Syrakous, la start-up per riscoprire la mitologia attraverso i giochi da tavolo

23 Settembre 2024

(Adnkronos) – Miti, storia e radici: a Siracusa sono questi gli elementi che si intrecciano con la vita quotidiana. Ma conoscere e innamorarsi della propria città, ricca di antiche leggende e monumenti, è un qualcosa che va trasmesso fin da piccoli. Syrakous è tutto questo: una start-up nata con l’obiettivo di trasmettere la storia e i valori della mitologia greca alle nuove generazioni, facendoli entrare a contatto con quelle radici profondamente legate alle proprie tradizioni. Nata poco più di un anno fa, Syrakous rappresenta il culmine di un progetto iniziato diverso tempo prima, come frutto di una dedizione e passione inarrestabili di Rosa Castiglione e Francesca Rizza, le fondatrici.

L’idea è nata quasi per caso, durante le recite scolastiche delle figlie delle fondatrici. «Abbiamo osservato una mancanza di strumenti educativi nelle scuole per insegnare la mitologia e la storia greca in modo coinvolgente. Da qui è nata l’idea di creare giochi da tavolo che potessero colmare questa lacuna», racconta Castiglione. La scelta del tema mitologico non è casuale: Siracusa, con i suoi templi antichi e il suo patrimonio storico, è una fonte inesauribile di ispirazione. «Viviamo in una città dove la mitologia è ovunque: dal Duomo costruito sulle fondamenta del tempio di Atena al tempio di Apollo e Giove senza dimenticare la Fonte Aretusa, il Teatro greco e l’Artemision. Quest’ultimo sito è l’unico esempio di tempio ionico in Sicilia scoperto dall’archeologo Paolo Orsi agli inizi del ‘900. Inaugurato per la prima volta poche settimane fa e affidato in gestione a Civita, associazione con la quale Syrakous ha stretto una prima collaborazione per la vendita dei propri prodotti, si ritiene che fosse il tempio dedicato alla dea Artemide. Non a caso, il primo dei templi che metteremo in commercio è proprio il Tempio di Artemide. Ogni angolo di Siracusa,quindi, racconta una storia mitologica» spiega la co-fondatrice.

I giochi da tavolo creati dalla start-up sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, con una particolare attenzione agli aspetti educativi: le collezioni, infatti,sono state sviluppate tenendo conto delle diverse fasce di età, partendo dai giochi per bambini di un anno fino a quelli più complessi per gli adulti. «Il nostro prodotto di punta, il “Mio Tempio”, è un gioco di costruzioni magnetico e in legno, pronto per l’imminente lancio di settembre. Assemblando gli 11 elementi che lo compongono è possibile ricostruire l’antico tempio greco. Si tratta di una collezione di 10 templi nei tre ordini architettonici, in cui sono rappresentate le diverse divinità greche. Una vera novità nel panorama dei giochi educativi» spiega Castiglione, sottolineando però «non si tratta solo di giochi da tavolo». La start-up, infatti, ha lanciato anche una serie di accessori e articoli correlati, come i Mitomagneti, calamite raffiguranti le divinità greche e i capitelli antichi, già disponibili presso il museo archeologico Paolo Orsi e all’interno del Parco archeologico della Neapolis di Siracusa. Il progetto, inoltre, è nato dalla collaborazione con educatori e insegnanti, e i giochi sono stati progettati per essere utilizzati principalmente nelle scuole. «Abbiamo creato il Mito Lab, un laboratorio mitologico all’interno dell’area espositiva del nostro e-commerce che, per la presenza di colonne ioniche, noi chiamiamo Agorà Syrakous, dove i bambini possono partecipare a attività interattive e apprendere la storia in modo ludico» racconta la founder; uno degli eventi di maggior successo è stato organizzato durante la Giornata Mondiale dell’Acqua, dove i bambini hanno potuto colorare e creare opere d’arte ispirate alla mitologia greca. «Sono rimasta sorpresa dalla rapidità con cui i bambini hanno appreso concetti complessi come i capitelli corinzi, ionici e dorici, semplicemente giocando».

Perché è proprio questo l’obiettivo di Syrakous: apprendere e giocare, senza mai trascurare il valore delle radici. I giochi non sono solo un’innovazione nel campo dei giochi da tavolo, ma soprattutto «un modo per valorizzare le radici culturali e storiche del territorio. Come figlia di genitori calabresi, mi sento profondamente legata alle origini del Sud. Vivere a Siracusa mi ha permesso di vedere quanto la mitologia e la storia siano parte integrante della nostra identità»racconta Castiglione. Grazie alla loro passione e alla loro dedizione, le due fondatrici sono riuscite a creare un ponte tra il passato e il presente, offrendo alle nuove generazioni un modo innovativo e coinvolgente per apprendere la mitologia e la storia greca: così il futuro stringe la mano al passato per dare sempre più luce e magia al presente.

