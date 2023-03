TCL partecipa alla Milano Design Week 2023 con la sua visione tecnologia di ultima generazione

Marzo 3, 2023

TCL presenterà la sua esposizione ELEMENTS – TCL Green Horizon presso Via Tortona durante il Fuorisalone e mostrerà la nuovissima gamma di prodotti per il 2023 tra cui Mini LED QLED TVs, elettrodomestici e dispositivi concept.

HONG KONG, 2 marzo 2023 /PRNewswire/ — TCL, uno dei protagonisti dominanti del settore televisivo globale e principale marchio di prodotti elettronici d’intrattenimento, parteciperà per la prima volta al Fuorisalone della famosa Milano Design Week 2023 che si terrà dal 17 al 23 aprile, per presentare l’esclusiva esposizione ELEMENTS – TCL Green Horizon. La sede si trova in Via Tortona 14, nel distretto del design Tortona.

In linea con il marchio Inspire Greatness, TCL illustrerà la sua visione di creare tecnologia per un futuro migliore che ispiri la grandezza che unisce le persone, con un design industriale ed estetico eccellente, un’esperienza utente intuitiva e una produzione sostenibile. Attraverso un viaggio immersivo per scoprire i quattro elementi della natura, l’esposizione ricorderà ai visitatori come la natura sia sempre stata e continua a essere la fonte più significativa di ispirazione, creatività e innovazione. I visitatori vivranno un’immersione attraverso opere d’arte sostenibili, esperienze interattive e prodotti innovativi per immaginare un orizzonte, un futuro prossimo in cui natura e tecnologia convivono armoniosamente.

«Siamo entusiasti e orgogliosi di partecipare per la prima volta al Fuorisalone durante la Milano Design Week. Questa esposizione esclusiva illustra la nostra filosofia incentrata sul design e l’impegno per servire i nostri consumatori e sostenere gli sforzi per un settore più sostenibile», ha dichiarato Frédéric Langin, Chief Commercial Officer di TCL Europe.

Durante la Milano Design Week, i visitatori potranno anche visualizzare la nuovissima gamma di prodotti TCL Europe 2023, tra cui i nuovi Mini LED e QLED Smart TV, elettrodomestici e nuovi dispositivi concept.

Nel frattempo, TCL Europe ospiterà una conferenza stampa in presenza e in formato digitale il 17 aprile per presentare questa gamma in anteprima. Ulteriori informazioni saranno comunicate in seguito.

TCL Conferenza stampa al Fuorisalone 2023:Data: 17 aprile 2023Ora 18:00 (CET)Sede: Via Tortona 14, Milano,in Livestream su YouTube.

TCL esporrà al Fuorisalone nelle seguenti date:Date: 17-23 aprile 2023,Sede: Via Tortona 14, Milano (distretto del design Tortona).

Informazioni su TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) è una società di elettronica di consumo in rapida crescita e uno dei principali attori del settore televisivo globale. Fondata nel 1981, ora opera in oltre 160 mercati a livello globale. TCL è specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di prodotti elettronici d’intrattenimento, tra cui televisori, apparecchi audio e elettrodomestici intelligenti.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-partecipa-alla-milano-design-week-2023-con-la-sua-visione-tecnologia-di-ultima-generazione-301761991.html