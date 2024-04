Tatriele (Credit Group Italia): “L’aumento dei tassi pesa sulle aziende, perciò bisogna ridurre i tempi della riscossione crediti”

18 Aprile 2024

(Adnkronos) – Le imprese faticano a pagare i fornitori, così grazie ad esperti del settore si può riscuotere il denaro senza rovinare i rapporti

Milano, 18 aprile 2024. L’aumento dei tassi d’interesse degli ultimi anni ha messo in difficoltà molte imprese che non sono riuscite a tenere il passo e hanno visto aumentare il proprio livello di indebitamento. Tale scenario porta le stesse aziende a non poter rispettare scadenze e pagamenti verso i propri fornitori, che a loro volta, di conseguenza, rischiano di entrare in crisi. In questo delicato equilibrio, che può trasformarsi in una pericolosa spirale, anche a causa della situazione di estrema incertezza che insiste a livello internazionale, assumono un ruolo fondamentale le agenzie specializzate nel recupero crediti.

“La presenza di minore liquidità e le difficoltà che colpiscono diverse imprese rendono necessario ridurre i tempi con cui le aziende fornitrici devono attivarsi per rientrare dei propri crediti” spiega Giampaolo Tatriele, Credit Manager di Credit Group Italia società specializzata in recupero, gestione e tutela del credito, che non ha dubbi: “Entro tre mesi dal mancato pagamento è bene rivolgersi a professionisti capaci di verificare le reali condizioni economiche dell’azienda debitrice”. L’ideale, infatti, è attivarsi prima che le difficoltà dell’attività partner si consolidino e individuare tempestivamente soluzioni che possano soddisfare le parti coinvolte.

D’altra parte l’obiettivo non deve essere rientrare del denaro a qualsiasi costo, almeno non in tutte le situazioni. “Capita che anche aziende con le quali una società intrattiene rapporti stabili e proficui possano attraversare momenti di criticità, soprattutto in uno scenario macroeconomico di grande incertezza come quello attuale. In questi frangenti risulta rilevante recuperare i crediti, ma anche mantenere buoni rapporti con i partner” aggiunge Tatriele, sottolineando l’importanza di “rivolgersi a strutture che sappiano agire con metodi operativi innovativi e strategie specifiche a seconda delle situazioni da affrontare”.

Un ulteriore aspetto da tenere in viva considerazione al momento della scelta della società di recupero crediti è certamente la relativa copertura operativa sul territorio nazionale. In questo senso Credit Group Italia, con 18 Credit Manager e 41 avvocati che operano capillarmente in tutte le province italiane, rappresenta un esempio decisamente positivo.

