce il consumo energetico dei data center fino al 40%, riducendo i costi operativi. Inoltre, entrambi i sistemi superano significativamente la precedente generazione di sistemi dotati di GPU NVIDIA HGX, fornendo prestazioni ed efficienza fino a 30 volte superiori negli odierni modelli di trasformatori con velocità di interconnessione GPU-GPU più rapide e rete e archiviazione basata su PCIe 5.0.

Otto sofisticati server GPU Tensor Core NVIDIA H100 SXM5 di Supermicro per i modelli di intelligenza artificiale su larga scala odierni includono:

Supermicro progetta inoltre una gamma di server GPU personalizzabili per una formazione rapida dell’intelligenza artificiale, inferenza IA di vasti volumi o carichi di lavoro HPC con IA, compresi i sistemi con quattro GPU Tensor Core NVIDIA H100 SXM5.

La soluzione a livello di rack di raffreddamento a liquido di Supermicro include un’unità di distribuzione refrigerante (CDU), che fornisce fino a 80 kW di raffreddamento direttamente su chip (D2C) per i TDP di CPU e GPU più alti di oggi per un’ampia gamma di server Supermicro. L’alimentatore ridondante e sostituibile a caldo e le pompe di raffreddamento a liquido assicurano che i server siano continuamente raffreddati, anche con un guasto all’alimentazione o alla pompa. I connettori a prova di perdite offrono ai clienti maggiore sicurezza nel raffreddamento a liquido ininterrotto per tutti i sistemi. Per ulteriori informazioni sul sistema di raffreddamento a liquido di Supermicro, visitare: https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling

La progettazione e l’integrazione su scala rack sono diventati un servizio fondamentale per i fornitori di sistemi. Poiché l’intelligenza artificiale e l’HPC sono diventati una tecnologia sempre più critica all’interno delle organizzazioni, le configurazioni dal livello di server all’intero data center devono essere ottimizzate e configurate per ottenere le massime prestazioni. Gli esperti di sistema e scala rack di Supermicro lavorano a stretto contatto coi clienti per esplorare i requisiti e avere le conoscenze e le capacità di produzione per fornire un numero significativo di rack ai clienti di tutto il mondo.

Consultare il resoconto sulle soluzioni IA di larga scala di Supermicro: https://www.supermicro.com/solutions/Solution-Brief_Rack_Scale_AI.pdf

Supermicro alla ISC.

Per esplorare queste tecnologie e incontrare i nostri esperti, si consiglia di visitare lo stand D405 di Supermicro in occasione dell’evento ISC High Performance 2023 ad Amburgo, Germania, dal 21 al 25 maggio 2023.

