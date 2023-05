Swiss Life Asset Managers acquisisce una quota di maggioranza in Powy per contribuire allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in tutta Europa

Maggio 22, 2023

(Adnkronos) – Un fondo gestito da Swiss Life Asset Managers ha acquisito una quota di maggioranza in Powy, uno dei principali proprietari e gestori indipendenti di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Italia e Spagna. L’investimento consentirà a Powy di ottenere le risorse per attuare i suoi piani di crescita in Europa, accelerando lo sviluppo della sua rete di ricarica pubblica per veicoli elettrici, fattore fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica

22 maggio 2023. Un fondo gestito da Swiss Life Asset Managers ha acquisito una quota di maggioranza in Powy. Il fondo gestito da Swiss Life Asset Managers, con un investimento primario di capitale di 84 milioni di euro, sosterrà le ambizioni di crescita di Powy nell’ulteriore espansione della sua presenza in Europa.

I fondatori e azionisti Federico Fea e Andrea Brentan continueranno a gestire Powy rispettivamente come CEO e Presidente.

Basata a Torino, Powy è uno dei principali sviluppatori, proprietari e gestori indipendenti di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici quick, fast e ultra-fast. Attualmente Powy gestisce oltre 400 punti di ricarica in circa 150 diverse location premium in Italia e Spagna, mediante l’ottenimento di concessioni a lungo termine per la costruzione e la gestione d’infrastrutture di ricarica pubbliche di sua proprietà. Sin dall’inizio dell’attività commerciale nel 2021, la strategia di Powy si è dimostrata particolarmente efficace grazie alla capacità di identificare e assicurarsi rapidamente location premium per realizzare il suo network di ricarica. Attraverso un portafoglio diversificato di location, Powy è in grado di offrire agli utilizzatori di veicoli elettrici sia soluzioni di “destination charging” che “on the go”, calibrando la tipologia di infrastruttura più appropriata in ciascuna location in base alle abitudini attuali e prospettiche degli utilizzatori di veicoli elettrici.

Negli ultimi anni, le vendite di veicoli elettrici sono cresciute in modo significativo, supportate da un quadro regolatorio favorevole, sfidanti obiettivi di decarbonizzazione, progressi tecnologici e riduzione dei costi. Di conseguenza, le infrastrutture di ricarica stanno vivendo un forte sviluppo sia in termini di densità della rete che in termini di fattori d’utilizzo. Sia la Spagna che l’Italia sono importanti mercati per la vendita di veicoli elettrici, con un accesso relativamente basso alle infrastrutture di ricarica private. L’adozione di veicoli elettrici in entrambi i mercati sta rapidamente raggiungendo il livello di altri Paesi europei, offrendo l’opportunità a Powy di implementare il suo piano di crescita.

“Siamo lieti di aver conquistato la fiducia dei fondatori e azionisti di Powy che siamo entusiasti di supportare nella prossima fase di sviluppo. L’Europa sta vivendo una forte accelerazione nell’elettrificazione sia delle flotte di trasporto private che di quelle commerciali, favorendo una crescente domanda di servizi di ricarica. Siamo entusiasti di supportare il management di Powy ed accelerare ulteriormente lo sviluppo della società nei mercati attuali come in quelli futuri” commenta Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure di Swiss Life Asset Managers.

“Powy ha dimostrato di avere una posizione unica per sviluppare rapidamente la sua rete di ricarica in location premium e siamo entusiasti di poter adesso accelerare ulteriormente il nostro sviluppo insieme ad un partner d’eccellenza come Swiss Life Asset Managers. Oltre alle risorse finanziarie per alimentare i nostri ambiziosi piani di crescita in Europa, Swiss Life Asset Managers porta in dote a Powy la sua grande esperienza nello sviluppo di società in forte crescita, la sua comprovata capacità di supportare l’implementazione delle pratiche ESG ed un vasto portafoglio di investimenti ricco di preziose potenziali sinergie” afferma Federico Fea, co-fondatore e CEO di Powy.

Powy, precedentemente conosciuta come Thef Charging, è uno dei principali sviluppatori, proprietari e gestori indipendenti di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici. Con sede a Torino, in Italia, dove ha avviato le operazioni commerciali nel 2021, il modello di business di Powy consiste nell’ottenere concessioni a lungo termine per la costruzione e la gestione d’infrastrutture di ricarica pubblica. Il network di Powy è composto da diverse tipologie di infrastrutture di ricarica (da quick, a fast ad ultra-fast) situate in location altamente strategiche in grado di offrire agli EV driver soluzioni all’avanguardia sia di “destination charging” che “on the go”.

Fondata nel 2011, Swiss Life Asset Managers Infrastructure Equity gestisce oltre 10,2 miliardi di euro di capitale per i suoi clienti e partner. Il team è composto da oltre 50 specialisti in investimenti, con una media di 20 anni di esperienza nel settore tra i membri di livello senior. Ha realizzato oltre 70 investimenti infrastrutturali, su 12 fondi, in opportunità sia dirette che di fondi nei settori Energia, Comunicazioni, Trasporti, Servizi Regolamentati, Infrastrutture Sociali ed Energie Rinnovabili.

Swiss Life Asset Managers vanta un’esperienza di 165 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L’origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d’investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna e nei Paesi nordici.

Al 31 dicembre 2022, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 253,3 miliardi di euro per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 106,7 miliardi di euro per il settore d’investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader (1) in Europa. 90 miliardi dei complessivi 253,3 miliardi di euro di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 22,2 miliardi di euro in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2022 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 112,2 miliardi di euro.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2100 collaboratrici e collaboratori in Europa.

Libertà di scelta

Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d’investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d’investimento sul lungo termine. Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta.

(1) Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2022 (attività in gestione al 31.12.2021)

Il presente comunicato stampa è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e convinzione. Non forniamo, tuttavia, alcuna garanzia in merito al contenuto e alla completezza e decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite che dovessero risultare dall’utilizzo di queste informazioni. Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non costituisce né un invito né una raccomandazione ad acquistare o a vendere strumenti finanziari, ma ha scopo puramente informativo. Il presente documento contiene «dichiarazioni previsionali», che esprimono la nostra valutazione e le nostre aspettative in un determinato momento. Diversi rischi, incertezze e altri fattori potrebbero determinare sviluppi e risultati effettivi molto diversi dalle nostre aspettative. «Swiss Life Asset Managers» è il nome del marchio per le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Fonte: Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.