Svila: L’Arte della Pizza Surgelata Italiana

Luglio 14, 2023

(Adnkronos) – Un’icona culinaria in ogni casa

Milano, 14 luglio 2023. La pizza ha un posto speciale nel cuore e nel piatto degli italiani, simbolo di condivisione e convivialità, un emblema della nostra cultura gastronomica. E se potessimo godere della genuinità di un prodotto artigianale senza dover uscire di casa o attendere la consegna del pizzaiolo? Svila ha reso tutto ciò possibile. Da quasi 50 anni, l’azienda porta nelle case degli italiani la vera pizza surgelata made in Italy, fatta con le stesse materie prime di alta qualità utilizzate dai grandi chef.

Nato nel 1974 a Visso, un paesino immerso nelle Marche e nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Svila.it è stato uno dei pionieri nella produzione e distribuzione di pizza surgelata di alta qualità in Italia. Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato costantemente la sua gamma di prodotti, portando il suo marchio ad essere conosciuto in tutto il Paese. Il segreto del suo successo risiede nel rispetto dei principi della buona cucina italiana: ogni pizza viene lavorata, preparata e surgelata lo stesso giorno per garantire freschezza e sapore.

Dal classico sapore della Margherita a varianti più particolari come la pinsa romana o la verace del golfo, Svila ha qualcosa da offrire a ogni palato. Ogni prodotto della linea di pizze surgelate è realizzato con ingredienti freschi e di alta qualità. Pomodori, mozzarella, salumi vengono accuratamente selezionati e lavorati seguendo le ricette tradizionali italiane. L’utilizzo di farina di grano tenero, olio extra vergine d’oliva, sale marino, e l’acqua di fonte proveniente dalle vette dei Sibillini, testimonia l’impegno dell’azienda nel preservare l’autenticità dei sapori italiani.

Da quasi mezzo secolo, Svila è famosa per le sue pizze surgelate che conservano la freschezza e la morbidezza dell’impasto. L’offerta di Svila.it comprende un vasto assortimento di pizze surgelate come la “Rucola e pomodorini”, “Salsiccia e Zucchine” e la “Diavola”. Oltre a queste, l’azienda propone pizze più particolari come la “Tartufo” e la “Radicchio Speck e provola”.

La preparazione della pizza Svila è un processo accuratamente studiato che inizia con la selezione dei migliori ingredienti. La farina italiana di alta qualità viene selezionata per garantire la consistenza ottimale dell’impasto. Dopo la preparazione, l’impasto viene diviso in palline e lasciato riposare per 24 ore a temperatura controllata, garantendo una lievitazione uniforme. Infine, viene steso e farcito manualmente, garantendo un’attenzione particolare ad ogni pizza.

La distinzione di Svila non risiede solo nella qualità dei prodotti ma anche nella convenienza. L’uso di materie prime di alta qualità, combinato con l’esperienza e l’abilità nel creare l’impasto con il giusto equilibrio di idratazione e tempi di lievitazione, permette di preservare i sapori originali evitando l’eccesso di grassi che si trova comunemente nelle pizze surgelate. Con quasi cinquant’anni di esperienza nel settore, Svila.it ha perfezionato il processo di produzione per fornire il meglio ai suoi clienti.. Ad oggi l’azienda può vantarsi di essere un produttore di pizze surgelate con uno sguardo rivolto al futuro, conprodotti nuovi come le pizze sottili, ma sempre attento alle tradizioni del passato

Svila rappresenta un perfetto esempio di come la tradizione culinaria possa abbracciare l’innovazione per rispondere alle esigenze dei consumatori moderni. L’azienda ha saputo unire l’arte della pizza tradizionale italiana con le moderne tecniche di produzione e conservazione, portando nelle case degli italiani un prodotto di alta qualità che non richiede altro che essere riscaldato nel forno di casa.

L’amore per la pizza è un sentimento condiviso da molti, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Grazie a Svila, non è più necessario andare in una pizzeria per assaporare un autentico pezzo d’Italia. Con il suo impegno nella selezione di materie prime di qualità, la cura nella preparazione e l’attenzione ai dettagli, Svila è riuscita a rendere la pizza surgelata un prodotto gourmet, permettendo a tutti di portare un pezzo della tradizione culinaria italiana direttamente a casa loro.

Con una storia quasi cinquantennale alle spalle e una costante ricerca della qualità, Svila rappresenta un baluardo dell’innovazione culinaria italiana, dimostrando come sia possibile conservare l’autenticità e il sapore anche in un prodotto surgelato. A prescindere dal gusto preferito, Svila.it è pronta a soddisfare ogni palato con la sua ampia gamma di pizze surgelate, portando il gusto autentico della pizza italiana in ogni casa.

