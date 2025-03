SWI Group, costituito da Icona Capital e Stoneweg, opererà con asset combinati di oltre 10 miliardi di euro

25 Marzo 2025

LONDRA, GINEVRA e LUSSEMBURGO, 25 marzo 2025 /PRNewswire/ — Icona Capital, il gruppo di investimenti alternativi con sede a Londra e Lussemburgo, e Stoneweg, il gruppo di investimenti immobiliari con sede a Ginevra, hanno annunciato oggi che da ora in poi opereranno entrambi sotto il marchio di recente costituzione SWI Group, con oltre 10 miliardi di euro di asset in gestione.

Icona Capital e Stoneweg hanno di recente completato l’acquisizione congiunta della piattaforma europea di gestione fondi di Cromwell Property Group e dei relativi co-investimenti. I 3,9 miliardi di euro di asset immobiliari, che includevano il 27,8% del Cromwell European REIT, sono stati acquisiti per un corrispettivo totale di 280 milioni di euro e forniscono a SWI capacità immediate di crescita, scala e diversificazione dei prodotti.

Di recente si sono uniti alla dirigenza di SWI Group anche nuovi talenti, che hanno già avuto un ruolo determinante nell’adeguare la strategia del Gruppo come piattaforma alternativa leader, la cui missione è quella di diventare più scalabile, aumentare la crescita e ottimizzare maggiori opportunità di investimento.

SWI Group definisce le sue attività commerciali in due distinti raggruppamenti aziendali: Stoneweg Real Assets e Icona Alternatives. Stoneweg Real Assets concentrerà le sue strategie principalmente nei settori di edilizia abitativa, ricettività, logistica, uffici, immobiliare, delle infrastrutture, dei data center e delle iniziative esperienziali. Icona Alternatives si concentrerà su private equity, venture capital, situazioni speciali, strategia liquida, credito privato, sport e intrattenimento.

SWI Group conta oltre 350 dipendenti distribuiti in 25 uffici in 17 paesi in Europa, Nord America e Singapore. Uno dei principali vantaggi di SWI Group è la forte presenza globale con talenti locali. La maggior parte del team è composta da esperti con lunga esperienza nei rispettivi settori e che possiedono sia la conoscenza locale che la rete di contatti necessaria per svolgere i propri ruoli specializzati di gestione patrimoniale.

Max-Hervé George, ex presidente e CEO di Icona Capital, ora presidente e co-CEO di SWI Group , ha affermato: “La creazione di SWI Group è uno sviluppo chiave e accresce la reputazione congiunta di Icona e Stoneweg. Abbiamo creato una piattaforma di investimento istituzionale estremamente interessante, basata sulla nostra portata globale e sui talenti locali, che riunisce i vantaggi di un business integrato più ampio, un aumento degli AUM, una maggiore efficienza e la nostra presenza globale. In sostanza, questa combinazione offrirà opportunità più interessanti per i nostri clienti. SWI Group sarà più solido, più diversificato e aumenterà la nostra capacità di garantire una crescita continua e, con il supporto di capitale istituzionale di terze parti, ci consentirà di sfruttare maggiori opportunità di investimento”.

“Questa integrazione rappresenta un traguardo storico nel percorso di crescita di Stoneweg e rafforza la nostra posizione sul mercato come gruppo leader negli investimenti in asset reali”, ha aggiunto Jaume Sabater, ex CEO di Stoneweg e ora Co-CEO di SWI Group. “Abbiamo collaborato con Max-Hervé George e i suoi team di Icona Capital a numerose acquisizioni e siamo ansiosi di lavorare insieme come un unico team. Dopo la recente acquisizione della piattaforma europea di Cromwell Property Group, stiamo ora compiendo un altro passo trasformativo, con la fusione delle nostre due attività dinamiche nei rispettivi campi di competenza: asset reali e investimenti alternativi, tutti sotto un unico, potente marchio: SWI Group”.

Note per i redattori:

Informazioni su SWI Group

SWI Group (www.swi.com ) è una piattaforma di investimenti alternativi guidata da un forte spirito imprenditoriale, attiva in numerosi settori, tra cui data center, immobiliare, creditizio e finanziario. Le strategie di investimento dell’azienda si basano su ricerche accurate, su una conoscenza approfondita e diretta e sulla capacità di implementare in modo efficiente strategie per massimizzare il potenziale di rendimento.

SWI Group si affida a team operativi locali per identificare, sviluppare e gestire opportunità in tutto il mondo, sia nel settore immobiliare che nelle strategie di investimento. Attualmente, SWI Group gestisce oltre 10 miliardi di euro di asset e impiega più di 350 dipendenti in 26 sedi in tutto il mondo.

Informazioni su Icona Capital

Icona Capital Group è una società di investimento e consulenza finanziaria indipendente fondata da Max-Hervé George. La sua sede legale è a Londra, con uffici a Singapore, Ginevra e Lussemburgo. Offre consulenza a numerose società veicolo di sua proprietà in diversi segmenti di business nei settori immobiliare, credito, private equity e situazioni speciali.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.iconacapital.com

Informazioni su Stoneweg

Stoneweg è un gruppo di investimento alternativo globale con sede a Ginevra, Svizzera. Fondato nel 2015 da un team di esperti professionisti nel campo degli investimenti, il gruppo ha da allora ampliato la propria piattaforma e le proprie capacità sia in modo organico che attraverso acquisizioni strategiche. Stoneweg è un partner di fiducia e gestore degli investimenti per conto di un’ampia gamma di investitori globali e locali, allocatori di capitali e società finanziarie.Grazie a una serie di soluzioni personalizzate, tra cui club deal, joint venture e co-investimenti, vanta una solida esperienza di investimento in una vasta gamma di strategie, sia private che quotate, e classi di asset.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.stoneweg.com

