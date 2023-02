Tai’an in Cina ha fatto ogni sforzo per costruire un nuovo altopiano di apertura: l’anno scorso, l’importazione e l’esportazione di beni e scambi commerciali ha superato i 40 miliardi di yuan

Febbraio 15, 2023

– TAI’AN, Cina, 14 febbraio 2023/PRNewswire/ — Nel 2022, Tai’an in Cina si impegnerà al massimo per costruire un nuovo altopiano per l’apertura, con un ambiente migliore per l’apertura, aree più ampie per l’apertura e una maggiore vitalità dell’apertura. Nell’intero anno, la città di Tai’an ha completato l’importazione e l’esportazione di merci per 40,59 miliardi di yuan, con un aumento del 39,5% rispetto all’anno precedente, classificandosi al secondo posto nella provincia di Shandong.

Vale la pena notare che nel 2022 l’impiego effettivo di capitale straniero nella città di Tai’an ha raggiunto i 560 milioni di dollari, con un aumento del 38%. Soprattutto dopo la proposta della nuova strategia di industrializzazione dello scorso anno, l’impiego effettivo di capitale straniero nell’industria manifatturiera ha raggiunto i 410 milioni di dollari, con un aumento del 253,5%. L’anno scorso, Taian ha rafforzato la promozione degli investimenti e la firma di progetti di investimento stranieri, ha organizzato e partecipato attivamente alla serie di attività della Provincia di Shandong e della World Top 500, al Summit di Qingdao dei leader multinazionali, alla Fiera della Cooperazione Internazionale degli Investimenti in Cina e ad altre piattaforme provinciali chiave per la promozione degli investimenti, e ha tenuto una Fiera della Cooperazione Internazionale degli Investimenti in Cina di Taian di alta qualità. Sono stati firmati 15 progetti di investimento stranieri, con un capitale straniero contrattuale di 547 milioni di dollari USA.

Tai’an Research ha adottato le misure per l’implementazione delService Ambassador System per le imprese a investimento estero a Ta’an City. Un totale di 111 persone esperte di affari sono state selezionate come ambasciatori del servizio, e sono state emesse 323 “carte di collegamento del servizio” per soddisfare le esigenze “uno-a-uno” o “uno-a-molti” dei progetti finanziati dall’estero, e coordinare attivamente e risolvere le questioni e i ricorsi coinvolti nell’intero ciclo di vita dei progetti finanziati dall’estero nella fase iniziale dell’indagine sull’investimento, la selezione del sito, la negoziazione, l’atterraggio, e nella fase successiva dell’aumento di capitale, l’operazione e la conclusione, consentendo alle imprese finanziate dall’estero di investire e operare a proprio agio, e sforzandosi di ottimizzare l’ambiente commerciale per gli investimenti stranieri.

Inoltre, hanno organizzato la partecipazione di 194 imprese a 58 fiere nel corso dell’anno e hanno guidato le imprese a esplorare il mercato internazionale sia online che offline. Svolgere attività come l’avanzamento del commercio elettronico transfrontaliero e il miglioramento delle capacità commerciali internazionali per 270 imprese di alta qualità, come le imprese specializzate, speciali e nuove e i campioni individuali.

