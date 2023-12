Supermicro offre soluzioni su scala rack con i nuovi processori Intel® Xeon® di quinta generazione ottimizzati per IA, provider di servizi sul cloud, storage ed edge computing

Dicembre 15, 2023

Le soluzioni plug and play su scala rack con opzioni di raffreddamento a liquido offrono ai clienti tempi di consegna più veloci, qualità più elevata, performance ottimizzate ed efficienza grazie a sistemi più performanti del 67%1 nei benchmark IA rispetto alla generazione precedente, con un aumento medio delle performance pari all’87%2 rispetto ai sistemi basati su processori Intel Xeon di terza generazione.

SAN JOSE, Calif., 15 dicembre 2023/PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), produttore di soluzioni IT complete per l’IA, il cloud, lo storage e il 5G/edge, annuncia che le soluzioni su scala rack con raffreddamento ad aria e a liquido basate sulla famiglia X13 di server ottimizzati per i carichi di lavoro ora supportano i nuovi processori Intel Xeon di quinta generazione (precedente nome in codice: Emerald Rapids). La nuova linea di prodotti include server GPU per l’IA generativa, server petascale E3.S ottimizzati in termini di throughput e latenza, convenienti server di storage Enterprise e Simply Double ad alta densità per lo storage a oggetti su larga scala e un nuovo sistema SuperEdge a 4 nodi con maggior capacità di memorizzazione.

“Supermicro utilizza blocchi costruttivi di server ottimizzati per i carichi di lavoro per creare soluzioni su scala rack totalmente integrate per i nostri clienti, con conseguenti tempi di fornitura velocizzati, supporto fino a 100kW per rack e una capacità produttiva mensile globale di 4.000 rack”, è il commento di Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. “A questo si aggiungono le soluzioni di Supermicro su scala rack con raffreddamento a liquido, in grado di consentire risparmi sul TCO del ‘green computing’ fino al 51% in termini di costi dell’elettricità dei centri dati, per una soluzione completa e integrata. Stiamo già fornendo le prime unità ai clienti internazionali. Le famiglie di prodotti X13 di Supermicro rappresentano la gamma più ampia di server del settore ottimizzati per IA, cloud, storage ed edge, con l’ulteriore asso nella manica del supporto dei nuovi processori Intel Xeon di quinta generazione, che offrono maggiori performance per watt, fino a 128 core e 160 linee PCIe in un singolo server”.

Ulteriori informazioni sui prodotti X13 di Supermicro dotati di processori Intel Xeon di quinta generazione

I sistemi X13 targati Supermicro sfruttano gli acceleratori del carico di lavoro integrati nei nuovi processori, funzionalità migliorate di sicurezza, un maggior numero di core e di cache di ultimo livello e performance migliorate, il tutto nell’ambito del medesimo limite di potenza della generazione precedente di processori Intel Xeon. I processori Intel Xeon di quinta generazione offrono performance/watt medie più elevate del 36%3 per tutti i carichi di lavoro rispetto ai processori Intel Xeon scalabili di quarta generazione.

Le nuove Intel® Trust Domain Extension (Intel® TDX) sono integrate nel die della CPU. I sistemi X13 di Supermicro includono anche root of trust (RoT) hardware con protezione firmware conformi con NIST 800-193, che hanno inoltre ottenuto l’attestazione della supply chain di Supermicro e aderiscono al programma ‘Made in the USA’ per una maggiore sicurezza, dalla produzione al cliente finale.

“In termini di performance ed efficienza, i processori Intel® Xeon® di quinta generazione offrono miglioramenti notevoli per i carichi di lavoro più importanti dei nostri clienti”, ha commentato Lisa Spelman, vicepresidente corporate e direttore generale delle attività Prodotti e soluzioni Xeon di Intel. “La linea dei server X13 di Supermicro è stata progettata per offrire ai clienti il percorso più rapido verso l’aumento delle prestazioni, grazie alla compatibilità con le piattaforme basate su Xeon di quarta generazione già disponibili sul mercato”.

Tra le nuove aggiunte all’ampia gamma di server X13 spicca il nuovo server GPU a doppio processore, a 8 unità Intel Data Center GPU Max 1550 OAM ottimizzate per il training dell’IA su larga scala, l’IA generativa e le applicazioni HPC. Le unità Intel Data Center GPU Max 1550 utilizzano il fattore di forma Open Accelerator Module (OAM) a standard aperto per un’interconnessione flessibile ad alta velocità e contengono 128GB di memoria HBM2e, per una larghezza di banda di memoria massima della GPU di 3276,8 GB/secondo. L’integrazione rack completa di Supermicro e le soluzioni di raffreddamento a liquido consentono il raffreddamento a liquido diretto su chip per il sistema, sia per la CPU che per la GPU.

Ulteriori informazioni sul sistema Supermicro con 8 GPU Intel Max 1550https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/8u/sys-821gv-tnr

Supermicro è impegnata anche nel lancio di numerosi altri server con supporto dei nuovi processori Intel Xeon E-2400 (precedente nome in codice: Catlow Platform, Raptor Lake-E). I nuovi sistemi sono ottimizzati per la massima efficienza dei carichi di lavoro dell’edge e sul cloud, e presentano configurazioni WIO flessibili per l’I/O ottimizzate per lo storage, compatte e mid-tower, oltre ad architetture Supermicro MicroCloud e Supermicro MicroBlade® multinodo. I nuovi processori Intel Xeon E-2400 presentano fino a 8 core e una frequenza massima di 5,6 GHz. Questi server sono immediatamente disponibili per la spedizione.

Il portafoglio Supermicro di sistemi X13 offre performance ottimizzate ed efficienza energetica; integra gestibilità e sicurezza migliorate, supporta standard aperti di settore ed è ottimizzato su scala rack.

Ottimizzazione delle performance

Efficienza energetica – Taglio sui costi OPEX dei centri dati

Sicurezza e gestibilità migliorate

Il supporto di standard di settore aperti

Supermicro offrirà a clienti selezionati la disponibilità di accedere in anteprima ai sistemi X13 basati sui processori Intel Xeon di quinta generazione tramite i programmi JumpStart ed Early Ship da remoto. Il programma JumpStart di Supermicro consente a clienti selezionati di effettuare la convalida dei carichi di lavoro con i nuovi sistemi Supermicro. Per ulteriori informazioni visitare la pagina https://www.supermicro.com/en/products/x13.

Il portafoglio X13 di Supermicro include i seguenti prodotti:

SuperBlade® – La piattaforma multinodo a performance elevate di Supermicro, ad efficienza energetica e ottimizzata per la densità e i carichi di lavoro di IA, analisi dei dati, HPC, cloud e aziendali.

Server GPU con GPU PCIe – Sistemi che supportano acceleratori avanzati per offrire eccezionali miglioramenti delle performance e tagli sui costi. Si tratta di sistemi studiati per i carichi di lavoro dell’HPC, dell’AI/ML, del rendering e della VDI.

Server Universal GPU – Server aperti, modulari e basati su standard, che offrono performance e facilità di manutenzione eccellenti con scelta delle GPU, incluse le recentissime tecnologie PCIe, OAM e NVIDIA SXM.Storage petascale – Densità e performance di storage leader di settore, con unità disco EDSFF E1.S ed E3.S, per capacità e performance senza precedenti racchiuse in un unico chassis 1U o 2U.

Hyper – Questi server rackmount fiore all’occhiello, con performance d’eccellenza, sono stati progettati per i carichi di lavoro più impegnativi, oltre che per una flessibilità di storage e di I/O adatta in modo personalizzato a una vasta gamma di esigenze applicative.

Hyper-E – Offre la potenza e la flessibilità della nostra famiglia Hyper fiore all’occhiello, ottimizzata per l’implementazione negli ambienti edge. Le funzionalità su misura per l’edge includono uno chassis compatto e l’I/O frontale, che rendono il modello Hyper-E adatto ai centri dati edge e agli armadi TLC.

BigTwin® – Una piattaforma 2U a due nodi o 2U a quattro nodi che offre densità, performance e facilità di manutenzione di livello superiore, con doppio processore per nodo e design hot-swap che non richiede l’uso di attrezzi. Si tratta di sistemi ideali per i carichi di lavoro del cloud, dello storage e multimediali.

GrandTwin® – Ideato specificamente per le performance monoprocessore e per la densità di memoria, con nodi hot-swap anteriori (corridoio freddo) e I/O anteriore o posteriore che semplificano la manutenzione.

FatTwin® – Avanzata architettura twin 4U multinodo a densità elevata, con otto o quattro nodi monoprocessore ottimizzati per l’elaborazione o la densità di storage dei centri dati.

Server edge – La potenza dell’elaborazione a densità elevata in fattori di forma compatti, ottimizzati per le installazioni destinate agli armadi TLC e dei centri dati edge. Configurazioni opzionali di alimentazione CC e temperature operative migliorate, fino a 55° C (131° F).

CloudDC – Piattaforma integrata per i centri dati sul cloud, con configurazioni flessibili per I/O e storage, e doppi slot AIOM (PCIe 5.0; conformi a OCP 3.0) per la massima velocità di trasmissione dati.

WIO – Offre una vasta gamma di opzioni I/O per l’offerta di sistemi realmente ottimizzati in linea con i requisiti specifici delle aziende.Mainstream – Piattaforme con doppio processore, dal buon rapporto costo-efficacia, per i carichi di lavoro quotidiani delle imprese.

Storage aziendale – Ottimizzata per i carichi di lavoro dello storage a oggetti su larga scala, questa serie utilizza supporti a rotazione da 3,5″ per una densità elevata e un TCO eccezionale. Le configurazioni di caricamento anteriore e anteriore/posteriore consentono di accedere facilmente alle unità disco, con la manutenzione semplificata dalle staffe che non richiedono l’uso di attrezzi.

Simply Double – Server di storage su larga scala a densità migliorata, con design dual-tier per un comodo accesso frontale, dotato di un massimo di 24 unità da 3,5″ in uno chassis 2U.

Workstation – Con performance a livello di centro dati in fattori di forma portatili e posizionabili sotto la scrivania, le workstation X13 di Supermicro sono ideali per i carichi di lavoro dell’IA, della progettazione 3D, dei media e dell’intrattenimento in uffici, laboratori di ricerca e filiali.

Per ulteriori informazioni sulla famiglia di server X13 di Supermicro’ visitare la pagina Supermicro.com/X13

1 – Per informazioni particolareggiate visitare la pagina https://www.supermicro.com/en/article/5th-gen-benchmarks.2 – Aumento medio delle performance misurato dalla media geografica della velocità SPEC CPU, STREAM Triad e LINPACK rispetto al processore Intel® Xeon® di terza generazione. Vedere G1 nella pagina intel.com/processorclaims: Processori scalabili Intel Xeon di quinta generazione. I risultati possono variare.3 – Media geografica di “DeathStar Bench- Social Network, MySQL Database, OpenFOAM, ResNet34 Inference, VPP-FIB. Offerta non approvata né supportata da OpenCFD Limited, produttore e distributore del software OpenFOAM tramite www.openfoam.com, e proprietario del marchio commerciale OPENFOAM® e OpenCFD®. Vedere il backup per carichi di lavoro e configurazioni. I risultati possono variare.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell’IA e IT per il 5G Telco/edge. Ci stiamo trasformando in un produttore di soluzioni IT complete che offre server, IA, storage, IoT, e sistemi switch, software e servizi, fornendo al contempo prodotti avanzati per schede madri, alimentazione e chassis su larga scala. I nostri prodotti sono progettati e fabbricati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per scalabilità ed efficienza, e sono ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio delle Server Building Block Solutions® consente ai clienti di scegliere l’ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all’interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri ‘blocchi costruttivi’ flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

