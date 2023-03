SupermicroSupermicro e Rakuten Symphony estendono la propria collaborazione e offrono soluzioni complete 5G, Telco ed Edge per reti mobili Open RAN basate su Cloud

Marzo 2, 2023

Con Rakuten Symphony, le reti 5G flessibili, scalabili e con standard aperti diventano più semplici da implementare e aggiornare tramite i server applicativi ottimizzati Supermicro

SAN JOSE, California e BARCELLONA, Spagna, 2 marzo 2023 /PRNewswire/ – Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), azienda fornitrice di soluzioni IT complete per Cloud, IA/ML, Storage e 5G/Edge, annuncia una stretta collaborazione con Rakuten Symphony per la realizzazione di server e sistemi di storage di nuova generazione, per un’ampia gamma di carichi di lavoro. Come collaboratore principale di Rakuten Symphony, le due aziende forniscono agli operatori progetti per servizi mobili basati su cloud che si avvalgono dei server e dell’architettura di rete più avanzati, offrendo soluzioni di facile implementazione in tutto il mondo. Inoltre, Rakuten Symphony è in grado di offrire soluzioni Open RAN con supporto tecnico e consulenza in tempi rapidi.

Gli operatori di telefonia mobile di tutto il mondo si trovano ad affrontare diverse sfide quando adottano l’Open RAN, tra cui la creazione di nuove reti ad alte prestazioni, nuovi tipi di componenti che richiedono investimenti e un periodo di adattamento, un approccio diverso alla scalabilità e alla protezione di queste reti e la valutazione dei compromessi tra le diverse tecnologie. Con Rakuten Symphony, grazie all’utilizzo di server Supermicro predefiniti e testati, è possibile implementare una soluzione altamente performante, economica, ottimizzata e sicura per soddisfare il crescente spostamento verso le comunicazioni mobili e la generazione di dati nell’edge di rete. L’approccio Building Block alla progettazione dei server di Supermicro consente di certificare rapidamente un’ampia gamma di server e di utilizzarli per carichi di lavoro specifici.

“Supermicro è entusiasta di supportare un leader del settore, Rakuten, per offrire server all’avanguardia e competenze per creare una soluzione scalabile e sicura per le attuali esigenze dell’edge e per il previsto boom delle comunicazioni edge nei prossimi anni”, ha dichiarato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. “Inoltre, la nostra gamma di server applicativi ottimizzati consente a Rakuten Symphony di fornire soluzioni specifiche e ottimizzate ai clienti di tutto il mondo. La nostra capacità nell’essere i primi a lanciare sul mercato nuove tecnologie rende Supermicro il fornitore preferito di Rakuten per la sua ampia gamma di offerte tecnologiche”.

“Rakuten Symphony è entusiasta di collaborare con Supermicro per realizzare la futura generazione di tecnologie Open RAN ad alte prestazioni per gli operatori mobili di tutto il mondo”, ha dichiarato Tareq Amin, amministratore delegato di Rakuten Mobile e Rakuten Symphony. “La combinazione tra i software di Rakuten Symphony e l’esperienza in materia di integrazione con server all’avanguardia di Supermicro garantisce la possibilità per i clienti di erogare i servizi in modo tempestivo.”

La classe di server Supermicro per edge e data center che Rakuten Symphony ha scelto per le proprie Unità Distribuite (O-DU) e Centralizzate (O-CU) comprende:

Rakuten Symphony inizierà a offrire server Supermicro con processori Intel Xeon Scalable diquarta generazione nello stesso formato dei server elencati di seguito:

Prodotti Supermicro X13 specifici per CU e DU:

Per ulteriori informazioni sui prodotti X13 di Supermicro, visitare il sito: www.supermicro.com/x13

Per ulteriori informazioni su Supermicro e Rakuten Symphony, visitare il sito web: https://www.supermicro.com/en/solutions/rakuten-symphony

Per ulteriori informazioni su Supermicro e Rakuten Symphony Solution in occasione del MWC 2023, visitare il padiglione 5, stand 5D66 di Supermicro/Rakuten.

