Supermicro presenta un’impareggiabile gamma di nuovi server e sistemi di storage al COMPUTEX 2023

Maggio 29, 2023

Dal Data Center all’Edge, Supermicro progetta e produce soluzioni di bilanciamento a rack totale per ottenere prestazioni, flessibilità ed efficienza energetica superiori con un’implementazione rapida

SAN JOSE, California e TAIPEI, Taiwan, 29 maggio 2023 /PRNewswire/ — Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), fornitore di soluzioni IT totali per Cloud, AI/ML, Storage e 5G/Edge, continua a innovare con un’ampia gamma di server per soddisfare le esigenze IT dei moderni carichi di lavoro. La metodologia Building Block Server® di Supermicro consente di arrivare primi sul mercato con le più recenti tecnologie Intel, AMD e NVIDIA. I server appositamente realizzati offrono prestazioni eccezionali per un’ampia gamma di carichi di lavoro AI, Cloud e 5 G, dal data center all’edge.

“Con l’espansione della nostra capacità di produzione per soddisfare la domanda in rapida crescita di infrastrutture AI su larga scala e data center cloud ad alte prestazioni, Supermicro offre i sistemi più innovativi e avanzati del settore, integrati come soluzione rack totale chiavi in mano”, ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. “Dai sistemi AI più potenti disponibili, con un massimo di otto GPU NVIDIA H100 HGX, ai server edge compatti che devono funzionare in condizioni ambientali difficili, offriamo il più ampio portafoglio di soluzioni per gli attuali carichi di lavoro più impegnativi, comprese le nuove soluzioni di raffreddamento a liquido che riducono il consumo energetico dei data center e aumentano le prestazioni”.

In occasione dell’evento COMPUTEX 2023, Supermicro presenta un’ampia gamma di server e soluzioni di archiviazione e dimostra il rack completamente integrato con le più recenti tecnologie di raffreddamento a liquido che consentono un’efficienza energetica senza precedenti e una rapida implementazione.

I punti principali della linea Supermicro al COMPUTEX 2023 comprendono:

Per ulteriori informazioni su Supermicro e parlare con esperti dei prodotti al Computex Taipei 2023, visitare il sito webwww.supermicro.com/computex.

Per ulteriori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Supermicro, visitare www.supermicro.com.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader globale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire per prima l’innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore di soluzioni IT totali con sistemi, software e servizi per server, AI, storage, IoT e switch, fornendo al contempo prodotti avanzati per schede madri, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portafoglio di soluzioni server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il carico di lavoro e l’applicazione selezionando da un’ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri building block flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2086955/Super_Micro_Computer_New_Servers_and_Storage_Systems.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg