Supermicro offre funzionalità IA avanzate agli ambienti di edge computing con un nuovo portafoglio di sistemi leader del settore

Febbraio 26, 2024

– L’edge computing remoto richiede soluzioni di formazione e intelligenza artificiale ad alte prestazioni per supportare carichi di lavoro avanzati e garantire una maggiore produttività

SAN JOSE, California, 20 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un produttore di soluzioni IT totali per IA, cloud, storage e 5G/Edge, sta espandendo il proprio portafoglio di soluzioni IA, consentendo ai clienti di sfruttare la potenza e la capacità dell’IA in luoghi all’edge, come spazi pubblici, negozi al dettaglio o infrastrutture industriali. L’uso di server Supermicro ottimizzati per le applicazioni con GPU NVIDIA semplifica la messa a punto di modelli pre-addestrati e l’implementazione di soluzioni di inferenza IA all’edge dove vengono generati i dati, migliorando i tempi di risposta e il processo decisionale.

“Supermicro dispone del più ampio portafoglio di soluzioni Edge IA, in grado di supportare modelli pre-addestrati per gli ambienti edge dei nostri clienti”, ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. “Il server Supermicro Hyper-E, basato sui processori Intel® Xeon® doppi di quinta generazione, può supportare fino a tre GPU NVIDIA H100 Tensor Core, offrendo prestazioni senza precedenti per Edge IA. Con un massimo di 8 TB di memoria in questi server, stiamo portando la potenza di elaborazione dell’intelligenza artificiale dei data center nei luoghi all’edge. Supermicro continua a fornire al settore soluzioni ottimizzate mentre le aziende costruiscono un vantaggio competitivo elaborando i dati IA nei loro luoghi all’edge”.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni AI Supermicro Edge, visitare www.supermicro.com/edge-ai

Con questi progressi dei server, gli utenti non hanno più bisogno di inviare i dati al cloud per l’elaborazione, ma solo di recuperare le informazioni all’edge, dove sono richieste. I clienti possono ora utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) pre-addestrati, ottimizzati per le prestazioni e disponibili con NVIDIA AI Enterprise nei loro luoghi all’edge dove i dati sono necessari per un processo decisionale accurato e in tempo reale vicino all’origine dei dati.

“Le aziende di vari settori – sanità, vendita al dettaglio, produzione e automotive – cercano sempre più di sfruttare l’intelligenza artificiale all’edge”, ha affermato Kevin Connors, vicepresidente delle alleanze dei partner di NVIDIA. “I nuovi sistemi Supermicro certificati NVIDIA, basati sulla piattaforma NVIDIA AI, sono costruiti per fornire l’infrastruttura di calcolo accelerato con le massime prestazioni, nonché il software NVIDIA AI Enterprise per aiutare a gestire carichi di lavoro IA all’edge.”

Ad esempio, il server Hyper-E di Supermicro, SYS-221HE, è ottimizzato per l’edge training e l’inferenza e supporta CPU dual socket in un sistema I/O frontale di ridotta profondità. Il sistema può contenere fino a 3 GPU NVIDIA Tensor Core a doppia larghezza, incluse le GPU NVIDIA H100, A10, L40S, A40 e A2. Queste GPU forniscono a Supermicro Hyper-E una potenza di calcolo sufficiente per elaborare i carichi di lavoro IA negli ambienti edge in cui i dati vengono raccolti, analizzati e archiviati. Supermicro SYS-221HE è disponibile con opzioni di manutenzione anteriore o posteriore, consentendo l’installazione di questo server in vari ambienti. Come esempio della potenza e della flessibilità del server Supermicro Hyper-E, partner come Eviden stanno creando soluzioni Edge AI che migliorano l’esperienza del cliente durante gli acquisti nei punti vendita tradizionali.

La gamma di server periferici avanzati di Supermicro include anche:

Visitare Supermicro al Mobile World Congress 2024 a Barcellona, Spagna, nel padiglione 2, stand 2D35.

“La soluzione di vendita al dettaglio basata sull’intelligenza artificiale di Eviden, basata sui sistemi edge Supermicro e sulle tecnologie NVIDIA, trasforma completamente il modo in cui le persone navigano e interagiscono con spazi come i negozi. Ciò migliora l’esperienza di acquisto offrendo ai clienti la possibilità di acquisti interattivi e personalizzati attraverso modelli 3D dei negozi e chatbot interattivi in grado di comunicare informazioni appropriate. La combinazione di animazioni facciali realistiche, riconoscimento vocale avanzato e modellazione 3D può rendere lo shopping virtuale tangibile quasi quanto visitare un negozio fisico”, ha affermato Jacque Istok, CEO di StoreGenius, specializzato in applicazioni intelligenti per il settore della vendita al dettaglio.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell’IA e per il 5G Telco/Edge IT. Siamo un produttore di soluzioni IT complete che propone server, IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di supporto. La competenza di Supermicro nel campo delle schede madri, dell’alimentazione e della progettazione degli châssis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l’innovazione di prossima generazione, dal cloud all’edge, per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio delle Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l’ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all’interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri ‘blocchi costruttivi’ flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2342926/Supermicro_Solutions_for_Edge_AI_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg