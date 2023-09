Supermicro presenta una serie di piattaforme edge ottimizzate per densità e potenza per fornitori di telecomunicazioni che sono basate sul nuovo processore AMD EPYC™ serie 8004

Settembre 19, 2023

– La nuova famiglia Supermicro H13 WIO include sistemi conformi a NEBS, con opzioni di alimentazione CA o CC che partono da soli 80 watt TDP, scalando fino a 64 core, garantendo così efficienza energetica, configurazioni flessibili e densità della piattaforma per applicazioni di Intelligent Edge e di telecomunicazioni

SAN JOSE, Calif., 19 settembre 2023 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni completamente IT per cloud, IA/ML, archiviazione e 5G/Edge, annuncia la generazione di server WIO Supermicro H13 basata su AMD, ottimizzata per garantire prestazioni ed efficienza energetica per i data center edge e di telecomunicazioni, alla cui base ci sono i nuovi processori AMD EPYC™ serie 8004. I nuovi Supermicro H13 WIO e i sistemi a I/O frontali “corti” offrono server a singolo socket a risparmio energetico che riducono i costi operativi per applicazioni aziendali, telecomunicazioni ed edge. Questi sistemi sono progettati con un fattore di forma denso e opzioni I/O flessibili per archiviazione e networking, rendendo i nuovi server ideali per l’implementazione nelle reti edge.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta di server basati su AMD EPYC ottimizzati per dare eccellente TCO ed efficienza energetica per le reti dei data center e l’edge computing”, ha dichiarato Charles Liang, presidente e AD di Supermicro. “Aggiungendo alle nostre soluzioni IT edge-to-cloud scalabili ad armadio già leader del settore, i nuovi sistemi Supermicro H13 WIO con memoria PCIe 5.0 DDR5-4800MHz mostrano prestazioni eccezionali per le applicazioni edge.”

Si veda qui per ulteriori informazioni sulla nuovissima linea di prodotti Supermicro H13.

Le piattaforme Supermicro H13 WIO sono server con singolo socket al cui cuore ci sono CPU AMD EPYC serie 8004 con un massimo di 64 core che supportano gli slot PCIe 5.0 x16 più recenti. La versione 1U “corta” è progettata con I/O anteriore in una soluzione compatta che supporta 3 slot PCIe 5.0 per l’espansione. È più silenziosa dei server tradizionali e ha una temperatura operativa che arriva fino a 40~55 °C, a seconda del numero di core del processore. I nuovi server WIO utilizzano alimentatori di grado Titanium, il che aumenta l’efficienza energetica, con prestazioni/watt superiori per l’intero sistema.

Si vada qui per registrarsi al webinar Supermicro e AMD

“Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con Supermicro per offrire diversi sistemi ottimizzati per applicazioni che incorporano i nuovi processori AMD EPYC serie 8004. Con questo ultimo annuncio, Supermicro continua a mettere sul mercato un impressionante portafoglio di sistemi per soddisfare le esigenze degli operatori di telecomunicazioni e dei fornitori di servizi, dove prestazioni, efficienza energetica e costi di sistema sono di estrema importanza”, ha dichiarato Lynn Comp, corporate vice president, Server Product e Technology Marketing, presso AMD.

La versione “corta” è progettata con I/O anteriore in una soluzione compatta per fattore di forma ed è più silenziosa dei server tradizionali. È ideale per le implementazioni di telecomunicazioni ed edge con limitazioni in termini di spazio e temperature. Il sistema offre anche opzioni CA e CC e ha un design conforme a NEBS per operazioni correlate alle telecomunicazioni. Nel complesso, la CPU AMD EPYC serie 8004 è un processore potente e versatile che aiuta le telco a migliorare le prestazioni, l’efficienza e la sicurezza delle loro reti.

I processori AMD EPYC serie 8004 portano l’architettura “Zen 4c” dei core a efficienza energetica in una CPU appositamente progettata per consentire piattaforme uniche ed efficienti dal punto di vista energetico in grado di dare potenza di calcolo in implementazioni server per intelligent edge e data center. La CPU ha un numero di core inferiore e tollera ampi intervalli termici; il TDP arriva fino a un minimo di 80 W, con un massimo di 200 W. Utilizzando il nuovo socket SP6, gli efficienti core del processore “Zen 4c” consentono progetti di sistema efficienti in termini di costi; allo stesso modo, le caratteristiche termiche e acustiche ne consentono l’implementazione in data center con ristrettezze di spazio e di corrente, nonché per i sempre più crescenti usi “esterni ai data center” come edge, retail, telecomunicazioni e altro ancora. La sicurezza avanzata, tra cui Secure Memory Encryption (SME) e Secure Nested Paging, aiuta a proteggere le reti delle telco dagli attacchi informatici. L’edge computing, che avvicina l’elaborazione e l’archiviazione al luogo in cui vengono generati i dati, trae vantaggio dal fattore di forma più piccolo dei server Supermicro e dal minor consumo energetico.

Per ulteriori informazioni si veda il sito di Supermicro Aplus

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a fornire per prima sul mercato innovazione per le infrastrutture IT Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge. Ci stiamo trasformando in un fornitore di soluzioni IT totali con sistemi, software e servizi per server, AI, storage, IoT e switch, fornendo al contempo prodotti avanzati per schede madri, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per la scalabilità e l’efficienza, e sono ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (Green Computing). Il rinomato portafoglio di soluzioni server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il carico di lavoro e l’applicazione selezionando da un’ampia famiglia di sistemi costruiti a partire dai nostri building block flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

AMD, il logo della freccia di AMD, EPYC e le relative combinazioni sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2212859/Super_Micro_Computer_Inc_AMD_Siena.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg