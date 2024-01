Syncron: un Leader nel modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape per applicazioni di pianificazione dei componenti di manutenzione in tutto il mondo 2023-24

Gennaio 10, 2024

STOCCOLMA, 10 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Syncron è onorata di annunciare di essere stata riconosciuta come un Leader nel modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape per applicazioni di pianificazione dei componenti di manutenzione in tutto il mondo 2023-24 (documento n. US49989323, dicembre 2023). Questo riconoscimento evidenzia due punti di forza di Syncron – focus di nicchia sulla manutenzione e conoscenza del dominio in settori complessi e di produzione.

Secondo IDC MarketScape, “Syncron investe oltre il 20% dei ricavi in attività di R&S specifiche per la pianificazione dei componenti di manutenzione e vanta una storia comprovata di risultati positivi riguardo all’innovazione”.

Noi di Syncron riteniamo che il nostro approccio strategico, caratterizzato da affidabili soluzioni cloud e dall’integrazione senza problemi con applicazioni aziendali distingua le nostre capacità di ottimizzazione dei componenti di manutenzione. I nostri innovativi strumenti si sono dimostrati determinanti nel trasformare le operazioni di manutenzione, assicurando esperienze superiori dei clienti ed efficienza operativa.

“Riteniamo che essere nominati un Leader da IDC MarketScape testimoni l’impegno del nostro team e lo spirito innovativo che guida Syncron”, commenta Sean O’Neill, direttore tecnico e prodotti Syncron. “Le nostre soluzioni non sono mirate solo alla gestione dei componenti di manutenzione, ma anche a mettere in grado le aziende di eccellere in un mercato complesso e dinamico. Siamo fieri di essere in prima linea in questa trasformazione”.

Syncron rimane impegnata a fornire soluzioni di alta qualità e a creare un percorso verso operazioni di manutenzione incentrate sul cliente, adattative ed efficienti.

Per maggiori informazioni su Syncron e sulle sue offerte contattare media@syncron.com.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape è studiato per offrire una panoramica sulla capacità competitiva dei fornitori di ICT (information and communications technology) in un dato mercato. La metodologia di ricerca utilizza l’assegnazione rigorosa di punteggi in base a criteri sia qualitativi che quantitativi che permettono di creare una singola illustrazione grafica della posizione di ciascun vendor nel mercato stesso. IDC MarketScape presenta un chiaro quadro di riferimento in cui è possibile confrontare in modo significativo offerte di prodotti e servizi, le capacità e le strategie nonché i fattori trainanti del successo sul mercato, attuali e futuri, di vendor nei settori IT e delle telecomunicazioni. Il quadro di riferimento fornisce anche ai buyer di tecnologie una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di quelli deboli di vendor attuali e probabili.

Informazioni su Syncron

Syncron aiuta produttori e distributori a sfruttare le opportunità della nuova economia dei servizi ottimizzando la capacità di realizzare profitti nell’aftermarket, rafforzare la fedeltà dei clienti e consentire la transizione alla servitizzazione. Syncron allinea tutti i servizi aftermarket alla sua piattaforma cloud Connected Service Experience (CSX), aiutando le aziende a differenziarsi attraverso esperienze di aftermarket eccezionali mentre facilita una crescita significativa dei ricavi. I principali brand mondiali contano su Syncron, facendone la principale impresa globale di proprietà privata nello sviluppo di soluzione SaaS per la gestione intelligente del ciclo di vita della manutenzione. Per saperne di più visitare syncron.com.

